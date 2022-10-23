https://ukraina.ru/20221023/1040022237.html
Мендкович о том, почему США готовы к переговорам об ограничении стратегических наступательных вооружений
Мендкович о том, почему США готовы к переговорам об ограничении стратегических наступательных вооружений - 23.10.2022 Украина.ру
Мендкович о том, почему США готовы к переговорам об ограничении стратегических наступательных вооружений
США готовы к оперативному проведению переговоров по новому механизму по контролю над вооружениями, потому что хотят разрядить ситуацию на фоне информации о подготовке НАТО провокаций на Украине с использованием ядерного оружия, сказал глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович в интервью Украина.ру
2022-10-23T08:00
2022-10-23T08:00
2022-10-23T08:00
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Помощник госсекретаря США по контролю над вооружением Мэлори Стюарт ранее заявила, что Соединенные Штаты, который придет на смену СНВ-3.По его мнению, разговор о возможном СНВ-4 является благоприятным сигналом, но ситуацию не меняет, угроза России не устранена.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221021/1039991220.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, оружие
Мендкович о том, почему США готовы к переговорам об ограничении стратегических наступательных вооружений
США готовы к оперативному проведению переговоров по новому механизму по контролю над вооружениями, потому что хотят разрядить ситуацию на фоне информации о подготовке НАТО провокаций на Украине с использованием ядерного оружия, сказал глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович в интервью Украина.ру