https://ukraina.ru/20221020/1039956289.html
В Белоруссии задержали резидента военной разведки Украины
В Белоруссии задержали резидента военной разведки Украины - 20.10.2022 Украина.ру
В Белоруссии задержали резидента военной разведки Украины
В Белоруссии силовики задержали резидента украинской разведки, который создал в приграничном районе агентурную сеть и добывал информацию закрытого характера. Об этом 20 октября сообщил председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель
2022-10-20T15:22
2022-10-20T15:22
2022-10-20T15:22
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В Белоруссии задержали резидента военной разведки Украины, двух граждан республики и бывшего подполковника, которые работали в интересах иностранного государства. Встречи проводились в Одессе и других городах третьих государств.Следователи возбудили уголовные дела по статьям "Шпионаж" и "Измена государству".Украинского резидента забросили в Белоруссию через Польшу. В одном из приграничных районов он создал агентурную сеть, члены которой собирали информацию о деятельности силовых структур и Вооруженных силах. Белорусские пограничники постоянно ощущают провокации на государственной границе Белоруссии. Украинская сторона угрожает оружием, оскорбляет белорусских силовиков.
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, украина, кгб, разведка, шпионаж
Новости, Белоруссия, Украина, КГБ, разведка, шпионаж
В Белоруссии задержали резидента военной разведки Украины
В Белоруссии силовики задержали резидента украинской разведки, который создал в приграничном районе агентурную сеть и добывал информацию закрытого характера. Об этом 20 октября сообщил председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель
В Белоруссии задержали резидента военной разведки Украины, двух граждан республики и бывшего подполковника, которые работали в интересах иностранного государства. Встречи проводились в Одессе и других городах третьих государств.
Следователи возбудили уголовные дела по статьям "Шпионаж" и "Измена государству".
Украинского резидента забросили в Белоруссию через Польшу. В одном из приграничных районов он создал агентурную сеть, члены которой собирали информацию о деятельности силовых структур и Вооруженных силах.
"Мы стараемся в каждом случае вникнуть по-человечески. Бывают такие моменты, когда мы, разобравшись, и уже в рамках жеста доброй воли позволяем этим гражданам убыть на территорию сопредельного государства", - сказал Тертель.
Белорусские пограничники постоянно ощущают провокации на государственной границе Белоруссии. Украинская сторона угрожает оружием, оскорбляет белорусских силовиков.