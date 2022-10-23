Киев готовит провокацию с "грязной бомбой" - СМИ - 23.10.2022 Украина.ру
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Киев готовит провокацию с "грязной бомбой" - СМИ
Киев готовит провокацию с "грязной бомбой" - СМИ - 23.10.2022 Украина.ру
Киев готовит провокацию с "грязной бомбой" - СМИ
Киевский режим готовит провокацию со взрывом "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса на своей территории, сообщает 23 октября РИА Новости, ссылаясь на анонимные источники в разных странах
2022-10-23T09:41
2022-10-23T09:41
сми
украина
бомба
провокация
ядерная безопасность
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По информации РИА Новости, изготовлением "грязной бомбы" занимается Восточный горно-обогатительный комбинат в Желтых Водах (Днепропетровская область), работы уже завершаются.При этом накануне президент Украины Владимир Зеленский беспрецедентно резко призвал Запад "ударить по России ядерным оружием" в случае "применения Россией оружия массового поражения" по Киеву.Также по данным агентства именно Офис президента занимается согласованием с Великобританией передачи Украине компонентов ядерного заряда.По заверениям ученых, "грязная бомба" проста в изготовлении и не требует сверхсложных производственных мощностей. Последствиями ее применения может быть катастрофа, сравнимая с Чернобыльской аварией, но с большим количеством жертв.
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сми, украина, бомба, провокация, ядерная безопасность
СМИ, Украина, бомба, провокация, ядерная безопасность

Киев готовит провокацию с "грязной бомбой" - СМИ

09:41 23.10.2022
 
© pixabay.comядерный взрыв бомба атомная
ядерный взрыв бомба атомная
© pixabay.com
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Киевский режим готовит провокацию со взрывом "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса на своей территории, сообщает 23 октября РИА Новости, ссылаясь на анонимные источники в разных странах
"Цель провокации — обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве", - сообщает издание.
По информации РИА Новости, изготовлением "грязной бомбы" занимается Восточный горно-обогатительный комбинат в Желтых Водах (Днепропетровская область), работы уже завершаются.
При этом накануне президент Украины Владимир Зеленский беспрецедентно резко призвал Запад "ударить по России ядерным оружием" в случае "применения Россией оружия массового поражения" по Киеву.
Также по данным агентства именно Офис президента занимается согласованием с Великобританией передачи Украине компонентов ядерного заряда.
По заверениям ученых, "грязная бомба" проста в изготовлении и не требует сверхсложных производственных мощностей. Последствиями ее применения может быть катастрофа, сравнимая с Чернобыльской аварией, но с большим количеством жертв.
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