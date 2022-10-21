https://ukraina.ru/20221021/1039943059.html

Андрей Суздальцев о тайнах спецоперации, хитрой провокации Запада и переговорах РФ и США

Андрей Суздальцев о тайнах спецоперации, хитрой провокации Запада и переговорах РФ и США - 21.10.2022 Украина.ру

Андрей Суздальцев о тайнах спецоперации, хитрой провокации Запада и переговорах РФ и США

Украина.ру, 21.10.2022

2022-10-21T06:03

2022-10-21T06:03

2022-10-21T06:03

интервью

россия

украина

сша

спецоперация

всу

вс рф

энтони блинкен

андрей суздальцев

переговоры

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Любой успех России на поле боя уже катастрофа для Запада, отсюда стремление именно сейчас навязать Москве переговоры или попытаться нанести России ощутимый удар и снова поставить вопрос о переговорах - рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру"С нашей точки зрения, идет соревнование за тот мир, который будет после данного кризиса. Чьи ценности будут отражены. У нас простой выбор - мир сам себя не организует. Для США выбор такой: если мы не участвуем в организации, если не занимаем лидерскую роль, это означает одно из двух - ее занимает кто-то другой, возможно, Китай, не в том ключе, который полностью совпадает с нашими интересами и ценностями" -заявил госсекретарь президента США Блинкен.— Андрей, как вы считаете, что в целом означает это высказывание Блинкена? Почему он так уверен в гегемонии США и почему мир не сможет сам организоваться, ведь ШОС, например, развивается вполне активно?— Так тоже считать нельзя. Надо понимать, что происходит. Последние недели мы видим просто невероятный ажиотаж вокруг перспектив начала каких-либо переговоров между Москвой и Западом, включая Украину. Мы отмечаем инициативу Эрдогана собрать в Турции полномочных представителей из России, Украины, Франции, Германии и США. Есть еще иные предложения, включая предложения о посредничестве. Многие страны, не говоря уже о традиционных посредниках – Швейцарии и Австрии, мечтают оказаться организаторами мирных переговоровВ чем причина такой суеты? Первое – мы видим ситуацию на фронтах. Наши эксперты начинают осторожно говорить, что инициатива из рук ВСУ уходит и российские войска ее начинаем перехватывать.Мы упустили инициативу летом, в августе отдали и получили очень неприятную ситуацию в Харьковской области. Мы возвращаем свою инициативу, идет пошаговое наступление в Донецкой области, а там, где Украина пытается продвигаться, она наталкивается на жесткую оборону.На Западе это все прекрасно видят, но сейчас идет пик снабжения Украины оружием, наемниками, специалистами, инструкторами. Иными словами, создается новая армия, причем очень эффективная, так как оставаясь по составу славянской, она вооружена западным оружием. Сейчас перед нами другая армия – это армия НАТО, где, конечно, преобладает украинский компонент, состав. Но, на самом деле, там практически во всех частях присутствуют иностранные специалисты, вся техника сопровождается ими.Старую, постсоветскую украинскую армию, вооруженную еще советским оружием, российские войска разбили в июле текущего года.Сейчас Россия воюет с НАТО, и этот пик поставок продемонстрировал, не только то, кому что в ВСУ не хватает, то все Запад предоставит, но и то, что при малейшей возможности российская армия перейдет в наступление.ВСУ под руководством Запада пытается не отдать инициативу и периодически обостряет ситуацию в отдельных точках фронта. Сейчас это Херсон.Но РФ и ее вооруженным силами инициативу надо перехватить, потому что любое наше наступление – катастрофа для Запада. Это еще не победа, но любое наше наступление демонстрирует, что Запад бессилен против России и Россия непобедима.Это огромный удар и по правящим западным элитам, которые стимулировали этот военный конфликт, наращивали поставки и поддерживали Киев деньгами. Для них любой успех России на поле боя уже катастрофа. Отсюда стремление именно сейчас навязать Москве переговоры или попытаться нанести России ощутимый удар и снова поставить вопрос о переговорах, но уже с более лучших позиций. К примеру, захватить Херсон. Это возможно…Следующий момент, переговоры могут быть результативными только между Москвой и Вашингтоном. Разговаривать с Киевом бессмысленно. Напомним, что Владимир Зеленский издал указ, что переговоры с Россией невозможны, пока у власти находится Путин. В России никогда на официальном уровне не ставили вопрос о свержении, уничтожении власти на Украине. Зеленский для Москвы остается президентом.