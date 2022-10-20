https://ukraina.ru/20221020/1039945686.html

Евгений Федоров: Происходящее сегодня на Украине — только разминка перед главными событиями

Евгений Федоров: Происходящее сегодня на Украине — только разминка перед главными событиями - 20.10.2022 Украина.ру

Евгений Федоров: Происходящее сегодня на Украине — только разминка перед главными событиями

Россия практически бесплатно поставляет товары Западу больше тридцати лет – и это внутренние проблемы России, проблема суверенитета. Ее придется решать: Россия... Украина.ру, 20.10.2022

2022-10-20T14:37

2022-10-20T14:37

2022-10-20T17:17

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Россия практически бесплатно поставляет товары Западу больше тридцати лет – и это внутренние проблемы России, проблема суверенитета. Ее придется решать: Россия не победит без решения проблемы суверенитета, считает депутат Государственной думы, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Евгений Алексеевич, в офисе Зеленского после ударов ВС РФ заявили о критической ситуации в энергетике по всей Украине. Грядут веерные отключения по всей стране. Если удары продолжатся, что ждет энергетику Украины?– Я думаю, в период зимних холодов энергетика будет работать очень плохо. Конечно, полностью ее не вырубят, но как единая энергетическая система она вполне может быть разрушена.Города перейдут на энергетическое самообеспечение. Где-то будет дизели стоять, допустим, в больницах. Где-то все-таки будут работать атомные электростанции. Но в целом это будет очень тяжелый блокадный период на территории Украины.С одной стороны, это подорвет всю экономику Украины. Но, с другой стороны, я не думаю, чтобы на Украине это привело к капитуляции – потому что там русские люди, не важно, что они там шизанулись на фашизме, но они русские люди, а русский человек от давления, наоборот, ожесточается, начинает переходить на сухари, на буржуйки и укрепляет мобилизационный потенциал. Так что тут две стороны медали.Надо понимать, что мы ведем военные действия все-таки не с Украиной, а на территории Украины – с НАТО. Поэтому выход из этой ситуации – не через украинские события, а через угрозу и формирование опасности для территории Соединенных Штатов Америки – то, о чем Путин говорил в прошлом году, когда говорил о равной и неделимой безопасности.Таким образом, это все еще разминка. События, которые сейчас идут – это разминка перед главными событиями, главными вещами. И не случайно, если вы заметили, такая огромная пропаганда идет, и в России в том числе, что нельзя использовать потенциал ядерного оружия, нельзя вообще о нем вспоминать, это зло...Это пропаганда врага, потому что операция "Анадырь" – это то, что, чем мы сможем победить.– Госсекретарь США Энтони Блинкен на мероприятии в Стэнфордском университете заявил о желании США играть ведущую роль в организации миропорядка. По его мнению, если Вашингтон не будет этого делать, эту роль займет кто-то другой – либо создастся вакуум. Обязательно ли на смену должен прийти кто-то, или образоваться вакуум, или дело идет к многополярному миру?– Будем называть вещи своими именами: по итогам Второй мировой войны мир стал многополярным. Нельзя сказать, чтобы он был двухсотполярным, потому что формально у нас международное право по итогам Второй мировой войны держится основополагающе на трех основах.Первая основа – территориальная целостность по итогам 1945 года, вторая основа – суверенитет нации, третья – право самоопределения наций, но с соблюдением первого и второго пунктов.То есть внутри территорий, которые сформировались по итогам Второй мировой войны, нельзя формировать нацию из разных частей, из разных государств, и с соблюдением принципа суверенитета нации по итогам Второй мировой войны. То есть с согласия федерального центра, как бы сказали. Именно поэтому американцы и европейцы и давят на Сербию, чтобы Сербия признала Косово. Там уже стоит американская база, они требуют именно признания. Это устройство мирового права по итогам Второй мировой войны – на трех китах.Цена этого мирового права – примерно пять процентов потерь человечества, тридцать – в период Второй мировой войны. Это право сформировал Сталин, то есть оно в интересах России и победителей (во Второй мировой – Ред.). Победителей на тот момент было трое. По сути, в 1945 году мир был трехполярный – Англия, США и Советский Союз.Потом к нему – с согласия сторон – присоединились еще Китай и Франция как члены Совета Безопасности (ООН – Ред.), и формально лавочкой была многополярность мира, но по сути он был пятиполярный.