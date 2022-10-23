https://ukraina.ru/20221023/1040044487.html

Киев готовит провокацию с "грязной бомбой" - СМИ

Киев готовит провокацию с "грязной бомбой" - СМИ - 23.10.2022 Украина.ру

Киев готовит провокацию с "грязной бомбой" - СМИ

Киевский режим готовит провокацию со взрывом "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса на своей территории, сообщает 23 октября РИА Новости, ссылаясь на анонимные источники в разных странах

2022-10-23T09:41

2022-10-23T09:41

2022-10-23T09:41

сми

украина

бомба

провокация

ядерная безопасность

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По информации РИА Новости, изготовлением "грязной бомбы" занимается Восточный горно-обогатительный комбинат в Желтых Водах (Днепропетровская область), работы уже завершаются.При этом накануне президент Украины Владимир Зеленский беспрецедентно резко призвал Запад "ударить по России ядерным оружием" в случае "применения Россией оружия массового поражения" по Киеву.Также по данным агентства именно Офис президента занимается согласованием с Великобританией передачи Украине компонентов ядерного заряда.По заверениям ученых, "грязная бомба" проста в изготовлении и не требует сверхсложных производственных мощностей. Последствиями ее применения может быть катастрофа, сравнимая с Чернобыльской аварией, но с большим количеством жертв.

https://ukraina.ru/20221022/1040028577.html

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сми, украина, бомба, провокация, ядерная безопасность