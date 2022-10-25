https://ukraina.ru/20221025/1040072313.html
Разговаривать с Киевом бессмысленно – Суздальцев
Разговаривать с Киевом бессмысленно – Суздальцев - 25.10.2022 Украина.ру
Разговаривать с Киевом бессмысленно – Суздальцев
Вести переговоры по урегулированию ситуации на украинской территории Москве с Киевом – бессмысленно, они должны быть между РФ и США, сказал политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
2022-10-25T05:15
2022-10-25T05:15
2022-10-25T05:15
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По его словам, переговоры по Украине могут быть результативными только между Москвой и Вашингтоном.По его мнению, если ситуация на Украине будет ухудшаться и будет потребность сесть за стол переговоров с Москвой, то Вашингтон это сделает, но для этого нужны успехи РФ на поле боя.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220929/1039146257.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, переговоры, россия, украина
Новости, переговоры, Россия, Украина
Разговаривать с Киевом бессмысленно – Суздальцев
Вести переговоры по урегулированию ситуации на украинской территории Москве с Киевом – бессмысленно, они должны быть между РФ и США, сказал политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
По его словам, переговоры по Украине могут быть результативными только между Москвой и Вашингтоном.
Разговаривать с Киевом бессмысленно. Напомним, что Владимир Зеленский издал указ, что переговоры с Россией невозможны, пока у власти находится Путин. В России никогда на официальном уровне не ставили вопрос о свержении, уничтожении власти на Украине. Зеленский для Москвы остается президентом.
По его мнению, если ситуация на Украине будет ухудшаться и будет потребность сесть за стол переговоров с Москвой, то Вашингтон это сделает, но для этого нужны успехи РФ на поле боя.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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