https://ukraina.ru/20221022/1040028867.html

"Погибнут тысячи": Небензя рассказал о новой чудовищной провокации киевского режима

"Погибнут тысячи": Небензя рассказал о новой чудовищной провокации киевского режима - 22.10.2022 Украина.ру

"Погибнут тысячи": Небензя рассказал о новой чудовищной провокации киевского режима

Россия распространила в Совете безопасности ООН письмо с призывом не допустить разрушения киевским режимом дамбы Каховской ГЭС, что может привести к гибели тысяч людей, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.

2022-10-22T09:08

2022-10-22T09:08

2022-10-22T09:08

небензя

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"Пользуясь индульгенцией на любые преступные деяния, выданной своими западными кураторами, режим Зеленского последовательно наносит удары по гражданской инфраструктуре своих бывших территорий. ВСУ на протяжении пяти месяцев обстреливают город Новая Каховка в Херсонской области", - сказал Небензя.По его словам, в сутки прилетает до 120 ракет, из которых большинство – американские HIMARS. Их специально нацеливают на Каховскую дамбу, с тем чтобы пробить ее и вызвать тем самым повышение уровня воды, которое повлечет затопление прилежащих территорий.«При таком сценарии могут погибнуть тысячи мирных людей, пострадают тысячи домостроений", - подчеркнул он.

https://ukraina.ru/20221022/1040015692.html

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небензя, новости, украина, новая каховка, гэс