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"Будет тяжелый блокадный период": депутат Госдумы рассказал, как будет работать энергетика Украины зимой
"Будет тяжелый блокадный период": депутат Госдумы рассказал, как будет работать энергетика Украины зимой - 23.10.2022 Украина.ру
"Будет тяжелый блокадный период": депутат Госдумы рассказал, как будет работать энергетика Украины зимой
В период зимних холодов энергетика Украины будет работать очень плохо, города перейдут на энергетическое самообеспечение, сказал депутат Государственной думы, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью Украина.ру
2022-10-23T06:30
2022-10-23T06:30
2022-10-23T06:30
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украина
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Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко ранее заявил, что на Украине возникла критическая ситуация с энергоснабжением.С 10 октября российские вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи. В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.Он подчеркнул, что РФ ведет военные действия не с Украиной, а на ее территории — с НАТО, поэтому "выход из этой ситуации не через украинские события, а через угрозу и формирование опасности для США".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221021/1039971998.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина
"Будет тяжелый блокадный период": депутат Госдумы рассказал, как будет работать энергетика Украины зимой
В период зимних холодов энергетика Украины будет работать очень плохо, города перейдут на энергетическое самообеспечение, сказал депутат Государственной думы, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью Украина.ру
Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко ранее заявил, что на Украине возникла критическая ситуация с энергоснабжением.
С 10 октября российские вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи. В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.
Я думаю, в период зимних холодов энергетика будет работать очень плохо. Конечно, полностью ее не вырубят, но как единая энергетическая система она вполне может быть разрушена. Города перейдут на энергетическое самообеспечение. Где-то будет дизели стоять, допустим, в больницах. Где-то все-таки будут работать атомные электростанции. Но в целом это будет очень тяжелый блокадный период на территории Украины.
Евгений Федоров
депутат Государственной думы, член Комитета по бюджету и налогам
Он подчеркнул, что РФ ведет военные действия не с Украиной, а на ее территории — с НАТО, поэтому "выход из этой ситуации не через украинские события, а через угрозу и формирование опасности для США".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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