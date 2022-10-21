Военный эксперт объяснил, почему российской армии необходимо освободить Харьковскую область - 21.10.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему российской армии необходимо освободить Харьковскую область
Военный эксперт объяснил, почему российской армии необходимо освободить Харьковскую область - 21.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему российской армии необходимо освободить Харьковскую область
Обстреливая Белгород, киевский режим делает всё возможное, чтобы подтолкнуть Россию к освобождению Харьковской области. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-10-21T06:00
2022-10-21T06:00
новости
спецоперация
юрий кнутов
белгород
всу
харьковская область
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По словам эксперта, есть "некоторые подвижки" к лучшему в Харьковской области."Возле Купянска взят один населенный пункт. Это говорит о том, что мы постепенно берем инициативу в свои руки", - рассказал Кнутов.Он добавил, что наступление российской армии может стать возможным в начале декабря, когда, с одной стороны, подмёрзнут дороги, а, с другой, части будут пополнены мобилизованными.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221018/1039871346.html
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новости, спецоперация, юрий кнутов, белгород, всу, харьковская область
Новости, Спецоперация, Юрий Кнутов, Белгород, ВСУ, Харьковская область

Военный эксперт объяснил, почему российской армии необходимо освободить Харьковскую область

06:00 21.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
Подконтрольный России город Купянск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Обстреливая Белгород, киевский режим делает всё возможное, чтобы подтолкнуть Россию к освобождению Харьковской области. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

"Не допустить обстрелов можно двумя способами: либо создать мощную ПВО, либо отодвинуть противника на 200-300 километров. Так что при правильном планировании мы сможем Харьковскую область освободить", - отметил он.

По словам эксперта, есть "некоторые подвижки" к лучшему в Харьковской области.
"Возле Купянска взят один населенный пункт. Это говорит о том, что мы постепенно берем инициативу в свои руки", - рассказал Кнутов.
Он добавил, что наступление российской армии может стать возможным в начале декабря, когда, с одной стороны, подмёрзнут дороги, а, с другой, части будут пополнены мобилизованными.
Брифинг официального представителя министерства обороны РФ И.Конашенкова - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 14:20
ВС РФ заняли населенный пункт в Харьковской области – МинобороныВ пресс-службе Минобороны РФ 18 октября заявили о взятии деревни Горобьевка в Харьковской области
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСпецоперацияЮрий КнутовБелгородВСУХарьковская область
 
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