Гаспарян объяснил, почему Запад может "кинуть" Украину после 8 ноября - 25.10.2022 Украина.ру
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Гаспарян объяснил, почему Запад может "кинуть" Украину после 8 ноября
Гаспарян объяснил, почему Запад может "кинуть" Украину после 8 ноября - 25.10.2022 Украина.ру
Гаспарян объяснил, почему Запад может "кинуть" Украину после 8 ноября
Публицист, политолог и телеведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру объяснил, что будет, если на выборах в Конгресс США победит Республиканская партия
2022-10-25T04:30
2022-10-25T04:30
новости
эксперт
запад
армен гаспарян
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"Сейчас все ждут восьмое ноября – выборы в Конгресс. Если действительно республиканцы кинут "хутор" (киевский режим — ред.), следующие, кто его кинут – будут бритиши. Денег-то нет, с одной стороны, с другой стороны - ситуация лучше не становится", - сказал Гаспрян.На прошлой неделе лидер республиканского меньшинства палаты представителей США Кевин Маккарти заявил в интервью Punchbowl News, что в случае победы партии на промежуточных выборах в конгресс республиканцы могут сократить помощь Украине.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, эксперт, запад, армен гаспарян
Новости, эксперт, Запад, Армен Гаспарян

Гаспарян объяснил, почему Запад может "кинуть" Украину после 8 ноября

04:30 25.10.2022
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Фото : president.gov.ua
Читать в
Публицист, политолог и телеведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру объяснил, что будет, если на выборах в Конгресс США победит Республиканская партия
"Сейчас все ждут восьмое ноября – выборы в Конгресс. Если действительно республиканцы кинут "хутор" (киевский режим — ред.), следующие, кто его кинут – будут бритиши. Денег-то нет, с одной стороны, с другой стороны - ситуация лучше не становится", - сказал Гаспрян.
На прошлой неделе лидер республиканского меньшинства палаты представителей США Кевин Маккарти заявил в интервью Punchbowl News, что в случае победы партии на промежуточных выборах в конгресс республиканцы могут сократить помощь Украине.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиэкспертЗападАрмен Гаспарян
 
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