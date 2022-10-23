Они начнут резать. Военный эксперт о том, что будет, когда Россия разберется с энергетикой Украины - 23.10.2022 Украина.ру
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Они начнут резать. Военный эксперт о том, что будет, когда Россия разберется с энергетикой Украины
Они начнут резать. Военный эксперт о том, что будет, когда Россия разберется с энергетикой Украины - 23.10.2022 Украина.ру
Они начнут резать. Военный эксперт о том, что будет, когда Россия разберется с энергетикой Украины
Удары по инфраструктуре Украины соответствуют законам войны. Например, в ходе операции НАТО в Югославии, которая длилась гораздо меньше российской, Запад выбил 1250 энергетических объектов от электростанций до трансформаторов. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
2022-10-23T09:29
2022-10-23T09:30
новости
россия
украина
инфраструктура
энергетика
промышленность
армия
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Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях. Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.Электричество – это не только свет в домах. Это тяговые подстанции для электровозов, это работа НПЗ и это работа ремонтной промышленности, уточнил эксперт.Это логично и правильно. Этим надо было заниматься с либо с первого дня, либо с момента, когда стало понятно, что операция забуксовала и быстро проблему не решить, заключил собеседник издания.
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новости, россия, украина, инфраструктура, энергетика, промышленность, армия, сво
Новости, Россия, Украина, инфраструктура, энергетика, промышленность, Армия, СВО

Они начнут резать. Военный эксперт о том, что будет, когда Россия разберется с энергетикой Украины

09:29 23.10.2022 (обновлено: 09:30 23.10.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУкраина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии
Украина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Удары по инфраструктуре Украины соответствуют законам войны. Например, в ходе операции НАТО в Югославии, которая длилась гораздо меньше российской, Запад выбил 1250 энергетических объектов от электростанций до трансформаторов. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях. Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.
Электричество – это не только свет в домах. Это тяговые подстанции для электровозов, это работа НПЗ и это работа ремонтной промышленности, уточнил эксперт.
"Поддерживать работу энергетики за счет сокращения потребления у населения бесконечно нельзя. Там уже начинаются отключения по графику. Следовательно, Украина скоро начнет резать промышленность, а это прямая польза для нашей армии. Меньше починенных танков и меньше выработанного топлива", - уверен Сапоньков.
Это логично и правильно. Этим надо было заниматься с либо с первого дня, либо с момента, когда стало понятно, что операция забуксовала и быстро проблему не решить, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияУкраинаинфраструктураэнергетикапромышленностьАрмияСВО
 
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