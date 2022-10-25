https://ukraina.ru/20221025/1040077510.html

"Тревожное время": политолог рассказал, что США планируют сделать на Украине

"Тревожное время": политолог рассказал, что США планируют сделать на Украине - 25.10.2022 Украина.ру

"Тревожное время": политолог рассказал, что США планируют сделать на Украине

До выборов в США возможны самые разные провокации на украинской территории, им важно запугать избирателей тем, что происходит на Украине, сказал политолог Олег Неменский в интервью Украина.ру

2022-10-25T06:30

2022-10-25T06:30

2022-10-25T06:30

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Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщил, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Сейчас появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.По его мнению, любая крупная провокация на территории Украины может быть хорошо использована в предвыборной кампании США, поэтому это "особенно тревожное время".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221024/1040055348.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина