https://ukraina.ru/20221021/1039980950.html

В Харькове гремят взрывы — власти

В Харькове гремят взрывы — власти - 21.10.2022 Украина.ру

В Харькове гремят взрывы — власти

Власти Харьковской области 21 октября сообщают об ударах по Харькову и серии взрывов в городе

2022-10-21T09:35

2022-10-21T09:35

2022-10-21T10:04

харьков

удары

взрывы

новости

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102592/91/1025929155_0:37:1441:848_1920x0_80_0_0_d05b7cc68c8e3d08867a4d95fcf1dfd0.jpg.webp

По словам главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова "удары наносятся по областному центру"."В Харькове серия взрывов. Будьте предельно осторожны", - написал в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.Позднее он сообщил о "прилетах" по одному из предприятий города.До этого украинские СМИ писали, что в пятницу утром воздушная тревога звучит в ряде областей Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

харьков, удары, взрывы, новости, спецоперация