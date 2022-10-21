https://ukraina.ru/20221021/1040001081.html

Мобилизация на убой. Запад готовит новых солдат для войны в Украине

Мобилизация на убой. Запад готовит новых солдат для войны в Украине - 21.10.2022 Украина.ру

Мобилизация на убой. Запад готовит новых солдат для войны в Украине

Украина.ру, 21.10.2022

2022-10-21T14:15

2022-10-21T14:15

2022-10-21T14:15

владимир скачко

эксклюзив

украина

запад

германия

россия

сша

олаф шольц

военнослужащие

украинская армия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/15/1040001630_0:4:1280:724_1920x0_80_0_0_bd3cebdc515b5797fa91752901bf14ba.jpg

Эти две новости пришли из Германии и симптоматично указывают на подлинное отношение так называемого коллективного Запада к Украине, к ее проблемам и к ее задачам на современном этапе. Ну, когда Запад по заказу из США окрысился на Россию и приказывает с нею воевать.Именно приказывает. Всем. Например, Европе в ущерб себе, но согласно союзническим обязательствам. И потому вполне реальные политические евромыши давятся, колются, но продолжают жрать невкусные кактусы, заполошно толкаясь под единым ядерным зонтиком из США, об актуальности которого опять заговорили с невероятной силой. Типа хочешь, чтобы Штаты защитили от России – иди повоюй за них.Первая новость: канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна к весне 2023 года планирует обучить полную украинскую бригаду численностью до 5 тысяч военнослужащих. "Тем самым мы подчеркиваем нашу готовность постоянно работать над созданием сильной украинской армии, рука об руку с нашими партнерами", — обосновал свои планы Шольц.И все это должно будет случиться в рамках учебной миссии ЕС "EUMAM Ukraine", согласно которой страны Евросоюза договорились обучить до 15 тысяч украинских солдат для фронтов спецвоенной операции (СВО) России против Украины. На эти цели ЕС дополнительно увеличивает помощь Украине до 3,1 млрд евро. И свою работу миссия должна начать в середине ноября.При этом Шольц рассказал и о том, чем будут воевать обученные украинцы. По его словам, за последнюю неделю Германия передала ВСУ 5 дополнительных бронированных ремонтно-эвакуационных машин и мостовые системы, первую систему ПВО IRIS-T (SLM Infra Red Imaging System Tail), 167 тысяч патронов для стрелкового оружия, 7 понтонных систем, а также 16 танковых мостоукладчиков Biber и 10 понтонно-мостовых машин. До этого Германия поставила Украине также 16 самоходных артиллерийских установок Gepard и Zuzanna, а также прочее различное оборудование и снаряжение. Сейчас планируют дать зимнюю одежду: 240 тысяч зимних шапок, 116 тысяч теплых курток и 80 тысяч брюк, следует из данных федерального правительства. Всего же с начала спецоперации только Германия отправила Украине военной помощи на более чем 1,5 млрд. долл.Вторая новость: в Германии, в общине Гросс Штремкендорф в земле Мекленбург-Передняя Померания в ночь на прошедший четверг почти полностью сгорел отель, в котором жили украинские граждане. Его демонстративно подожгли и сожгли немцы, недовольные тем, что в Украине процветает неонацизм, а беженцы из Украины совершенно незаслуженно получают все новые и новые льготы от федерального правительства в ущерб простым немцам. Представитель Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова по этому поводу написала: "За день до того, кто-то нарисовал на дверях приюта свастику. Об этом пишет немецкая "Bild" и есть версия, что связан поджог с новыми льготами для украинских беженцев, которые призвал ввести министр труда Германии".И вот эта подготовка солдат для войны в Украине и попытки изгнать украинских беженцев стали в последнее время двумя ведущими тенденциями, которые говорят об одном: Запад любой ценой увеличивает мобилизационный ресурс Украины, который необходим для войны с Россией и который, тем не менее, тает на глазах.Наигравшись в милосердие, Запад сегодня жестко и последовательно делает всё, чтобы украинцы и оставались дома, и возвращались туда. Украина должна воевать с Россией. Это ее задача и главное предназначение. И она должна иметь, кем воевать и кого посылать на смерть в качестве пушечного мяса.Посудите сами: в независимость Украины вступила с 52 миллионами населения, сегодня, на 32 году независимости, по данным украинского Госстата, в ней находится 24 миллиона жителей, а пессимисты-специалисты вообще оценивают население Украины в 18 млн. Оно и понятно: 2,5 млн. чел – ушли с Крымом, 6-8 млн. -- с Донбассом, Запорожской и Херсонской областями, миллионов 10-12 – беженцы на заработки и от войны в разные стороны, кто в Европу, кто в Россию, остальные – жертвы "демографических ям". И все это – нехватка еще и солдат.И это говорит для Запада лишь об одном: скоро в Украине закончатся солдаты, чтобы воевать с Россией на ослабление, и истощение вплоть до развала. Следовательно, нужно что-то делать. Вот людей и обучают, отсылая потом умирать в степях Украины, и выталкивают как беженцев: авось, кто то-то из вытолканных попадет и в армию по мобилизации в Украине. Там ведь поговаривают о четвертой мобилизационной волне: и старых, и молодых, и дурных, всех, кто может "стрельнуть в москаля".