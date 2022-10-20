В Николаеве взорвали памятник "Погибшим милиционерам" - 20.10.2022 Украина.ру
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В Николаеве взорвали памятник "Погибшим милиционерам"
В Николаеве взорвали памятник "Погибшим милиционерам" - 20.10.2022 Украина.ру
В Николаеве взорвали памятник "Погибшим милиционерам"
Памятник "Погибшим милиционерам" в Николаеве взорвали после неудачной попытки сноса, глава областной администрации Виталий Ким пытался выдать взрыв за последствия российского обстрела. Об этом вечером 19 октября сообщил местный сайт "Новости-N"
2022-10-20T09:50
2022-10-20T09:50
новости
украина
николаев
взрыв
памятник
милиционеры
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На прошлой неделе, 13 октября ветераны МВД вышли на защиту памятника, активисты остановили процесс самовольного демонтажа. Через шесть дней, вечером 19 октября монумент взорвали. Медная статуя рухнула. В постаменте, исписанном вандалами, образовались трещины. Бетонные осколки разлетелись вокруг площадки. В соседних домах от взрывной волны выбило стекла в оконных рамах. Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сначала выдвинул версию о российском обстреле. А позже добавил: "Если это подрыв - отвечать будут по закону. Кто бы это ни был". При этом Ким умолчал о повреждениях жилых домов, не уточнил информацию о пострадавших.Памятник "Погибшим милиционерам" - народное название монумента "Солдатам правопорядка". Также его называют "Памятником чекистам". Монумент из кованой меди на стальном каркасе возвели на улице Садовой в Николаеве в день 60-летия советской милиции в 1977 году.Представляет собой трёхметровую скульптуру воина с мечом в одной руке и щитом в другой, что символизирует активное участие органов внутренних дел в боевых действиях и в выполнении служебного долга.После госпереворота 2014 года националисты несколько раз поднимали вопрос о необходимости сноса монумента, однако местные власти решили, что сохранить памятник нужно как память о милиционерах, погибших при исполнении долга.
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новости, украина, николаев, взрыв, памятник, милиционеры
Новости, Украина, Николаев, взрыв, памятник, милиционеры

В Николаеве взорвали памятник "Погибшим милиционерам"

09:50 20.10.2022
 
© соцсетиВ Николаеве взорвали памятник "Погибшим милиционерам"
В Николаеве взорвали памятник Погибшим милиционерам
© соцсети
Читать в
Памятник "Погибшим милиционерам" в Николаеве взорвали после неудачной попытки сноса, глава областной администрации Виталий Ким пытался выдать взрыв за последствия российского обстрела. Об этом вечером 19 октября сообщил местный сайт "Новости-N"
На прошлой неделе, 13 октября ветераны МВД вышли на защиту памятника, активисты остановили процесс самовольного демонтажа. Через шесть дней, вечером 19 октября монумент взорвали.
Медная статуя рухнула. В постаменте, исписанном вандалами, образовались трещины. Бетонные осколки разлетелись вокруг площадки. В соседних домах от взрывной волны выбило стекла в оконных рамах.
Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сначала выдвинул версию о российском обстреле. А позже добавил: "Если это подрыв - отвечать будут по закону. Кто бы это ни был". При этом Ким умолчал о повреждениях жилых домов, не уточнил информацию о пострадавших.
Памятник "Погибшим милиционерам" - народное название монумента "Солдатам правопорядка". Также его называют "Памятником чекистам". Монумент из кованой меди на стальном каркасе возвели на улице Садовой в Николаеве в день 60-летия советской милиции в 1977 году.
Представляет собой трёхметровую скульптуру воина с мечом в одной руке и щитом в другой, что символизирует активное участие органов внутренних дел в боевых действиях и в выполнении служебного долга.
После госпереворота 2014 года националисты несколько раз поднимали вопрос о необходимости сноса монумента, однако местные власти решили, что сохранить памятник нужно как память о милиционерах, погибших при исполнении долга.
В Николаеве ветераны МВД вышли на митинг против сноса памятника Погибшим милиционерам
13 октября, 12:44
На Украине разгорелись баталии вокруг "памятника чекистам"В Николаеве ветераны органов МВД пытаются остановить радикалов, которые запланировали снести памятник "Погибшим милиционерам". Об этом 13 октября сообщили журналисты местного издания "Новости N"
 
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