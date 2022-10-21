https://ukraina.ru/20221021/1039971998.html

"Грязную работу поручили делать Украине". С кем Россия воюет не на поле боя

"Грязную работу поручили делать Украине". С кем Россия воюет не на поле боя - 21.10.2022 Украина.ру

"Грязную работу поручили делать Украине". С кем Россия воюет не на поле боя

Украина.ру, 21.10.2022

2022-10-21T08:47

2022-10-21T08:47

2022-10-21T10:07

россия

сво

украина

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украинские националисты

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Верховная Рада признала "суверенитет" Чеченской республики Ичкерия (запрещенной в России террористической организации). За ставшими привычными эпатажными и карнавальными выходками украинских политиков стоит реальность: действительно, есть те, кто хочет уничтожения нашей страны. И напор украинской пропаганды обеспечивается тем, что это не скрывается."Наброс" про Ичкерию показывает, что в бывшей УССР не собираются ограничиваться узко понимаемой военной пропагандой, то есть такой, которая сводится к "изгоним врага". Собственно, горячую заинтересованность во внутренних делах России украинские пропагандисты и агитаторы проявляли и ранее, хотя в официальный дискурс та же ичкерийская тема проникла не сразу.В 1990-х симпатии сепаратистам в Чечне выказывали, если не маргиналы, то не совсем мейнстримные на тот момент деятели. Активисты УНА-УНСО (Украинской Национальной Ассамблеи — Украинской Народной Самообороны – запрещенной и признанной экстремистской организацией в России) в те годы и позднее хвастались участием в боевых действиях на Кавказе против российских войск, демонстрировали грусть по поводу ликвидации российскими спецслужбами "генералиссимуса" Ичкерии Аслана Масхадова, жгли российский флаг, но официальные лица в этом медийной деятельности участия не принимали.Деятельность УНА-УНСО тогда откровенно отдавала карнавализмом (они это делали все же всерьез), хотя у истоков организации стоял отнюдь не карнавальный деятель – советский диссидент, отсидевший десятилетия за свои убеждения, сын лидера УПА (Украинской повстанческой армии – запрещенной и признанной экстремистской в России), коллаборациониста, гауптмана нацистского подразделения "Нахтигаль" Романа Шухевича Юрий Шухевич. Проникнуть в публичную и легальную политику у УНА-УНСО получалось тогда не очень, в качестве партии она набирала доли процента, в Верховную Раду проходили единичные ее активисты. И долгое время "ассамблея-самооборона" была в составе антиправительственных, оппозиционных сил, атаковавших власть. Так, в начале 2000-х уна-унсовцы влились в движение "Украина без Кучмы", которое было прообразом будущих "майданов". Тогда второй президент страны Леонид Кучма смог усидеть на троне.Потом, двигаясь к "майданам", национализм еще оказался подперт образом светлого европейского будущего. И в том, и в этом проекте, и в любви к "незалежности", и в стремлении пройтись "эуропейским шляхом" был четкий, понятный, узнаваемый образ чужого и врага — России. Были ответы на все вопросы.Но уже после Евромайдана и АТО (антитеррористической операцией Киева назвал боевые действия против Донбасса – Прим.ред.) идеология галичанской, сектантской партии стала официальной на Украине. Приветствие "Слава Украине! – Героям слава!", бывший паролем у "повстанцев" УПА, убивавших мирных евреев и поляков, стал официальным приветствием в армии, а потом и общегражданским патриотическим лозунгом, которым обычные люди демонстрируют лояльность и покорность властям.Бывшую Украинскую ССР под локальную идеологию с местечковыми героями отформатировали вчерашние фрики, которые не скрывали своих агрессивных намерений и не боялись насилия. Слоганы украинской пропаганды, вызывавшие когда-то иронию и смех, были просты, понятны, доходчивы и повторялись в прямом или завуалированном виде постоянно.Произошло это при практически полном отсутствии российской активности — ни официозные озабоченности, ни упреки в предательстве и продажности на украинскую аудиторию не действовали. В какой-то мере своим успехом "бандеровщина" была обязана отсутствию противника. Со стороны оппонента не было ни проекта, ни образа будущего, ничего — кроме смутных заклинаний про "братские народы" и непонятно на кого рассчитанных уговоров проявить "здравый смысл". Как и в боевых действия утрата стратегической инициативы ведет в поражению, так и в пропаганде уход с медийного поля означает, что оно может быть занято другими.И слова, которые произносили маргиналы, стали звучать в устах вполне официальных лиц. Так, до начала Специальной военной операции (СВО), еще в 2021-м, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что "Россия не может выдерживать то состояние, в котором она есть, она развалится".