Но президент Украины своеобразно переходит красную линию, он требует переговоры только с его участием и, повторяем, без Владимира Путина. Видимо, это одно из препятствий. Но если ситуация будет ухудшаться, если будет потребность сесть за стол переговоров с Москвой, Вашингтон это препятствие преодолеет. Но для этого, еще раз повторим, необходимы успехи на поле боя.Так что, здесь Блинкен в чем-то прав, когда говорит, что это с их участием это должно решаться. Реальный результат можно достичь только в диалоге между Москвой и Вашингтоном. Но, по американской традиции, Блинкен говорит с позиции превосходства и силы. На такие переговоры Россия никогда не пойдет.— Но он говорит не только об Украине, но и в целом...— Да, это важно. Потому что в данном кризисе Украина просто наемник. На самом деле, мы видим конфликт между Россией и Западом, Россией и США, как глобальный. То есть, ответственность Блинкен видит. Видимо, госсекретарь понимает, что разговаривать с Украиной Москва не будет, это бесполезный разговор. Доверия нет, нет доверия и к США, но просто уже другого выхода нет – с кем-то надо разговаривать.— Переговоры такие вообще имеют смысл?— Они всегда имеют смысл. Потому что, когда люди садятся за стол и идет диалог, они уже немного понимают позицию друг друга. Поэтому садится за стол переговоров нужно. Но у нас есть тоже свои красные линии, которые все дальше и дальше уходят вглубь территории Украины. Имеются ввиду новые области, которые вошли в состав Украины.Мы нашим продвижением делаем Украину мононациональной. А так был центр, запад украинский и русские окраины, которые эксплуатировались и дискриминировались. То есть мы превращаем в Украину в нормальное европейское мононациональное государство по типу Польши. Но мы то прекрасно знаем, что мононациональные государства менее устойчивы, чем многонациональные. Они склонны к этническому национализму и, как следствие, к эксцессам на международной арене. Не так сбалансированно и осторожно работает государственная система, как в многонациональных государствах, где каждый шаг взвешивается сотни раз, что правильно.Так что, Блинкен хорошо чувствует конъюнктуру. Переговоры нужны. Но есть еще один важный аспект. Запад будет подавать переговоры как подарок России. А Россия, по их мнению, должна реагировать на этот подарок уступками. То есть, они будут подавать этот переговорный процесс, как спасение России. Надо учитывать этот момент и не дать США нас в данном случае унизить. Вашингтон умеет это делать.— На каких позициях мы вообще могли бы вести такие переговоры? Признание новых регионов за Россией и демилитаризация с нейтральным статусом Украины?— Да, это минимум. Но я скажу, что хотелось бы получить от нашего уважаемого МИДа некую дорожную карту, более-менее четкую и внятную. Чтобы как-то ориентироваться, какие базовые красные линии мы не перейдем, с какой позиции мы можем говорить.— Какая конструкция формируется, учитывая, что время после холодной войны и надо уже договариваться и какое место России в этой новой реальности?— Надо смотреть официальные документы американской власти. Появилась новая редакция концепция безопасности США, где Россия и Китай — это угрозы. Россия – угроза сегодняшнего дня, с которой надо справляться, Китай – потенциальная угроза, которую надо учитывать. То есть, мы, Россия и США - враги.Задача у Вашингтона простая – проломить Россию и заниматься отдельно Китаем. Китайцы это понимают, в общем-то и их устраивало, что Россия была союзником, считают, что так и должно. На Западе тоже долго была дискуссия, что делать с Россией, потому что, если Россия будет с Западом, Китай рискует остаться один наедине с Западом и проиграет.Это как на весах, если Китай будет с Россией, то Китай не доступен и западный мир рушится. Мы думали, что за нас будет некий торг, но на самом деле нас просто хотят уничтожить.— Если будут формироваться новые центры силы, то для нас это может и не плохо? Америка переживает, что новая реальность будет нелиберальной. Так ли это плохо?— На самом деле формируется новое пространство без каких-либо ограничений, как возмутилась глава Еврокомиссии. Все должно быть в пользу только Запада, включая Китай. Иного формата Запад не приемлет. Однако новое пространство будет базироваться на национальных интересах, которые придется учитывать. В этом плане это не просто из-за России экономические и иные проблемы у Европы, которая в реальности попадает в капкан. Европа проигрывает экономически Китаю, их продукция неконкурентоспособная, все более дорогая, хотя и технологичная.