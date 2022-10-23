https://ukraina.ru/20221023/1040044271.html

Они начнут резать. Военный эксперт о том, что будет, когда Россия разберется с энергетикой Украины

Они начнут резать. Военный эксперт о том, что будет, когда Россия разберется с энергетикой Украины - 23.10.2022 Украина.ру

Они начнут резать. Военный эксперт о том, что будет, когда Россия разберется с энергетикой Украины

Удары по инфраструктуре Украины соответствуют законам войны. Например, в ходе операции НАТО в Югославии, которая длилась гораздо меньше российской, Запад выбил 1250 энергетических объектов от электростанций до трансформаторов. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру

2022-10-23T09:29

2022-10-23T09:29

2022-10-23T09:30

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Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях. Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.Электричество – это не только свет в домах. Это тяговые подстанции для электровозов, это работа НПЗ и это работа ремонтной промышленности, уточнил эксперт.Это логично и правильно. Этим надо было заниматься с либо с первого дня, либо с момента, когда стало понятно, что операция забуксовала и быстро проблему не решить, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, инфраструктура, энергетика, промышленность, армия, сво