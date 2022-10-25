https://ukraina.ru/20221025/1040072313.html

Разговаривать с Киевом бессмысленно – Суздальцев

Разговаривать с Киевом бессмысленно – Суздальцев - 25.10.2022 Украина.ру

Разговаривать с Киевом бессмысленно – Суздальцев

Вести переговоры по урегулированию ситуации на украинской территории Москве с Киевом – бессмысленно, они должны быть между РФ и США, сказал политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру

2022-10-25T05:15

2022-10-25T05:15

2022-10-25T05:15

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По его словам, переговоры по Украине могут быть результативными только между Москвой и Вашингтоном.По его мнению, если ситуация на Украине будет ухудшаться и будет потребность сесть за стол переговоров с Москвой, то Вашингтон это сделает, но для этого нужны успехи РФ на поле боя.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220929/1039146257.html

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2022

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новости, переговоры, россия, украина