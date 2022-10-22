https://ukraina.ru/20221022/1040032812.html

Премьер Украины попросил у властей Евросоюза 9 млрд евро на зарплаты

Премьер Украины попросил у властей Евросоюза 9 млрд евро на зарплаты - 22.10.2022 Украина.ру

Премьер Украины попросил у властей Евросоюза 9 млрд евро на зарплаты

Украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если власти Евросоюза не переведут Киеву 9 млрд евро. Об этом 22 октября в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sunday сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

2022-10-22T12:05

2022-10-22T12:05

2022-10-22T12:05

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денис шмыгаль

украина

зарплаты

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил власти Евросоюза поскорее передать Киеву обещанные 9 млрд евро. Из них 6 млрд евро должны были направить на Украину в этом году, выделение еще трех млрд обсуждается.Украина не сможет выплачивать гражданам зарплаты и пенсии, если Евросоюз задержит переводы.

https://ukraina.ru/20221022/1040030798.html

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2022

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новости, денис шмыгаль, украина, зарплаты