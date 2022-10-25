https://ukraina.ru/20221025/1040075900.html

Запад готовит провокацию с ядерным оружием, чтобы обвинить в этом Россию - Неменский

Запад готовит провокацию с ядерным оружием, чтобы обвинить в этом Россию - Неменский - 25.10.2022 Украина.ру

Запад готовит провокацию с ядерным оружием, чтобы обвинить в этом Россию - Неменский

Со стороны Запада идет большая информационная кампания с целью подготовки общественного мнения к тому, что Россия якобы может применить ядерное оружие на Украине и обвинить ее в этом, сказал политолог Олег Неменский в интервью Украина.ру

2022-10-25T06:15

2022-10-25T06:15

2022-10-25T06:15

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Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщил, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Сейчас появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.По его мнению, Великобритания и часть истеблишмента США "хотят разжечь огонь войны гораздо сильнее и перевести ее на новый уровень".В ноябре могут устроить эту провокацию, пока не прошел эффект от информационной кампании, заявил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221024/1040055348.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, россия, ядерное оружие, украина