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Российская армия обратила в бегство украинские подразделения под Херсоном

Российская армия обратила в бегство украинские подразделения под Херсоном - 20.10.2022 Украина.ру

Российская армия обратила в бегство украинские подразделения под Херсоном

Украинские войска в минувшие сутки вклинились в оборону российских подразделений в районе населенного пункта Суханово, а также совершили попытку прорвать оборону на николаево-криворожском направлении в Херсонской области. Об этом сообщили 20 октября в пресс-службе Минобороны РФ

2022-10-20T12:49

2022-10-20T12:49

2022-10-20T12:49

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минобороны

войска

спецоперация

херсонская область

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"На николаево-криворожском направлении подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск в направлении населенных пунктов Новая Каменка – Червоный Яр Херсонской области, задействовав на узком участке фронта до трех батальонов, в том числе один танковый. В районе населенного пункта Суханово Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений", - говорится в материале.По данным ведомства, после противнику нанесли значительное поражение "за счет введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями".В ходе боевых действий на этом направлении за сутки было уничтожено более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 боевых бронированных машин и семь автомобилей. В качестве трофеев захвачено два танка, одна боевая машина пехоты и установка разминирования УР-77. Восемнадцать украинских военнослужащих сдались в плен.

https://ukraina.ru/20221020/1039929289.html

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новости, минобороны, войска, спецоперация, херсонская область