А уже после начала СВО стесняться стало нечего. Обозреватель The Washington Times Дэвид Игнатиус отметил, что "на Украине врагом считают не Путина, а всю Россию". "Мы считаем, что ответственность за все это несут Россия и русские", "Дело не в Путине, а в самой России", — приводил журналист мнения киевлян. А советник украинского президента Михаил Подоляк заявил, что после завершения конфликта Россия распадется на пять или шесть государств поменьшеБывший сотрудник украинских силовых органов Андрей К. (имя изменено по просьбе собеседника) уверяет, что украинские политики просто выдают непроизносимые публично желания своих кураторов. "Ни одна крупная держава публично не будет желать развала и гибели своим конкурентам, это не принято. Надо держаться в рамках приличий, говорить вслух про затаенные желания, делать грязную работу можно тем, кого не считают самостоятельными игроками — прибалтам и Украине. И вся эффективность их пропаганды на этом построена: они просто хотят убить Россию", — поясняет он.И России придется заняться пропагандой, а не имитацией. "Вещи надо называть своими именами. Начать с того, что признать врагов врагами. Понять, что война – это черед непопулярных, неприятных и иногда жестоких решений, а воюющая армия и воюющее общество живут при жесточайшей дисциплине. И руководствоваться принципом, который сформулировал Сергей Бодров: "Во время войны нельзя говорить плохо о своих, никогда", – излагает свои взгляды бывший главный редактор украинских изданий, а ныне – офицер Донецкой Народной Республики, Артём Тимченко.Критерий, который позволяет отделить критику от паникерства, хайпожорства и сознательного желания причинить зло – это преданность своей стране, благонамеренность, если вспомнить архаичные слова, считает собеседник издания. "Условный Соловьев (российский телеведущий Владимир Соловьев – Прим.ред.) в своей передаче может что-то обсуждать, потому что он исходит из того, чтобы не навредить, в его патриотизме все уверены. Вот только с этих позиций можно обсуждать критически", — уточняет он.Тимченко развивает мысль — все, что делается и говорится, должно приближать победу, счёты можно сводить потом: "Если, скажем, меня призвали, и я остался без берцев, я куплю себе эти берцы. Мне они нужны, чтобы воевать, выполнять боевую задачу. А уже после войны я приду и спрошу генерала: "Как получилось так, что меня не смогли обуть?". Может, мне генерал что-то промычит в ответ, и я ему скажу: "Ну и сволочь же ты". А, может, поманит к себе пальчиком другого, тылового генерала и скажет: "Как у тебя, милчеловек, люди в бой босыми пошли?"Политолог Андрей Перла полагает, что России не хватает единой государственной информационной политики. "Нет Совинформбюро с одной стороны, и недостаток государственной идеологии с другой. "Специальная военная операция" будет продолжаться до полного достижения ее целей" – это не идеология, а издевательство, это слабость государства. В сложившейся ситуации государство такой слабости себе позволить не может", – излагает он свои взгляды."Без пропаганды по типу "Вставай, страна огромная!" нельзя ни объяснить, почему проводится частичная мобилизация, ни рассказать, по какой причине армия не всегда одерживает блестящие победы, а иногда и "перегруппировывается", то есть, отступает с освобожденных земель. А из этого следует предельная точность и жесткость формулировок, надо уйти от слов "хлопок", "перегруппировка" и СВО, в конце концов. Начать говорить "война", "отступление" и даже "наступление"", – настаивает собеседник издания.Как объясняет Перла, "дело не только в жестких оценках, дело в том, что до недавних заявлений на Совете безопасности (где президент России Владимир Путин объявил о необходимости координации усилий в Специальной военной операции – Прим.ред.) большая часть общества имела основания полагать, что боевые действия – это далеко, и их лично не касается"."Россия не может победить коллективный Запад в войне без того, чтобы каждый гражданин России понимал, что с ним происходит, и почему. Здесь читаем, здесь играем, здесь рыбу заворачиваем – так не пойдет. Если нет войны, то на какой фронт уехал сосед из квартиры напротив? И это вопрос не к медиа, а к верховной власти страны", – продолжает политтехнолог.Расхожее выражение "мы не такие", которым часто отделываются от неудобных вопросов "Почему мы не используем все средства? Почему мы ограничиваем себя?", должно быть, по мнению Перлы, быть выброшено. "Нет, мы именно такие. Надо стать именно такими, [неудобными и смертельно опасными для врагов]", – добавляет он.

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