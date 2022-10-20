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В Минобороны Белоруссии заявили о подготовке Польши к войне

В Минобороны Белоруссии заявили о подготовке Польши к войне - 20.10.2022 Украина.ру

В Минобороны Белоруссии заявили о подготовке Польши к войне

Запад готовится к захватнической войне, обустраивая военную инфраструктуру в Польше, Литве и Латвии. Об этом 20 октября заявил министр обороны республики Виктор Хренин, сообщает БелТА

2022-10-20T16:20

2022-10-20T16:20

2022-10-20T16:21

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Польша, Литва и Латвия готовятся к войне, заявил Хренин. Белорусские власти констатируют милитаризацию этих государств, модернизацию военной инфраструктуры и подготовку плацдармов для переброски грузов из США. В Польше и странах Прибалтики реконструируют учебные центры и полигоны для воинских контингентов НАТО, строят мобильные лагеря модульного типа на несколько тысяч военнослужащих. Созданная инфраструктура позволяет обеспечивать оперативную переброску войск США численностью свыше 20 тысяч человек, заявил Хренин. Политический курс Польши, заявил Хренин, указывает на подготовку Варшавы к войне. В этой стране начали подготовку двух дополнительных механизированных дивизий сухопутных войск, изменили структуру войск территориальной обороны. На границе с Белоруссией появятся десять батальонов территориальных войск. Направленность и масштабы мероприятий Хренин назвал очевидным признаком подготовки Запада к войне. В ходе учений НАТОвцы отрабатывают вопросы создания наступательных группировок и применения войск на российском и белорусском направлениях.

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