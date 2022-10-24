Следственный комитет проверит высказывания Красовского - 24.10.2022 Украина.ру
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Следственный комитет проверит высказывания Красовского
Следственный комитет проверит высказывания Красовского - 24.10.2022 Украина.ру
Следственный комитет проверит высказывания Красовского
Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин потребовал проверить скандальное высказывание журналиста Антона Красовского. Об этом сообщают пресс-служба ведомства 24 октября
2022-10-24T10:55
2022-10-24T10:55
новости
журналист
дети
убийство
убийства
следственный комитет рф
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В программе телеканала RT писатель Сергей Лукьяненко рассказал о том, как дети на Западной Украине еще в детстве говорили ему, что "Украина оккупирована москалями, а если бы не москали, они бы жили как во Франции". При этом Лукьяненко добавил, что речь шла о Закарпатской области, но "были там нормальные украинские дети, а это говорили вполне себе русскоязычные парни с русскими фамилиями".На это Красовский заявил, что "топить таких нужно было, прямо там, прямо в Тисе, где "пливе кача" (лемковская народная песня – ред.)", а также "в смерекову хату забивать и жечь этих детей".Лукьяненко в эфире возразил, что слова Красовского это экстримизм и недопустимо, подчеркнув, что он их не поддерживает.Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян предположила, что журналист объяснит свои слова "временными помешательством" и отстранила его от работы.Сам Красовский в своем Telegram-канале написал, что ему "неловко", что он "не увидел этой границы про детей".
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новости, журналист, дети, убийство, убийства, следственный комитет рф
Новости, журналист, дети, убийство, убийства, Следственный Комитет РФ

Следственный комитет проверит высказывания Красовского

10:55 24.10.2022
 
© Антон Красовский/FacebookАнтон Красовский
Антон Красовский
© Антон Красовский/Facebook
Читать в
Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин потребовал проверить скандальное высказывание журналиста Антона Красовского. Об этом сообщают пресс-служба ведомства 24 октября
В программе телеканала RT писатель Сергей Лукьяненко рассказал о том, как дети на Западной Украине еще в детстве говорили ему, что "Украина оккупирована москалями, а если бы не москали, они бы жили как во Франции". При этом Лукьяненко добавил, что речь шла о Закарпатской области, но "были там нормальные украинские дети, а это говорили вполне себе русскоязычные парни с русскими фамилиями".
На это Красовский заявил, что "топить таких нужно было, прямо там, прямо в Тисе, где "пливе кача" (лемковская народная песня – ред.)", а также "в смерекову хату забивать и жечь этих детей".
Лукьяненко в эфире возразил, что слова Красовского это экстримизм и недопустимо, подчеркнув, что он их не поддерживает.
Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян предположила, что журналист объяснит свои слова "временными помешательством" и отстранила его от работы.
Сам Красовский в своем Telegram-канале написал, что ему "неловко", что он "не увидел этой границы про детей".
Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым. Надеюсь, вы меня простите.
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