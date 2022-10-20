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В Белоруссии задержали резидента военной разведки Украины

В Белоруссии задержали резидента военной разведки Украины - 20.10.2022 Украина.ру

В Белоруссии задержали резидента военной разведки Украины

В Белоруссии силовики задержали резидента украинской разведки, который создал в приграничном районе агентурную сеть и добывал информацию закрытого характера. Об этом 20 октября сообщил председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель

2022-10-20T15:22

2022-10-20T15:22

2022-10-20T15:22

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В Белоруссии задержали резидента военной разведки Украины, двух граждан республики и бывшего подполковника, которые работали в интересах иностранного государства. Встречи проводились в Одессе и других городах третьих государств.Следователи возбудили уголовные дела по статьям "Шпионаж" и "Измена государству".Украинского резидента забросили в Белоруссию через Польшу. В одном из приграничных районов он создал агентурную сеть, члены которой собирали информацию о деятельности силовых структур и Вооруженных силах. Белорусские пограничники постоянно ощущают провокации на государственной границе Белоруссии. Украинская сторона угрожает оружием, оскорбляет белорусских силовиков.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, белоруссия, украина, кгб, разведка, шпионаж