Разговаривать с Киевом бессмысленно – Суздальцев - 25.10.2022 Украина.ру
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Разговаривать с Киевом бессмысленно – Суздальцев
Разговаривать с Киевом бессмысленно – Суздальцев - 25.10.2022 Украина.ру
Разговаривать с Киевом бессмысленно – Суздальцев
Вести переговоры по урегулированию ситуации на украинской территории Москве с Киевом – бессмысленно, они должны быть между РФ и США, сказал политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
2022-10-25T05:15
2022-10-25T05:15
новости
переговоры
россия
украина
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По его словам, переговоры по Украине могут быть результативными только между Москвой и Вашингтоном.По его мнению, если ситуация на Украине будет ухудшаться и будет потребность сесть за стол переговоров с Москвой, то Вашингтон это сделает, но для этого нужны успехи РФ на поле боя.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, переговоры, россия, украина
Новости, переговоры, Россия, Украина

Разговаривать с Киевом бессмысленно – Суздальцев

05:15 25.10.2022
 
© БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
© БелТА
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Вести переговоры по урегулированию ситуации на украинской территории Москве с Киевом – бессмысленно, они должны быть между РФ и США, сказал политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
По его словам, переговоры по Украине могут быть результативными только между Москвой и Вашингтоном.
Разговаривать с Киевом бессмысленно. Напомним, что Владимир Зеленский издал указ, что переговоры с Россией невозможны, пока у власти находится Путин. В России никогда на официальном уровне не ставили вопрос о свержении, уничтожении власти на Украине. Зеленский для Москвы остается президентом.
Андрей Суздальцев интервью
Андрей Суздальцев
По его мнению, если ситуация на Украине будет ухудшаться и будет потребность сесть за стол переговоров с Москвой, то Вашингтон это сделает, но для этого нужны успехи РФ на поле боя.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Российская делегация прибыла к месту переговоров с Украиной - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 09:36
Москва — Киев. Хроника переговоров
 
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