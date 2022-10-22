Премьер Украины попросил у властей Евросоюза 9 млрд евро на зарплаты
Украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если власти Евросоюза не переведут Киеву 9 млрд евро. Об этом 22 октября в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sunday сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил власти Евросоюза поскорее передать Киеву обещанные 9 млрд евро. Из них 6 млрд евро должны были направить на Украину в этом году, выделение еще трех млрд обсуждается.
"Но самое главное для нас, чтобы это произошло как можно скорее", — сказал Шмыгаль. - "Нам это нужно для того, чтобы наша финансовая система выжила. Станет ли это кредитом или пожертвованием - менее важно".
Украина не сможет выплачивать гражданам зарплаты и пенсии, если Евросоюз задержит переводы.
10:35Главы МИД и Минобороны ФРГ потребовали выделить еще 1,5 млрд евро на военные поставки КиевуМинистр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и министр обороны Кристин Ламбрехт потребовали увеличить затраты на военную помощь Украине. Об этом сообщают журналисты немецкого издания Spiegel, ссылаясь на письмо глав ведомств министру финансов Кристиану Линднеру