https://ukraina.ru/20221024/1040058236.html

"Эх тачанка-расточанка!" Легкие бронированные вооружения, их оснащение и использование в спецоперации

"Эх тачанка-расточанка!" Легкие бронированные вооружения, их оснащение и использование в спецоперации - 24.10.2022 Украина.ру

"Эх тачанка-расточанка!" Легкие бронированные вооружения, их оснащение и использование в спецоперации

На чем воюют, передвигаются и нападают российские и украинские войска

2022-10-24T04:08

2022-10-24T04:08

2022-10-24T04:08

чем воюют на украине

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Одним из немаловажных нюансов спецоперации на Украине-активное внедрение и использование легкой бронированной техники. Она, как правило, маневренная и скоростная, быстрее танков и самоходных установок, преодолевает большие расстояния, легко продвигается по лесистой местности, маскируясь в условиях рельефа.Бронетехника оснащена противотанковыми и зенитными ракетами. С 2015 года украинская армия, например, получила разную колесную технику в достаточно большом количестве. В их числе, так называемые "джихад-мобили". Такой тип переделанных внедорожников с пулеметом, автоматической пушкой или системой залпового огня.А также вполне современную легкобронированную технику не только из США, но и Великобритании, Италии, Австралии, Швейцарии и Франции. Тем не менее, условно говоря, "бронетачанки" на линии фронта присутствуют. Украинские умельцы решились "модернизировать" американский HMMWV-многоцелевой армейский грузовой фургон с легким бронированием, предназначенный для перевозки личного состава. Они прикрутили на эту скоростную машину свой модуль с автоматическим оружием. Чем не пример современной "тачанки", мол, нелетальный "Хаммер" превратился в настоящую боевую машину. Этим ноу-хау в Киеве гордятся.Несколько сотен таких автомобилей ВСУ используют в составе диверсионно-разведывательных групп на разных участках фронта, преимущественно, в серой зоне. Хотя у противника дело еще не дошло до того, чтобы ставить ДШК в кузов пикапов, следует признать- нынешний театр боевых действий, а это в основном степные участки, небольшие леса и лесополосы, для быстроходных и менее уязвимых для артиллерии бронированных джипов подходит больше всего. При проведении контрнаступлений подобная техника используется также в качестве разведмашин, автомобилей поддержки "летучих отрядов". Их большое количество и даже при невысокой вооруженности эти "тачанки" доставляют немало проблем союзным войскам.Украинская армия по полной программе применила легкую бронетехнику, включая "джихад-мобили" во время контрнаступления под Харьковом. Это была своеобразная тактика: умелое использование численного преимущества через волны наступающей пехоты. В этом случае легкобронированная техника выступила как инструмент прорыва. Во время боев в районе Балаклеи и Изюма ВСУ использовали такую схему: идет атака на фланги позиций союзных сил. "Бронетачанки" на высокой скорости выдвигаются в обход этих позиций, создавая угрозу окружения или видимость такой угрозы. Импортная легкая техника далее играет роль "маршруток", доставляя легкую пехоту на новые позиции. Нащупав таким образом бреши и изъяны в нашей обороне (к сожалению, у нас не хватало сил, чтобы создать сплошной фронт обороны), а в разрывы заходила украинская пехота, уже на машинах собственного производства. Например, бронемашины "Новатор", "Варта", "Козак-2".Безусловно, как отмечают авторитетные военные специалисты и эксперты, в современной войне полноценный, хорошо оснащенный бронетранспортер или БМП, не говоря уже о танке, никакие "бронетачанки" на поле боя заменить не в состоянии. Но наличие подобной легкой бронетехники, как показала спецоперация, будет уместной и, даже, необходимой. Наличие широкого спектра вооружений, да еще при поддержке тяжелой техники, делает таких "кусачих комаров" настоящей угрозой для противника. Хотя, такая техника все-же относится ко второму эшелону.