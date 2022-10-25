https://ukraina.ru/20221025/1040073184.html
"Переломить РФ и заняться Китаем": Суздальцев рассказал, какая главная задача США
"Переломить РФ и заняться Китаем": Суздальцев рассказал, какая главная задача США - 25.10.2022 Украина.ру
"Переломить РФ и заняться Китаем": Суздальцев рассказал, какая главная задача США
Задача США в том, чтобы проломить Россию и заняться отдельно Китаем, сказал политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
2022-10-25T05:45
2022-10-25T05:45
2022-10-25T05:45
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По его словам, если Китай будет с Россией, то Пекин не доступен для США и западный мир разрушится.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221024/1040055773.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, китай, сша, россия
Новости, Китай, США, Россия
"Переломить РФ и заняться Китаем": Суздальцев рассказал, какая главная задача США
Задача США в том, чтобы проломить Россию и заняться отдельно Китаем, сказал политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
Задача у Вашингтона простая – проломить Россию и заниматься отдельно Китаем. Китайцы это понимают, в общем-то и их устраивало, что Россия была союзником, считают, что так и должно. На Западе тоже долго была дискуссия, что делать с Россией, потому что, если Россия будет с Западом, Китай рискует остаться один наедине с Западом и проиграет.
Андрей Суздальцев
политолог
По его словам, если Китай будет с Россией, то Пекин не доступен для США и западный мир разрушится.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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