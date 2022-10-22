"Погибнут тысячи": Небензя рассказал о новой чудовищной провокации киевского режима - 22.10.2022 Украина.ру
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"Погибнут тысячи": Небензя рассказал о новой чудовищной провокации киевского режима
"Погибнут тысячи": Небензя рассказал о новой чудовищной провокации киевского режима - 22.10.2022 Украина.ру
"Погибнут тысячи": Небензя рассказал о новой чудовищной провокации киевского режима
Россия распространила в Совете безопасности ООН письмо с призывом не допустить разрушения киевским режимом дамбы Каховской ГЭС, что может привести к гибели тысяч людей, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
2022-10-22T09:08
2022-10-22T09:08
небензя
новости
украина
новая каховка
гэс
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"Пользуясь индульгенцией на любые преступные деяния, выданной своими западными кураторами, режим Зеленского последовательно наносит удары по гражданской инфраструктуре своих бывших территорий. ВСУ на протяжении пяти месяцев обстреливают город Новая Каховка в Херсонской области", - сказал Небензя.По его словам, в сутки прилетает до 120 ракет, из которых большинство – американские HIMARS. Их специально нацеливают на Каховскую дамбу, с тем чтобы пробить ее и вызвать тем самым повышение уровня воды, которое повлечет затопление прилежащих территорий.«При таком сценарии могут погибнуть тысячи мирных людей, пострадают тысячи домостроений", - подчеркнул он.
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небензя, новости, украина, новая каховка, гэс
Небензя, Новости, Украина, Новая Каховка, ГЭС

"Погибнут тысячи": Небензя рассказал о новой чудовищной провокации киевского режима

09:08 22.10.2022
 
© РИА Новости . Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости . Нэнси Сисель
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Россия распространила в Совете безопасности ООН письмо с призывом не допустить разрушения киевским режимом дамбы Каховской ГЭС, что может привести к гибели тысяч людей, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Пользуясь индульгенцией на любые преступные деяния, выданной своими западными кураторами, режим Зеленского последовательно наносит удары по гражданской инфраструктуре своих бывших территорий. ВСУ на протяжении пяти месяцев обстреливают город Новая Каховка в Херсонской области", - сказал Небензя.
По его словам, в сутки прилетает до 120 ракет, из которых большинство – американские HIMARS. Их специально нацеливают на Каховскую дамбу, с тем чтобы пробить ее и вызвать тем самым повышение уровня воды, которое повлечет затопление прилежащих территорий.
«При таком сценарии могут погибнуть тысячи мирных людей, пострадают тысячи домостроений", - подчеркнул он.
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
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