Премьер Украины попросил у властей Евросоюза 9 млрд евро на зарплаты - 22.10.2022 Украина.ру
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Премьер Украины попросил у властей Евросоюза 9 млрд евро на зарплаты
Премьер Украины попросил у властей Евросоюза 9 млрд евро на зарплаты - 22.10.2022 Украина.ру
Премьер Украины попросил у властей Евросоюза 9 млрд евро на зарплаты
Украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если власти Евросоюза не переведут Киеву 9 млрд евро. Об этом 22 октября в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sunday сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
2022-10-22T12:05
2022-10-22T12:05
новости
денис шмыгаль
украина
зарплаты
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил власти Евросоюза поскорее передать Киеву обещанные 9 млрд евро. Из них 6 млрд евро должны были направить на Украину в этом году, выделение еще трех млрд обсуждается.Украина не сможет выплачивать гражданам зарплаты и пенсии, если Евросоюз задержит переводы.
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новости, денис шмыгаль, украина, зарплаты
Новости, Денис Шмыгаль, Украина, зарплаты

Премьер Украины попросил у властей Евросоюза 9 млрд евро на зарплаты

12:05 22.10.2022
 
© kmu.gov.uaШмыгаль аудит
Шмыгаль аудит
© kmu.gov.ua
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Украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если власти Евросоюза не переведут Киеву 9 млрд евро. Об этом 22 октября в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sunday сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил власти Евросоюза поскорее передать Киеву обещанные 9 млрд евро. Из них 6 млрд евро должны были направить на Украину в этом году, выделение еще трех млрд обсуждается.
"Но самое главное для нас, чтобы это произошло как можно скорее", — сказал Шмыгаль. - "Нам это нужно для того, чтобы наша финансовая система выжила. Станет ли это кредитом или пожертвованием - менее важно".
Украина не сможет выплачивать гражданам зарплаты и пенсии, если Евросоюз задержит переводы.
Кристина Ламбрехт в Одессе - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
10:35
Главы МИД и Минобороны ФРГ потребовали выделить еще 1,5 млрд евро на военные поставки КиевуМинистр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и министр обороны Кристин Ламбрехт потребовали увеличить затраты на военную помощь Украине. Об этом сообщают журналисты немецкого издания Spiegel, ссылаясь на письмо глав ведомств министру финансов Кристиану Линднеру
 
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