https://ukraina.ru/20221023/1040046928.html
"Убивают, чтобы не возится": омбудсмен ЛНР рассказала об ужасах украинского плена
"Убивают, чтобы не возится": омбудсмен ЛНР рассказала об ужасах украинского плена - 23.10.2022 Украина.ру
"Убивают, чтобы не возится": омбудсмен ЛНР рассказала об ужасах украинского плена
ВСУ часто убивают раненных пленных на поле боя, заявила 23 октября советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока. Об этом передает РИА Новости
2022-10-23T11:37
2022-10-23T11:37
2022-10-23T11:37
новости
пленные
обмен пленными
омбудсмен
лнр
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Такое заявления Сорока сделала по факту общения с двумя бойцами НМ ЛНР, которые были освобождены из плена несколькими днями ранее.По мнению Сороки, это – акты терроризма, и, в целом, Украина занимается терроризмом в отношении людей, в первую очередь – жителей Донбасса.Она также добавила, что переговоры по обмену пленными с киевскими властями идут тяжело, "маленькими шагами".В понедельник 17 октября врио главы ДНР Денис Пулишин заявил об обмене пленными 110 на 110. В итоге двое из украинских военнопленных, которых предлагали обменять, захотели остаться в России. В РФ также вернулись 80 гражданских моряков, которых удерживали на Украине.
https://ukraina.ru/20221017/1039816956.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пленные, обмен пленными, омбудсмен, лнр
"Убивают, чтобы не возится": омбудсмен ЛНР рассказала об ужасах украинского плена
ВСУ часто убивают раненных пленных на поле боя, заявила 23 октября советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока. Об этом передает РИА Новости
Такое заявления Сорока сделала по факту общения с двумя бойцами НМ ЛНР, которые были освобождены из плена несколькими днями ранее.
Превалируют случаи, когда человека просто убивают. Чтобы не возиться, не оказывать медицинскую помощь, чтобы не было проблем при транспортировке.
По мнению Сороки, это – акты терроризма, и, в целом, Украина занимается терроризмом в отношении людей, в первую очередь – жителей Донбасса.
Она также добавила, что переговоры по обмену пленными с киевскими властями идут тяжело, "маленькими шагами".
В понедельник 17 октября врио главы ДНР Денис Пулишин заявил об обмене пленными 110 на 110. В итоге двое из украинских военнопленных, которых предлагали обменять, захотели остаться в России. В РФ также вернулись 80 гражданских моряков, которых удерживали на Украине.