https://ukraina.ru/20221023/1040022237.html

Мендкович о том, почему США готовы к переговорам об ограничении стратегических наступательных вооружений

Мендкович о том, почему США готовы к переговорам об ограничении стратегических наступательных вооружений - 23.10.2022 Украина.ру

Мендкович о том, почему США готовы к переговорам об ограничении стратегических наступательных вооружений

США готовы к оперативному проведению переговоров по новому механизму по контролю над вооружениями, потому что хотят разрядить ситуацию на фоне информации о подготовке НАТО провокаций на Украине с использованием ядерного оружия, сказал глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович в интервью Украина.ру

2022-10-23T08:00

2022-10-23T08:00

2022-10-23T08:00

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Помощник госсекретаря США по контролю над вооружением Мэлори Стюарт ранее заявила, что Соединенные Штаты, который придет на смену СНВ-3.По его мнению, разговор о возможном СНВ-4 является благоприятным сигналом, но ситуацию не меняет, угроза России не устранена.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221021/1039991220.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, оружие