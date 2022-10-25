https://ukraina.ru/20221025/1040077510.html
"Тревожное время": политолог рассказал, что США планируют сделать на Украине
"Тревожное время": политолог рассказал, что США планируют сделать на Украине - 25.10.2022 Украина.ру
"Тревожное время": политолог рассказал, что США планируют сделать на Украине
До выборов в США возможны самые разные провокации на украинской территории, им важно запугать избирателей тем, что происходит на Украине, сказал политолог Олег Неменский в интервью Украина.ру
2022-10-25T06:30
2022-10-25T06:30
2022-10-25T06:30
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сша
украина
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Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщил, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Сейчас появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.По его мнению, любая крупная провокация на территории Украины может быть хорошо использована в предвыборной кампании США, поэтому это "особенно тревожное время".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221024/1040055348.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина
"Тревожное время": политолог рассказал, что США планируют сделать на Украине
До выборов в США возможны самые разные провокации на украинской территории, им важно запугать избирателей тем, что происходит на Украине, сказал политолог Олег Неменский в интервью Украина.ру
Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщил, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Сейчас появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.
До выборов в США возможны самые разные провокации. Силам, связанным с Демократической партией, важно в очередной раз запугать избирателей тем, что происходит на Украине. Им важно подчеркнуть важность всесторонней военной помощи Киеву и всей политики, которую проводит демократическая партия.
По его мнению, любая крупная провокация на территории Украины может быть хорошо использована в предвыборной кампании США, поэтому это "особенно тревожное время".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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