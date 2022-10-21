https://ukraina.ru/20221021/1039966525.html

Военный эксперт объяснил, почему российской армии необходимо освободить Харьковскую область

Военный эксперт объяснил, почему российской армии необходимо освободить Харьковскую область - 21.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему российской армии необходимо освободить Харьковскую область

Обстреливая Белгород, киевский режим делает всё возможное, чтобы подтолкнуть Россию к освобождению Харьковской области. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2022-10-21T06:00

2022-10-21T06:00

2022-10-21T06:00

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спецоперация

юрий кнутов

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харьковская область

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По словам эксперта, есть "некоторые подвижки" к лучшему в Харьковской области."Возле Купянска взят один населенный пункт. Это говорит о том, что мы постепенно берем инициативу в свои руки", - рассказал Кнутов.Он добавил, что наступление российской армии может стать возможным в начале декабря, когда, с одной стороны, подмёрзнут дороги, а, с другой, части будут пополнены мобилизованными.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221018/1039871346.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, юрий кнутов, белгород, всу, харьковская область