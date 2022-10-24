https://ukraina.ru/20221024/1040068103.html
Следственный комитет проверит высказывания Красовского
Следственный комитет проверит высказывания Красовского - 24.10.2022 Украина.ру
Следственный комитет проверит высказывания Красовского
Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин потребовал проверить скандальное высказывание журналиста Антона Красовского. Об этом сообщают пресс-служба ведомства 24 октября
2022-10-24T10:55
2022-10-24T10:55
2022-10-24T10:55
новости
журналист
дети
убийство
убийства
следственный комитет рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103055/00/1030550060_0:118:957:656_1920x0_80_0_0_2f89cdf823c3340571bd942ac92de131.jpg
В программе телеканала RT писатель Сергей Лукьяненко рассказал о том, как дети на Западной Украине еще в детстве говорили ему, что "Украина оккупирована москалями, а если бы не москали, они бы жили как во Франции". При этом Лукьяненко добавил, что речь шла о Закарпатской области, но "были там нормальные украинские дети, а это говорили вполне себе русскоязычные парни с русскими фамилиями".На это Красовский заявил, что "топить таких нужно было, прямо там, прямо в Тисе, где "пливе кача" (лемковская народная песня – ред.)", а также "в смерекову хату забивать и жечь этих детей".Лукьяненко в эфире возразил, что слова Красовского это экстримизм и недопустимо, подчеркнув, что он их не поддерживает.Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян предположила, что журналист объяснит свои слова "временными помешательством" и отстранила его от работы.Сам Красовский в своем Telegram-канале написал, что ему "неловко", что он "не увидел этой границы про детей".
https://ukraina.ru/20221024/1040064944.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103055/00/1030550060_0:28:957:746_1920x0_80_0_0_2091b9e2d0acf3b5454d1259015a88e1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, журналист, дети, убийство, убийства, следственный комитет рф
Новости, журналист, дети, убийство, убийства, Следственный Комитет РФ
Следственный комитет проверит высказывания Красовского
Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин потребовал проверить скандальное высказывание журналиста Антона Красовского. Об этом сообщают пресс-служба ведомства 24 октября
В программе телеканала RT писатель Сергей Лукьяненко рассказал о том, как дети на Западной Украине еще в детстве говорили ему, что "Украина оккупирована москалями, а если бы не москали, они бы жили как во Франции". При этом Лукьяненко добавил, что речь шла о Закарпатской области, но "были там нормальные украинские дети, а это говорили вполне себе русскоязычные парни с русскими фамилиями".
На это Красовский заявил, что "топить таких нужно было, прямо там, прямо в Тисе, где "пливе кача" (лемковская народная песня – ред.)", а также "в смерекову хату забивать и жечь этих детей".
Лукьяненко в эфире возразил, что слова Красовского это экстримизм и недопустимо, подчеркнув, что он их не поддерживает.
Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян предположила, что журналист объяснит свои слова "временными помешательством" и отстранила его от работы.
Сам Красовский в своем Telegram-канале написал, что ему "неловко", что он "не увидел этой границы про детей".
Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым. Надеюсь, вы меня простите.