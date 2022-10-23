https://ukraina.ru/20221023/1040019895.html

"Будет тяжелый блокадный период": депутат Госдумы рассказал, как будет работать энергетика Украины зимой

"Будет тяжелый блокадный период": депутат Госдумы рассказал, как будет работать энергетика Украины зимой - 23.10.2022 Украина.ру

"Будет тяжелый блокадный период": депутат Госдумы рассказал, как будет работать энергетика Украины зимой

В период зимних холодов энергетика Украины будет работать очень плохо, города перейдут на энергетическое самообеспечение, сказал депутат Государственной думы, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью Украина.ру

2022-10-23T06:30

2022-10-23T06:30

2022-10-23T06:30

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Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко ранее заявил, что на Украине возникла критическая ситуация с энергоснабжением.С 10 октября российские вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи. В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.Он подчеркнул, что РФ ведет военные действия не с Украиной, а на ее территории — с НАТО, поэтому "выход из этой ситуации не через украинские события, а через угрозу и формирование опасности для США".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221021/1039971998.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина