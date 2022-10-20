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Российская армия обратила в бегство украинские подразделения под Херсоном
Российская армия обратила в бегство украинские подразделения под Херсоном - 20.10.2022 Украина.ру
Российская армия обратила в бегство украинские подразделения под Херсоном
Украинские войска в минувшие сутки вклинились в оборону российских подразделений в районе населенного пункта Суханово, а также совершили попытку прорвать оборону на николаево-криворожском направлении в Херсонской области. Об этом сообщили 20 октября в пресс-службе Минобороны РФ
2022-10-20T12:49
2022-10-20T12:49
2022-10-20T12:49
новости
минобороны
войска
спецоперация
херсонская область
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"На николаево-криворожском направлении подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск в направлении населенных пунктов Новая Каменка – Червоный Яр Херсонской области, задействовав на узком участке фронта до трех батальонов, в том числе один танковый. В районе населенного пункта Суханово Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений", - говорится в материале.По данным ведомства, после противнику нанесли значительное поражение "за счет введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями".В ходе боевых действий на этом направлении за сутки было уничтожено более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 боевых бронированных машин и семь автомобилей. В качестве трофеев захвачено два танка, одна боевая машина пехоты и установка разминирования УР-77. Восемнадцать украинских военнослужащих сдались в плен.
https://ukraina.ru/20221020/1039929289.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минобороны, войска, спецоперация, херсонская область
Новости, Минобороны, войска, Спецоперация, Херсонская область
Российская армия обратила в бегство украинские подразделения под Херсоном
Украинские войска в минувшие сутки вклинились в оборону российских подразделений в районе населенного пункта Суханово, а также совершили попытку прорвать оборону на николаево-криворожском направлении в Херсонской области. Об этом сообщили 20 октября в пресс-службе Минобороны РФ
"На николаево-криворожском направлении подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск в направлении населенных пунктов Новая Каменка – Червоный Яр Херсонской области, задействовав на узком участке фронта до трех батальонов, в том числе один танковый. В районе населенного пункта Суханово Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений", - говорится в материале.
По данным ведомства, после противнику нанесли значительное поражение "за счет введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями".
"Украинские подразделения беспорядочно бежали. Положение по переднему краю обороны полностью восстановлено", - отметили в военном ведомстве.
В ходе боевых действий на этом направлении за сутки было уничтожено более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 боевых бронированных машин и семь автомобилей. В качестве трофеев захвачено два танка, одна боевая машина пехоты и установка разминирования УР-77. Восемнадцать украинских военнослужащих сдались в плен.