Мы видим, что этой зимой Европа выживет, но потеряет ряд отраслей, которые в нынешних условиях просто не выживут. Они просто вынуждены будут закрыться или переехать. Куда?Сейчас германская экономика уходит на американский рынок, а могли бы уходить на российский рынок. Но, как раз это одна из тайн российско-украинского конфликта. Он, конечно, не замыкается взаимоотношениями Москвы и Киева, а гораздо глубже даже энергетики. Решается судьба Европы, её экономики, которая начинает искать более выгодную "гавань".— А что надо сделать чтобы к нам уходили?— Американцы взрывают газопроводы, чтобы этого не было. Война России и НАТО – это еще и война за будущее германской экономики.— Если учитывать, что гегемония США базируется на силовом нажиме и долларе…— Не только. Военная мощь, технологическое превосходство, конвертируемый доллар, экономическая мощь, и, в не малой степени, вопрос идеологии. США – это центр западной идеологии, западного мира. Вашингтон за эти факторы очень держится.Почему идет разговор об идеологии, разговоры о либеральных режимах, авторитарных трендах. На самом деле, мы прекрасно понимаем, что либеральные ценности тоже утеряны. Это было все видно, когда наказывали тех, кто пошел на штурм Капитолия.Напомним, в какой форме проходили последние президентские выборы в США. Мы еще многому удивимся и на приближающихся выборах в Конгресс США 8 ноября 2022 г. В основе демократии лежит легитимное право выбирать, которое Запад нарушает. Очень трудно называть демократическими страны Прибалтики, Польшу.Есть вопросы по демократии в Болгарии, Румынии. Даже в Германии. Недоумение возникает, когда 80 тысяч человек избрали премьера Британии. В шестидесятимиллионной стране. Всё это безумно сложно.Путь, который предлагает Россия, это то, что эти вопросы решают сами страны и их народы, какую форму выбирать. Бывает и формы авторитарные.Они подкупают своей иллюзией управляемости, но зачастую это имитация. Я объясню, почему. Это форма правления, при которой государство выживает за счет внешней экспансии или внешней поддержки. Они не умеют работать с экономикой, у них не получается. Нет богатых авторитарных государств.Почему? Никто не будет вкладывать деньги в диктаторов, они не вернуться никогда. Тут и выступление Рахмона с намеками РФ на помощь в "развитии", отсюда постоянные просьбы белорусского режима у России денег, постоянные проблемы с деньгами в других авторитарных странах, они не могут построить нормальную экономику, создать самодостаточную экономическую модель.— Может ли получится так, что из-за ослабления США Россия займет освободившуюся нишу и создаст новые правила игры, или это так не работает?— На изменения баланса сил в мировой экономике, военном деле уходят десятилетия. Это все очень долго. Почему мы возвращаемся к переговорному процессу? Потому что это может закончится новой конфигурацией мира и США в этой конфигурации придется кое-что уступить.Всем понятно было, что нет никакого однополярного мира еще когда началась наша спецоперация на Украине. Первые недели Вашингтон стучал кулаком и требовал прекратить боевые действия. И весь мир за этим наблюдал, но потом в Вашингтоне поняли, что они просто позорятся – никто, включая Россию, их не слушает и никакой они не полюс мира.Отсюда и принятая в западном медиапространстве терминология в отношении СВО - "немотивированное и неспровоцированное наступление". Напомним, что Киев 8 лет бомбил русские города. Конечно, это "неспровоцированное".Есть еще одно предположение. Это, конечно, личное мнение. Я представляю себе, что руководство США планировало всю эту ситуацию с Украиной. Планировало, что мы начнем боевые действия. Они нас провоцировали сознательно, втягивали совершенно издевательским подходом к нашим вопросам безопасности. Так что нас спровоцировали.Помните реакцию мира на эвакуацию США из Кабула? Там было много техники и оружия. Для нас, может быть тоже это сыграло важную роль. Вероятно мы посчитали, что однополюсного мира нет, американцы сдулись. Возможно, что они нас спровоцировали, втягивали, рассчитывая победить на поле боя. Боррель именно об этом и говорил. Вся Европа ждала, как мы среагируем, мечтали подловить русскую акулу. И акула пришла, она втянулась, но оказалась для Запада неприемлемо зубастой.

https://ukraina.ru/20221018/1039832125.html

https://ukraina.ru/20221020/1039902492.html

https://ukraina.ru/20221019/1039883277.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

интервью, россия, украина, сша, спецоперация, всу, вс рф, энтони блинкен, андрей суздальцев, переговоры, рф