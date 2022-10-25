https://ukraina.ru/20221025/1040083856.html

"Мы должны брать пример с Израиля": Кнутов о том, какая вероятность применения ядерного оружия на Украине

"Мы должны брать пример с Израиля": Кнутов о том, какая вероятность применения ядерного оружия на Украине - 25.10.2022 Украина.ру

"Мы должны брать пример с Израиля": Кнутов о том, какая вероятность применения ядерного оружия на Украине

Горно-обогатительного комбината в районе Днепропетровска, где может Киев произвести ядерную бомбу – функционирует, поэтому провокации со стороны киевского режима может осуществиться, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру

2022-10-25T07:30

2022-10-25T07:30

2022-10-25T07:30

новости

юрий кнутов

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0e/1039735021_0:0:1821:1025_1920x0_80_0_0_de86d7c348bdfc6991f5561be4510a96.jpg

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.По его мнению, Россия должна действовать как Израиль, "если не будет внятных подтверждений, что Украина прекратила все работы в этом направлении и демонтировала оборудование".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221024/1040055348.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, юрий кнутов, украина, россия