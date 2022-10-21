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Пушков указал на странность в скандальной отставке британского премьера

Пушков указал на странность в скандальной отставке британского премьера - 21.10.2022 Украина.ру

Пушков указал на странность в скандальной отставке британского премьера

Вероятное возвращение Бориса Джонсона на должность премьер-министра после скандальной отставки Лиз Трасс может привести к девальвации премьерского кресла в Великобритании. Таким мнением поделился 20 октября сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в своем телеграм-канале

2022-10-21T08:22

2022-10-21T08:22

2022-10-21T08:22

новости

трасс (лиз трасс)

алексей пушков

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"Странным было бы возвращение ушедшего посреди скандала Бориса Джонсона в кресло премьера Британии с 45-дневным перерывом на заведомую "лузерку" Лиз Трасс. Это означало бы еще один шаг к девальвации премьерского кресла и понятия лидерства как такового, и к превращению его не более, чем в функцию, элемент политического декорума", — отметил Пушков.По его мнению, Трасс оказалась случайной фигурой, которой удалось занять пост главы британского кабмина лишь благодаря пустой демагогии.Накануне Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока изберут ее преемника. На момент объявления о своем решении она занимала пост всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности в британской истории.Газета Times предположила, что за пост нового главы правительства могут побороться ее главные конкуренты на прошлых выборах: бывший министр финансов Риши Сунак и лидер палаты общин парламента Британии Пенни Мордонт, и даже ее предшественник Борис Джонсон.

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новости, трасс (лиз трасс), алексей пушков