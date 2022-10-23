https://ukraina.ru/20221023/1040020510.html

"Этот мир американцев не был предусмотрен": Федоров рассказал, какая главная задача у США

"Этот мир американцев не был предусмотрен": Федоров рассказал, какая главная задача у США - 23.10.2022 Украина.ру

"Этот мир американцев не был предусмотрен": Федоров рассказал, какая главная задача у США

Американцы с 1991 года сформировали однополярный мир, поэтому их задача сейчас – его закрепить, сказал депутат Государственной думы, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью Украина.ру

2022-10-23T07:15

2022-10-23T07:15

2022-10-23T07:15

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Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее на мероприятии в Стэнфордском университете заявил о желании США играть ведущую роль в организации миропорядка. По его мнению, если Вашингтон не будет этого делать, эту роль займет кто-то другой — либо создастся вакуум.По его словам, если у американцев не получится это сделать, то они окажутся на позиции до 1991 года, и однополярный мир полностью разрушится.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221021/1039971998.html

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2022

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новости, сша, мир