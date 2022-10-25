Запад готовит провокацию с ядерным оружием, чтобы обвинить в этом Россию - Неменский - 25.10.2022 Украина.ру
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Запад готовит провокацию с ядерным оружием, чтобы обвинить в этом Россию - Неменский
Запад готовит провокацию с ядерным оружием, чтобы обвинить в этом Россию - Неменский - 25.10.2022 Украина.ру
Запад готовит провокацию с ядерным оружием, чтобы обвинить в этом Россию - Неменский
Со стороны Запада идет большая информационная кампания с целью подготовки общественного мнения к тому, что Россия якобы может применить ядерное оружие на Украине и обвинить ее в этом, сказал политолог Олег Неменский в интервью Украина.ру
2022-10-25T06:15
2022-10-25T06:15
новости
запад
россия
ядерное оружие
украина
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Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщил, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Сейчас появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.По его мнению, Великобритания и часть истеблишмента США "хотят разжечь огонь войны гораздо сильнее и перевести ее на новый уровень".В ноябре могут устроить эту провокацию, пока не прошел эффект от информационной кампании, заявил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221024/1040055348.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, запад, россия, ядерное оружие, украина
Новости, Запад, Россия, Ядерное оружие, Украина

Запад готовит провокацию с ядерным оружием, чтобы обвинить в этом Россию - Неменский

06:15 25.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСтрельба из пушки "Гиацинт-Б" по позициям ВСУ
Стрельба из пушки Гиацинт-Б по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Со стороны Запада идет большая информационная кампания с целью подготовки общественного мнения к тому, что Россия якобы может применить ядерное оружие на Украине и обвинить ее в этом, сказал политолог Олег Неменский в интервью Украина.ру
Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщил, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Сейчас появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.
Я вижу, что идет большая информационная кампания с целью подготовки общественного мнения к тому, что Россия якобы может применить ядерное оружие на Украине. Эта кампания заставляет предположить, что Запад готовит провокацию с ядерным оружием, чтобы обвинить в этом Россию.
Олег Неменский
Олег Неменский
политолог
По его мнению, Великобритания и часть истеблишмента США "хотят разжечь огонь войны гораздо сильнее и перевести ее на новый уровень".
В ноябре могут устроить эту провокацию, пока не прошел эффект от информационной кампании, заявил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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НовостиЗападРоссияЯдерное оружиеУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
06:30"Тревожное время": политолог рассказал, что США планируют сделать на Украине
06:15Запад готовит провокацию с ядерным оружием, чтобы обвинить в этом Россию - Неменский
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