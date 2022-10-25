"Переломить РФ и заняться Китаем": Суздальцев рассказал, какая главная задача США

Задача у Вашингтона простая – проломить Россию и заниматься отдельно Китаем. Китайцы это понимают, в общем-то и их устраивало, что Россия была союзником, считают, что так и должно. На Западе тоже долго была дискуссия, что делать с Россией, потому что, если Россия будет с Западом, Китай рискует остаться один наедине с Западом и проиграет.

Андрей Суздальцев политолог политолог