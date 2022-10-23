https://ukraina.ru/20221023/1040046928.html

"Убивают, чтобы не возится": омбудсмен ЛНР рассказала об ужасах украинского плена

"Убивают, чтобы не возится": омбудсмен ЛНР рассказала об ужасах украинского плена - 23.10.2022 Украина.ру

"Убивают, чтобы не возится": омбудсмен ЛНР рассказала об ужасах украинского плена

ВСУ часто убивают раненных пленных на поле боя, заявила 23 октября советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока. Об этом передает РИА Новости

2022-10-23T11:37

2022-10-23T11:37

2022-10-23T11:37

новости

пленные

обмен пленными

омбудсмен

лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037007009_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0d99f954c188a2c4d093e13c3832478.jpg

Такое заявления Сорока сделала по факту общения с двумя бойцами НМ ЛНР, которые были освобождены из плена несколькими днями ранее.По мнению Сороки, это – акты терроризма, и, в целом, Украина занимается терроризмом в отношении людей, в первую очередь – жителей Донбасса.Она также добавила, что переговоры по обмену пленными с киевскими властями идут тяжело, "маленькими шагами".В понедельник 17 октября врио главы ДНР Денис Пулишин заявил об обмене пленными 110 на 110. В итоге двое из украинских военнопленных, которых предлагали обменять, захотели остаться в России. В РФ также вернулись 80 гражданских моряков, которых удерживали на Украине.

https://ukraina.ru/20221017/1039816956.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, пленные, обмен пленными, омбудсмен, лнр