Мендкович о том, почему США готовы к переговорам об ограничении стратегических наступательных вооружений - 23.10.2022 Украина.ру
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Мендкович о том, почему США готовы к переговорам об ограничении стратегических наступательных вооружений
Мендкович о том, почему США готовы к переговорам об ограничении стратегических наступательных вооружений - 23.10.2022 Украина.ру
Мендкович о том, почему США готовы к переговорам об ограничении стратегических наступательных вооружений
США готовы к оперативному проведению переговоров по новому механизму по контролю над вооружениями, потому что хотят разрядить ситуацию на фоне информации о подготовке НАТО провокаций на Украине с использованием ядерного оружия, сказал глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович в интервью Украина.ру
2022-10-23T08:00
2022-10-23T08:00
новости
сша
россия
оружие
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Помощник госсекретаря США по контролю над вооружением Мэлори Стюарт ранее заявила, что Соединенные Штаты, который придет на смену СНВ-3.По его мнению, разговор о возможном СНВ-4 является благоприятным сигналом, но ситуацию не меняет, угроза России не устранена.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221021/1039991220.html
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новости, сша, россия, оружие
Новости, США, Россия, оружие

Мендкович о том, почему США готовы к переговорам об ограничении стратегических наступательных вооружений

08:00 23.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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США готовы к оперативному проведению переговоров по новому механизму по контролю над вооружениями, потому что хотят разрядить ситуацию на фоне информации о подготовке НАТО провокаций на Украине с использованием ядерного оружия, сказал глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович в интервью Украина.ру
Помощник госсекретаря США по контролю над вооружением Мэлори Стюарт ранее заявила, что Соединенные Штаты, который придет на смену СНВ-3.
На мой взгляд, это попытка разрядить ситуацию на фоне информации о подготовке натовской стороной провокаций на Украине с использованием ядерного оружия. Другое дело, что этот шаг во многом формален, потому что обеспечение стратегического сдерживания, стратегического баланса и компромисса требует нейтрального статуса Украины.
Никита Мендкович интервью
Никита Мендкович
глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник
По его мнению, разговор о возможном СНВ-4 является благоприятным сигналом, но ситуацию не меняет, угроза России не устранена.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Андрей Ермак
21 октября, 11:44
Ермак требует от США и ЕС войны и репараций
 
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Заголовок открываемого материала
08:06Коллапс в Николаеве: жизнь в прифронтовом городе для мирных жителей стала абсолютно невыносимой
08:00Мендкович о том, почему США готовы к переговорам об ограничении стратегических наступательных вооружений
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