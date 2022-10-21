В Харькове гремят взрывы — власти - 21.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221021/1039980950.html
В Харькове гремят взрывы — власти
В Харькове гремят взрывы — власти - 21.10.2022 Украина.ру
В Харькове гремят взрывы — власти
Власти Харьковской области 21 октября сообщают об ударах по Харькову и серии взрывов в городе
2022-10-21T09:35
2022-10-21T10:04
харьков
удары
взрывы
новости
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102592/91/1025929155_0:37:1441:848_1920x0_80_0_0_d05b7cc68c8e3d08867a4d95fcf1dfd0.jpg.webp
По словам главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова "удары наносятся по областному центру"."В Харькове серия взрывов. Будьте предельно осторожны", - написал в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.Позднее он сообщил о "прилетах" по одному из предприятий города.До этого украинские СМИ писали, что в пятницу утром воздушная тревога звучит в ряде областей Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102592/91/1025929155_131:0:1311:885_1920x0_80_0_0_6ab4054935b1fcb02892d4805bf21f21.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
харьков, удары, взрывы, новости, спецоперация
Харьков, удары, взрывы, Новости, Спецоперация

В Харькове гремят взрывы — власти

09:35 21.10.2022 (обновлено: 10:04 21.10.2022)
 
© dobovo.comХарьков
Харьков
© dobovo.com
Читать в
Власти Харьковской области 21 октября сообщают об ударах по Харькову и серии взрывов в городе
По словам главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова "удары наносятся по областному центру".

"В Харькове серия взрывов. Будьте предельно осторожны", - написал в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.

Позднее он сообщил о "прилетах" по одному из предприятий города.

"Прилеты" по одному из предприятий Харькова. Предварительно попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории. Есть разрушения. Их степень и есть ли пострадавшие в результате вражеского обстрела, устанавливает ГСЧС", - написал мэр.

До этого украинские СМИ писали, что в пятницу утром воздушная тревога звучит в ряде областей Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".

Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
 
ХарьковударывзрывыНовостиСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:07Без воды, но с реками подсолнечного масла. Как живет сейчас Николаев
10:06В Херсоне под обстрелом погибли два журналиста
10:03Медведев ответил Илону Маску на вопрос о ситуации в Артемовске
09:46СМИ назвали цель последнего удара в Харькове
09:35В Харькове гремят взрывы — власти
09:32Проигрывая побеждаем. Как майданные технологии разрушают их родителей
09:23Посол Индонезии в РФ заявил о готовности организовать встречу Путина и Байдена
08:58Число жертв в результате удара ВСУ по переправе в Херсоне увеличилось
08:57Информационная война и правда жизни. Эксперты о том, что нужно для победы вне поля боя
08:57Удар по переправе, угроза Зеленского. Главное на Украине на утро 21 октября
08:52Орбан высмеял идею Еврокомиссии о потолке цен на российский газ
08:48Немцев шокировал новый посол Украины - Die Welt
08:47"Грязную работу поручили делать Украине". С кем Россия воюет не на поле боя
08:39Сербия не собиралась скрывать визит замглавы МИД РФ — Вучич
08:34Марат Баширов о русских в информвойсках ВСУ и о "вынужденных патриотах" в IT-отрасли
08:32Военнопленный: Запад обучал ВСУ городским боям с 2016 года
08:22Пушков указал на странность в скандальной отставке британского премьера
08:11На Украине снова объявили воздушную тревогу
08:08Мао Цзэдун. Великий кормчий и его "большие скачки"
08:00"Все стало серьезнее": Акопов рассказал, как частичная мобилизация в России повлияла на общество
Лента новостейМолния