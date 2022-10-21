https://ukraina.ru/20221021/1039987353.html

Без воды, но с реками подсолнечного масла. Как живет сейчас Николаев

Без воды, но с реками подсолнечного масла. Как живет сейчас Николаев - 21.10.2022 Украина.ру

Без воды, но с реками подсолнечного масла. Как живет сейчас Николаев

Украина.ру, 21.10.2022

2022-10-21T10:07

2022-10-21T10:07

2022-10-21T10:07

эксклюзив

николаев

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0b/1037519519_0:90:1000:653_1920x0_80_0_0_1621ab1057b61e0e6bdebab951373cb7.jpg.webp

Прифронтовой город Николаев в эти дни напоминает скорее большую казарму. В городе повсюду на улицах военнослужащие ВСУ, теробороны и неонацистских добровольческих формирований. И если обычные солдаты ВСУ выглядят достаточно удрученно, то националисты, облепленные нашивками, наоборот, чувствуют себя хозяевами жизни. На улицах они останавливают немногочисленных гражданских, проверяя телефоны и экзаменуя на знание украинского языка. Нередко ведут они себя совсем неадекватно. Так, например, 19 октября в городе был задержан боевик с двумя гранатами, который открыл из автомата хаотичный огонь вокруг себя.В город также поступает большое количество раненых. Городские власти почти каждый день призывают жителей сдавать кровь всех групп, но ее катастрофически не хватает.В ночь на 19 октября в центре города прозвучал мощный взрыв. Неонацисты подорвали советский памятник погибшим милиционерам и чекистам. Однако губернатор Виталий Ким заявил, что по памятнику прилетел российский дрон. По его словам, россияне сами декоммунизировали памятник, решив "проблему города". Поскольку постамент памятника исписан оскорбительными надписями, дроны, похоже, и не это способны. Буквально неделю назад возле этого памятника возник конфликт между членами "Народного руха" в составе теробороны и ветеранами МВД. Националисты пытались краном снести памятник, но ветераны им тогда помешали.По скоплениям украинской военной техники и объектам инфраструктуры ВС РФ регулярно наносит удары, которые взрывной волной выбивают стекла в целых кварталах. По этой причине оконное стекло стало одним из самых дефицитных товаров в городе. Николаевские коммунальные службы не успевают даже забивать окна фанерой, поэтому им на помощь отправили коммунальщиков из других регионов. Нехватка коммунальщиков отчасти вызвана и тем фактом, что некоторых из них недавно арестовали, обвинив в симпатиях к РФ. За коллаборационизм в Николаеве ежедневно судят домохозяек и чиновников Фонда Госимущества, слесарей водоканала и инспекторов рыбного хозяйства, что уже многое говорит о пророссийских настроениях в городе.Из-за прилетов по объектам инфраструктуры в городе ограничено движение электротранспорта, отключены предприятия, а местная тероборона должна ходить и высматривать не горит ли где-нибудь лишний свет.Проблема с водой, которую город испытывает с весны, так и не решена. Питьевую воду привозят разные волонтеры и международные миссии, но за ней подчас нужно идти несколько кварталов. В кранах города – соленая техническая вода из лимана, но она разъедает трубы, вызывая сотни порывов. С 1 ноября власти города обещают включить отопление, но дело в том, что в отопительную систему тоже закачивают соленую воду, а она может ее окончательно угробить. "К сожалению, мы вынуждены подавать горожанам ужасную по качеству воду. Также мы готовимся к еще большему количеству аварий. Ведь сети водопроводно-канализационного хозяйства были проложены в 1960х годах прошлого века, а потому на сегодняшний день еще одной проблемой является их износ", - оправдывался на днях директор "Николаевводоканала" Борис Дуденко.И если с водой в Николаеве возникают проблемы, то все нормально с подсолнечным маслом. Оно реками течёт по улицам, стекая в ливневую канализацию. После удара дронами 16 октября повреждены оказались две крупных емкости с подсолнечным маслом. Через этот терминал раньше шло 17% мирового экспорта подсолнечного масла. Жители города зачерпывают его прямо с мостовой. Некоторые дома частного сектора даже оказались подтопленными подсолнечным маслом. В случае возгорания такие дома могут стать огненной западней. Городские власти не советуют употреблять это масло в пищу без соответствующей очистки, так как масло с мостовой вряд ли соответствует санитарным нормам.С начала СВО из Николаева выехали около 40% населения. Многие многоквартирные дома стоят полупустые, а в некоторых без спроса заселелись ВСУшники и тероборона. Местные власти дают противоречивые прогнозы жителям. Одни говорят о том, что РФ накапливает силы для наступления на Николаев, другие обещают на днях отбить Херсон. Город сейчас выглядит милитаризированным до крайности, а военные стали основным источником пополнения городской казны благодаря своим налогам. Гражданские лица фактически не имеют никакого голоса и прав, а как можно судить по истории с взорванным памятником, ветераны МВД тоже прав не имеют. Те, кто был в городе в прошлые годы, сейчас вряд ли его узнают.

https://ukraina.ru/20221020/1039937575.html

https://ukraina.ru/20221020/1039938581.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_0:106:335:441_100x100_80_0_0_b7bc11775ed4d19e75ae67e74469501d.jpg.webp

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_0:106:335:441_100x100_80_0_0_b7bc11775ed4d19e75ae67e74469501d.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_0:106:335:441_100x100_80_0_0_b7bc11775ed4d19e75ae67e74469501d.jpg.webp

эксклюзив, николаев, украина