Восстановление международного права по итогам Второй мировой войны – это откат на позиции того же трех-пятиполярного мира, может быть, с какой-то модернизацией – может, в нем появится не Франция, а Европейский Союз или что-то другое. Но общая логика именно такая. Американцы с 1991 года сформировали однополярный мир. Этот мир не предусмотрен был итогами Второй мировой войны, он вступает в конфликт с международным правом. И задача США – его закрепить.Сегодня руководство, на которое вы сослались – США – прямо так и говорит: "Мы хотим закрепить однополярный мир, где американцы – главные". Правильно говорит, если Америка уходит, а вернее, если ее выгоняют, потому что из власти никто никуда не уходит, кроме шизофреников, то в этом случае ее замещает международное право, а международное право – это итоги Второй мировой войны.И это, по сути, доминирование трех-пяти держав, с дальнейшим присоединением к ним других сильных игроков – Индии, например, которая в период с 1945 года формально входила в британский полюс многополярного мира. И выстраивание некой другой конфигурации.В принципе, основа – это 1945 год, и практически это международное право, прописанное на бумаге, закрепленное в Европе в Хельсинском акте. Таким образом, он (Блинкен – Ред.) абсолютно правильно говорит: если американцы уйдут, они уйдут на позицию до 1991 года, они вряд ли, если не будут дурака валять абсолютно, уйдут на позицию какую-то, которая полностью разрушится. Мы этот мир знаем, он стабильный, в нем меньше войн, в нем ядерное оружие не применяется, а является сдерживающим фактором. Человечество в этом мире жило. Новая история, которую предлагают американцы – совершенно не факт, что она будет хорошая, мирная и доброжелательна по отношению к людям.– Сообщается, что Евросоюз отказался от плана по введению потолка цен на газ – из-за внутренних разногласий и возможных проблем с поставками. Ожидать ли энергокризиса и разногласий внутри Евросоюза, постепенного выхода из него ряда стран?– Российская Федерация на сегодняшний день по-прежнему поставляет за рубеж товаров в долларовом выражении в два раза больше, чем получает из-за рубежа. Это значит, что мы по-прежнему кормим Европу.Помните, Боррель сказал, что благополучие Европы построено на дешевых поставках из России. На самом деле – на бесплатных поставках из России. И то, что он сказал, это правда. Вся европейская экономика построена на бесплатном сырье и других товарах сельхозназначения, удобрений и так далее – из России.Почему Россия бесплатно поставляет товары больше тридцати лет – это внутренние проблемы России, проблема суверенитета. Ее нам придется решать, без этого не победим. На сегодняшний день Россия по-прежнему является спонсором мирового рынка.Президент, когда говорил о колониальном мире недавно, он тоже говорил правильные вещи. Надо просто нашим зрителям и читателям подумать, почему неглупые европейцы всерьез рассчитывают, что Россия будет поставлять газ по тем ценам, которые они назначили? Наверное, у них есть для этого основания политические.Если тридцать лет мы это делали, бесплатно поставляли товары, то почему бы сейчас нам это не продолжить? Вот позиция европейцев. И, соответственно, они имеют для этого обратную связь из России, из Москвы, у них тут олигархи, у них тут пятая колонна, у них тут обратная связь. Они исходят из того, что Россия еще не готова решить проблему суверенитета. Поэтому продавливают этот вопрос.Помните, до этого они же ввели так называемый потолок (цен – Ред.) для нефти? А вы заметили, что перестали это обсуждать? Я как экономист понимаю: значит, мы поставляем нефть по этим правилам – или планируем поставлять. Как правило, если СМИ что-то замалчивают, значит, это не в нашу пользу.На это же они рассчитывают и в поставках газа. Отложили, потому что у них что-то еще не срослось в Москве. Они еще кому-то, Венгрии, например, не могут дать гарантий, чтобы венгры поверили и согласились на этот сценарий. Я так понимаю, сейчас будет интенсивное выкручивание рук олигархам в Москве, чтобы получить такого рода гарантии, после чего они вернутся к этому вопросу.– Вопрос о происходящем в Великобритании. Насколько реальна отставка премьер-министра Лиз Трасс?– У них так называемая "Партия жесткой руки" – это Борис Джонсон, эта новый премьер-министр (Лиз Трасс - Ред.) – и, насколько я понимаю, они продолжают качать именно жесткий, брутальный сценарий. Насколько я понимаю, консерваторы просто сделали ставку на такого рода сценарий, то есть, на победу над Россией. Если они побеждают Россию, получают все, что хотят.Если Россию не побеждают, значит, слетает вся эта партия и, скорее всего, британцы не удержат и некоторые свои территории. Так что, опять же, они по ставке пошли ва-банк, но кто победит – это покажет время. Я исхожу из того, что победим мы, а значит, Британия станет другой и перейдет в разряд третьестепенных государств.

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2022

Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, евгений федоров, сво, сша, британия, рф, экономика