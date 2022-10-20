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В Николаеве взорвали памятник "Погибшим милиционерам"
В Николаеве взорвали памятник "Погибшим милиционерам" - 20.10.2022 Украина.ру
В Николаеве взорвали памятник "Погибшим милиционерам"
Памятник "Погибшим милиционерам" в Николаеве взорвали после неудачной попытки сноса, глава областной администрации Виталий Ким пытался выдать взрыв за последствия российского обстрела. Об этом вечером 19 октября сообщил местный сайт "Новости-N"
2022-10-20T09:50
2022-10-20T09:50
2022-10-20T09:50
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украина
николаев
взрыв
памятник
милиционеры
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На прошлой неделе, 13 октября ветераны МВД вышли на защиту памятника, активисты остановили процесс самовольного демонтажа. Через шесть дней, вечером 19 октября монумент взорвали. Медная статуя рухнула. В постаменте, исписанном вандалами, образовались трещины. Бетонные осколки разлетелись вокруг площадки. В соседних домах от взрывной волны выбило стекла в оконных рамах. Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сначала выдвинул версию о российском обстреле. А позже добавил: "Если это подрыв - отвечать будут по закону. Кто бы это ни был". При этом Ким умолчал о повреждениях жилых домов, не уточнил информацию о пострадавших.Памятник "Погибшим милиционерам" - народное название монумента "Солдатам правопорядка". Также его называют "Памятником чекистам". Монумент из кованой меди на стальном каркасе возвели на улице Садовой в Николаеве в день 60-летия советской милиции в 1977 году.Представляет собой трёхметровую скульптуру воина с мечом в одной руке и щитом в другой, что символизирует активное участие органов внутренних дел в боевых действиях и в выполнении служебного долга.После госпереворота 2014 года националисты несколько раз поднимали вопрос о необходимости сноса монумента, однако местные власти решили, что сохранить памятник нужно как память о милиционерах, погибших при исполнении долга.
https://ukraina.ru/20221013/1039693578.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, николаев, взрыв, памятник, милиционеры
Новости, Украина, Николаев, взрыв, памятник, милиционеры
В Николаеве взорвали памятник "Погибшим милиционерам"
Памятник "Погибшим милиционерам" в Николаеве взорвали после неудачной попытки сноса, глава областной администрации Виталий Ким пытался выдать взрыв за последствия российского обстрела. Об этом вечером 19 октября сообщил местный сайт "Новости-N"
На прошлой неделе, 13 октября ветераны МВД вышли на защиту памятника, активисты остановили процесс самовольного демонтажа. Через шесть дней, вечером 19 октября монумент взорвали.
Медная статуя рухнула. В постаменте, исписанном вандалами, образовались трещины. Бетонные осколки разлетелись вокруг площадки. В соседних домах от взрывной волны выбило стекла в оконных рамах.
Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сначала выдвинул версию о российском обстреле. А позже добавил: "Если это подрыв - отвечать будут по закону. Кто бы это ни был". При этом Ким умолчал о повреждениях жилых домов, не уточнил информацию о пострадавших.
Памятник "Погибшим милиционерам" - народное название монумента "Солдатам правопорядка". Также его называют "Памятником чекистам". Монумент из кованой меди на стальном каркасе возвели на улице Садовой в Николаеве в день 60-летия советской милиции в 1977 году.
Представляет собой трёхметровую скульптуру воина с мечом в одной руке и щитом в другой, что символизирует активное участие органов внутренних дел в боевых действиях и в выполнении служебного долга.
После госпереворота 2014 года националисты несколько раз поднимали вопрос о необходимости сноса монумента, однако местные власти решили, что сохранить памятник нужно как память о милиционерах, погибших при исполнении долга.