Российская армия также имеет на вооружении некий аналог "тачанок", к которым можно причислить и военную версию УАЗ "Патриот". Он комплектуется крупнокалиберным 12,7-мм пулеметом "Корд" и автоматическим гранатометом АГС-30. А если вести речь об использовании автомобилей огневой поддержки сравнительно недавнего периода, стоит отметить, что советскими войсками в Афганистане, затем во время чеченских кампаний широко практиковалась установка стрелкового вооружения (как правило, это была ЗУ-23) в кузов армейского грузовика. Такая мера была вынужденной, в отсутствие специализированных бронемашин. Довольно часто в качестве защиты от пуль и осколков использовались мешки с землей, снарядные ящики. Повсеместное использование бронежилетов "Кираса" на дверцах автомобилей хотя и не могло в полной мере защитить водителей и бойцов в кабине от огня стрелкового оружия, но осколки фугасов и гранат бронежилет держал хорошо.В настоящее время Министерство обороны РФ в основном использует бронеавтомобили серийного промышленного производства, которые оснащены модульным вооружением. Армейский вариант строится на базе бронеавтомобиля "Тигр". На нем могут устанавливаться как 30-мм автоматические пушки, так и ПТРК или ПЗРК. Это многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль, армейский автомобиль-внедорожник. Предназначен для перевозки людей (до 10 человек) и различных грузов по дорогам и бездорожью. Независимая торсионная подвеска всех колес и мощный двигатель обеспечивают машине исключительную проходимость на бездорожье и скорость до 140 км/ч на шоссе. "Тигр" способен форсировать водные преграды глубиной до 1,2 м.Автомобиль оборудован гидроусилителем рулевого управления. В боковых стенках "Тигра" имеются бойницы, в крыше — два люка, в салоне, кроме размещения экипажа, предусмотрены места для установки радиостанции и блокиратора радиоуправляемых взрывных устройств. Бронированный вариант автомобиля тяжелее обычного на 700 кг. На "Тигр" дополнительно могут быть установлены: кондиционер, аудиосистема, электростеклоподъемники, дополнительный отопитель, антиблокировочная система.Существуют более 20 модификаций этого автомобиля, в том числе с боевыми модулями и противотанковыми системами. Некоторые из них хорошо проявили себя в ходе специальной операции на Украине.Уже задействованы на поле боя новейшие бронеавтомобили "Тайфун" — семейство бронеавтомобилей повышенной защищенности. Первые образцы были представлены на показе военной техники на полигоне в Бронницах в 2011 году. Предназначены для перевозки личного состава, а также для установки на модульные варианты различного оборудования или систем вооружений. Семейство стало единой унифицированной платформой для "легких" бригад Сухопутных войск. Все автомобили этого семейства имеют гидропневматические, независимые подвески, коробку-автомат, двигатели нового, революционного образца и бортовые информационные системы."Тайфун-К"Представляет собой бронированный автомобиль, созданный на базе шасси КамАЗа. Может перевозить до 16 человек в модуле для транспортировки личного состава воинских подразделений к месту проведения боев. Максимальная скорость — 80 км/ч. Для него не являются препятствием склоны с углом до 23 и броды глубиной до 1,75 м (при этом водитель сидит уже по пояс в воде, а машина продолжает двигаться). Имеет противопульную и противоминную защиту экипажа, груза, а также основных узлов и агрегатов.На машинах применена комбинированная броня, состоящая из лайнера, стальной основы и керамических броневых плит на основе керамических элементов. Лоб кабины обладает усиленным бронированием, которое обеспечивает защиту от 30-миллиметровых снарядов. Автомобили этого семейства защищены от подрыва мины весом не менее 8 кг в тротиловом эквиваленте в любом месте под днищем и колесом."