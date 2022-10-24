https://ukraina.ru/20221024/1040068103.html

Следственный комитет проверит высказывания Красовского

Следственный комитет проверит высказывания Красовского - 24.10.2022 Украина.ру

Следственный комитет проверит высказывания Красовского

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин потребовал проверить скандальное высказывание журналиста Антона Красовского. Об этом сообщают пресс-служба ведомства 24 октября

2022-10-24T10:55

2022-10-24T10:55

2022-10-24T10:55

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В программе телеканала RT писатель Сергей Лукьяненко рассказал о том, как дети на Западной Украине еще в детстве говорили ему, что "Украина оккупирована москалями, а если бы не москали, они бы жили как во Франции". При этом Лукьяненко добавил, что речь шла о Закарпатской области, но "были там нормальные украинские дети, а это говорили вполне себе русскоязычные парни с русскими фамилиями".На это Красовский заявил, что "топить таких нужно было, прямо там, прямо в Тисе, где "пливе кача" (лемковская народная песня – ред.)", а также "в смерекову хату забивать и жечь этих детей".Лукьяненко в эфире возразил, что слова Красовского это экстримизм и недопустимо, подчеркнув, что он их не поддерживает.Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян предположила, что журналист объяснит свои слова "временными помешательством" и отстранила его от работы.Сам Красовский в своем Telegram-канале написал, что ему "неловко", что он "не увидел этой границы про детей".

https://ukraina.ru/20221024/1040064944.html

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новости, журналист, дети, убийство, убийства, следственный комитет рф