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Гаспарян объяснил, почему Запад может "кинуть" Украину после 8 ноября

Гаспарян объяснил, почему Запад может "кинуть" Украину после 8 ноября - 25.10.2022 Украина.ру

Гаспарян объяснил, почему Запад может "кинуть" Украину после 8 ноября

Публицист, политолог и телеведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру объяснил, что будет, если на выборах в Конгресс США победит Республиканская партия

2022-10-25T04:30

2022-10-25T04:30

2022-10-25T04:30

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"Сейчас все ждут восьмое ноября – выборы в Конгресс. Если действительно республиканцы кинут "хутор" (киевский режим — ред.), следующие, кто его кинут – будут бритиши. Денег-то нет, с одной стороны, с другой стороны - ситуация лучше не становится", - сказал Гаспрян.На прошлой неделе лидер республиканского меньшинства палаты представителей США Кевин Маккарти заявил в интервью Punchbowl News, что в случае победы партии на промежуточных выборах в конгресс республиканцы могут сократить помощь Украине.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эксперт, запад, армен гаспарян