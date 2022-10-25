https://ukraina.ru/20221025/1040072730.html

Если бы дьявол запланировал убить планету, он бы придумал Украину — Гаспарян

Если бы дьявол запланировал убить планету, он бы придумал Украину — Гаспарян - 25.10.2022 Украина.ру

Если бы дьявол запланировал убить планету, он бы придумал Украину — Гаспарян

Если у дьявола был бы план убить эту планету, то он бы придумал Украину. Таким мнением поделился публицист, политолог и телеведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

2022-10-25T06:00

2022-10-25T06:00

2022-10-25T06:00

армен гаспарян

новости

эксперт

украина

свет

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"Потому что все, к чему прикасается это государственное образование – это кидок всех абсолютно. Я вчера весь день и сегодня нахожусь под глубоким впечатлением вещания этих помоек – "FREEДOM", "Хутор-24", при свечах. Вместо того, чтобы в этом эфире спросить - эй, товарищи, в акватории [советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея] Арестовича, [главы ОП Андрея] Ермака и [президента Украины Владимира] Зеленского, вы не хотите нам объяснить, куда делся свет? Вы говорили, что у нас есть зонтик ПВО, что мы ко всему готовы. А выяснилось: то, к чему мы готовы – это сидеть без воды, без тепла. Соответственно, если этого всего нет – это паралич магазинов и так далее...", - сказал эксперт.По его словам, на Запад также повлияла ситуация на Украине.В начале месяца на Крымском мосту взорвалась фура, из-за чего два пролета моста обрушились. По версии следствия, к ЧП причастны украинские спецслужбы. Президент России Владимир Путин заявил, что "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Спустя два дня вооруженные силы РФ начали наносить ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор в некоторых регионах воздушная тревога объявляется ежедневно.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

армен гаспарян, новости, эксперт, украина, свет