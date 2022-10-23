https://ukraina.ru/20221023/1040044271.html
Они начнут резать. Военный эксперт о том, что будет, когда Россия разберется с энергетикой Украины
Они начнут резать. Военный эксперт о том, что будет, когда Россия разберется с энергетикой Украины - 23.10.2022 Украина.ру
Они начнут резать. Военный эксперт о том, что будет, когда Россия разберется с энергетикой Украины
Удары по инфраструктуре Украины соответствуют законам войны. Например, в ходе операции НАТО в Югославии, которая длилась гораздо меньше российской, Запад выбил 1250 энергетических объектов от электростанций до трансформаторов. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
2022-10-23T09:29
2022-10-23T09:29
2022-10-23T09:30
новости
россия
украина
инфраструктура
энергетика
промышленность
армия
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038747948_0:0:2854:1606_1920x0_80_0_0_5edc57724ad85ef299bd4701894e93f9.jpg
Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях. Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.Электричество – это не только свет в домах. Это тяговые подстанции для электровозов, это работа НПЗ и это работа ремонтной промышленности, уточнил эксперт.Это логично и правильно. Этим надо было заниматься с либо с первого дня, либо с момента, когда стало понятно, что операция забуксовала и быстро проблему не решить, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038747948_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_0df6bbf11fbad6106227fea5b41ebb4f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, инфраструктура, энергетика, промышленность, армия, сво
Новости, Россия, Украина, инфраструктура, энергетика, промышленность, Армия, СВО
Они начнут резать. Военный эксперт о том, что будет, когда Россия разберется с энергетикой Украины
09:29 23.10.2022 (обновлено: 09:30 23.10.2022)
Удары по инфраструктуре Украины соответствуют законам войны. Например, в ходе операции НАТО в Югославии, которая длилась гораздо меньше российской, Запад выбил 1250 энергетических объектов от электростанций до трансформаторов. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях. Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.
Электричество – это не только свет в домах. Это тяговые подстанции для электровозов, это работа НПЗ и это работа ремонтной промышленности, уточнил эксперт.
"Поддерживать работу энергетики за счет сокращения потребления у населения бесконечно нельзя. Там уже начинаются отключения по графику. Следовательно, Украина скоро начнет резать промышленность, а это прямая польза для нашей армии. Меньше починенных танков и меньше выработанного топлива", - уверен Сапоньков.
Это логично и правильно. Этим надо было заниматься с либо с первого дня, либо с момента, когда стало понятно, что операция забуксовала и быстро проблему не решить, заключил собеседник издания.