Сегодня, например, известно, что солдат на убой в Украине готовят Нидерланды, Франция, Польша, Румыния, страны Прибалтики. В июле текущего года на военной базе в Манчестере начали обучение 10 тысяч солдат ВСУ. Это те первые из 10 тысяч укро-военных, которые должны пройти трехнедельную подготовку у британских офицеров. И каждые четыре месяца планируется проводить новый трехнедельный учебный курс для все тех же 10 тысяч военных "с использованием проверенного в боях опыта британской армии". По задумке Лондона, это может "коренным образом изменить соотношение" в войне в Украине.Параллельно министр обороны Британии Бен Уоллес, выступая в Палате общин, сообщил, что Лондон в рамках зимнего пакета помощи предоставит ВСУ 25 тысяч комплектов зимней формы, дополнительно 18 гаубиц М109, ракеты средней дальности AIM-120 (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, AMRAAM) для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS. А 12 октября сего года в Брюсселе на шестой встрече в формате "Рамштайн" Уоллес рассказал, что Британия передала Украине в общей сложности 6,9 тыс. ПТРК и ракет к ним, в том числе 5 тыс. комплексов NLAW, 120 бронемашин, шесть из обещанных 10 самоходных зенитных установок Storme, оснащенных ракетами Starstreak, несколько десятков гаубиц М109 и 36 буксируемых орудий L119, высокоточные ракеты Brimstone, РСЗО M270, десятки тысяч артиллерийских снарядов, барражирующие боеприпасы и 4,5 тонны пластичных взрывчатых веществ.Третьим способом увеличения мобилизационного ресурса в Украине является то, что Запад банально не только выталкивает беженцев, но и закрывает двери перед новыми. Примеров масса, вот только последние:- 5 октября муниципалитеты городов бывшей Германской Демократической Республики (ГДР) заявили, что больше не могут принимать беженцев с Украины;- 10 октября тысячи протестующих вышли на улицы нескольких городов восточной земли ФРГ Мекленбург — Передняя Померания. И выступали против энергетической политики страны, так и поставок оружия Киеву. А также призывали к мирным переговорам и потребовали отменить санкции против России. Это был уже последний звонок;- 11 октября жители немецкого Лейпцига на митинге потребовали от украинских беженцев уехать из Германии. И выкрикивала лозунги в адрес людей с украинскими флагами и антироссийскими плакатами в руках.В Латвии украинцев начали публично благодарить за поставки гулящих людей с низкой социальной ответственностью:В это же время канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью Die Welt заявил, что страна больше не сможет принимать украинских беженцев - закончились места. По его словам, получили 57 тысяч заявок беженцев на предоставление убежища, что на 195% больше, чем в прошлом году. "И их число продолжит расти. Мы уже разместили около 85 тысяч украинцев, которым предоставляем защиту и обеспечение. В Австрии чаша переполнена", — резюмировал канцлер.О возможности закрыть границы перед украинцами уже говорят Словения, Болгария, Чехия, некоторые другие страны, где помощь беженцам ложится неподъемным бременем на госбюджеты.И наконец четвертым и самым эффективным способом заманить украинцев в ВСУ и послать их на убой является ситуация, когда рабочие места и возможность заработка остаются только в армии. Именно такая ситуация сегодня в Украине, где практически завершена деиндустриализация и разрушено "сельское хозяйство", отданное на откуп крупным латифундиям и иностранным агрогигантам, растет безработица и падают зарплаты там, где они еще есть.И в таких обстоятельствах армия остается единственным местом, где можно заработать. И получить почти все необходимое для жизни. Быть убитым, но и при этом убивать самому. Идти на смерть, но при этом зарабатывать на жизнь для семей, родных и близких.ВСУ в Украине – это единственный институт, которому обламывается из той огромной помощи, которую Запад предоставляет стране и ее властям. Значительная часть этой помощи, конечно, разворовывается, но кое-что всё же попадает и солдатами. И их семьям, разумеется.Вот Запад и действует двуступенчато: сначала загоняет украинцев домой, а уже там заманивает их в армию. И не зря люди, попавшие в армию и получившие первые деньги, Западу кажутся настоящими "солдатами-хероями". "Они кажутся мотивированными и увлеченными. Они хотят преуспеть", — заявил журналистам британский инструктор, который занимается с украинскими военными.И именно из этого же разряда даже выделение странами Евросоюза 600 единиц энергетического оборудования, в том числе и генераторов, в рамках программы кризисного реагирования НАТО (EADRCC) и механизма гражданской защиты ЕС (EARCC). По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, "удалось договориться о первых поставках из Италии, Франции, Литвы, Финляндии, Германии и Польши, первые из около 600 единиц оборудования поступят уже на следующей неделе". Это необходимого для преодоления последствий ударов по системам жизнеобеспечения и в армии, и в жилищном секторе. Запад даже тепло готов дать в жилища, лишь бы люди возвращались в Украину и шли воевать.И поведение Запада вполне логично: ему выгодна война с Россией максимально растянутая во времени. Но никто на Запада не хочет непосредственно тягаться с русским медведем, а тут под рукой образовались украинцы, которых заразили русофобией и неонацизмом, натравили на Россию и бросили в бой. И схема, как видим, работает.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20221006/1039453656.html

https://ukraina.ru/20221001/1039248141.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

владимир скачко, эксклюзив, украина, запад, германия, россия, сша, олаф шольц, военнослужащие, украинская армия, всу, вооружение, беженцы, мобилизация