Тайфун-У"Шасси автомобиля капотное, рамное, полноприводное, трехосное. Может быть использован в качестве разведывательной, командно-штабной машины, машины РЭБ/РТР или связи, санитарной машины или для ведения инженерной, радиационной, химической и биологической разведки, осуществления грузоперевозок. Автомобиль бронирован и выдерживает обстрел из снайперской винтовки и автомата Калашникова. Более того, днище машины имеет V-образную форму — стенки, расположенные под углом к земле, рассеивают ударную волну, если "Урал" наедет на мину. Большинство сидений в салоне подвешены к потолку, что снижает риск травмы при подрыве, а те, что привинчены к полу, стоят на противоминных опорах. Коробка передач — гидромеханический "автомат" МЗКТ белорусского производства с кнопочным включением блокировки дифференциала и понижающего ряда в "раздатке". Подвеска — гидропневматическая, которая способна "поджимать" колеса при прохождении неровностей.Бронеавтомобиль КамАЗ-43269 "Выстрел"Легкобронированный бронеавтомобиль, применение возможно в вариантах штабного, патрульного, санитарного, пограничного или разведывательного автомобиля.По проходимости препятствий не уступает танку Т-80УК. Одновременно на борту "Выстрела" может находиться до 10 бойцов, включая водителя и старшего машины.16-миллиметровая броня обеспечивает экипажу и десанту полное локальное бронирование при обстреле по 6-му классу защиты. Автомобиль рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от –45 до +50 °С, при относительной влажности воздуха 98%, скорости ветра до 30 м/с, в горной местности на высотах до 4500 м.В последние годы на испытательных полигонах прошли обкатку и ряд других легкобронированных автомобилей. Некоторые из них уже отправляются на линию фронта. Среди них- защищенный модульный автомобиль "Волк" и бронеавтомобиль "Рысь". Первый- относится к семейству полноприводных: легкая колесная платформа модульного типа для создания бронетранспортеров, грузовиков, тягачей, шасси для ПТУР и ЗРК ближнего действия, командно-штабных, разведывательно-дозорных, медицинских автомобилей.Автомобили ВПК-3927 "Волк" предназначены для перевозки личного состава (от 8 до 18 человек), грузов, буксирования прицепов массой до 2,5 т. Максимальная скорость — 120 км/ч. Они не имеют цельносварного корпуса, что является важным отличием от бронеавтомобиля "Тигр". Модульное исполнение семейства является основой в создании унифицированных транспортных платформ нового поколения.Навесная броня обеспечивает круговую защиту экипажа от всех основных видов стрелкового оружия (даже при стрельбе бронебойной пулей из винтовки СВД) и осколков снарядов. Одна из особенностей машины — возможность изменения дорожного просвета от 250 мм до 550 мм."Рысь" -совместная разработка российских и итальянских компаний, российская вариация итальянской бронемашины Iveco LMV M65.Автомобиль предназначен для использования в качестве средства обеспечения подвижного личного состава и выполнения задач служебно-боевой деятельности разных родов войск и силовых структур. Также применяется в качестве транспортной базы легких систем вооружения, связи и военной техники. Машина обладает высоким уровнем защиты от огня стрелкового оружия калибров 5,56 и 7,62 мм, импровизированных взрывных устройств и инженерных мин, а дополнительно установленные навесные модули пассивной брони способны обеспечить защиту от огня крупнокалиберных пулеметов. Бронемашина может защитить экипаж от подрыва взрывного устройства мощностью 6 кг тротила под днищем или колесом. При этом развивает скорость до 130 км/ч и имеет запас хода 500 км.Стоит особо подчеркнуть, что использование того или иного вида бронетехники в ВС РФ определяется уставами и боевыми расписаниями. А такого понятия, как "тачанка", там просто нет. Разве что, позволить себе подобную экзотику могли некоторые подразделения из состава корпусов ЛНР и ДНР.И то, лишь до недавнего времени. Но это лишь частный случай. В российской армии нет понятия и "легкой пехоты", а соответственно и нет тех подразделений, которые могли бы быть полноценно оснащены скоростной легкобронированной техникой на штатной основе. Возможно, это дело времени, поскольку чем больше вариативность тактики, тем лучше. Разнообразию тактических схем должно соответствовать и техническое оснащение специализированных частей.

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Геннадий Алёхин

Геннадий Алёхин

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин

спецоперация, алёхин, бтр-82, россия, вс рф, всу, украина