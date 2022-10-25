"Мы должны брать пример с Израиля": Кнутов о том, какая вероятность применения ядерного оружия на Украине
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Горно-обогатительного комбината в районе Днепропетровска, где может Киев произвести ядерную бомбу – функционирует, поэтому провокации со стороны киевского режима может осуществиться, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.
Эта тема снова всплывет, потому что цеха горно-обогатительного комбината в районе Днепропетровска, где можно произвести эту бомбу, функционирует. Мы должны быть готовы ко второму этапу этой провокации. В этой связи мы должны брать пример с Израиля. Как только у Израиля есть подозрения, что его арабские соседи могут изготовить ядерное оружие, он сразу наносит мощнейший бомбовый удар по этому центру, полностью его разрушая.
По его мнению, Россия должна действовать как Израиль, "если не будет внятных подтверждений, что Украина прекратила все работы в этом направлении и демонтировала оборудование".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.