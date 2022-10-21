В Харькове гремят взрывы — власти
09:35 21.10.2022 (обновлено: 10:04 21.10.2022)
Власти Харьковской области 21 октября сообщают об ударах по Харькову и серии взрывов в городе
По словам главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова "удары наносятся по областному центру".
"В Харькове серия взрывов. Будьте предельно осторожны", - написал в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.
Позднее он сообщил о "прилетах" по одному из предприятий города.
"В Харькове серия взрывов. Будьте предельно осторожны", - написал в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.
Позднее он сообщил о "прилетах" по одному из предприятий города.
"Прилеты" по одному из предприятий Харькова. Предварительно попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории. Есть разрушения. Их степень и есть ли пострадавшие в результате вражеского обстрела, устанавливает ГСЧС", - написал мэр.
До этого украинские СМИ писали, что в пятницу утром воздушная тревога звучит в ряде областей Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.