https://ukraina.ru/20221021/1039966525.html
Военный эксперт объяснил, почему российской армии необходимо освободить Харьковскую область
Военный эксперт объяснил, почему российской армии необходимо освободить Харьковскую область - 21.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему российской армии необходимо освободить Харьковскую область
Обстреливая Белгород, киевский режим делает всё возможное, чтобы подтолкнуть Россию к освобождению Харьковской области. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-10-21T06:00
2022-10-21T06:00
2022-10-21T06:00
новости
спецоперация
юрий кнутов
белгород
всу
харьковская область
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По словам эксперта, есть "некоторые подвижки" к лучшему в Харьковской области."Возле Купянска взят один населенный пункт. Это говорит о том, что мы постепенно берем инициативу в свои руки", - рассказал Кнутов.Он добавил, что наступление российской армии может стать возможным в начале декабря, когда, с одной стороны, подмёрзнут дороги, а, с другой, части будут пополнены мобилизованными.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221018/1039871346.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, юрий кнутов, белгород, всу, харьковская область
Новости, Спецоперация, Юрий Кнутов, Белгород, ВСУ, Харьковская область
Военный эксперт объяснил, почему российской армии необходимо освободить Харьковскую область
Обстреливая Белгород, киевский режим делает всё возможное, чтобы подтолкнуть Россию к освобождению Харьковской области. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов