https://ukraina.ru/20221020/1039937064.html

Угроза Каховской ГЭС, угроза из США. Главное на Украине на утро 20 октября

Угроза Каховской ГЭС, угроза из США. Главное на Украине на утро 20 октября - 20.10.2022 Украина.ру

Угроза Каховской ГЭС, угроза из США. Главное на Украине на утро 20 октября

ВСУ могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами. Украинские чиновники были шокированы предложением ряда республиканцев сократить финансирование США для Украины

2022-10-20T09:37

2022-10-20T09:37

2022-10-20T09:37

хроники

эксклюзив

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О возможности применении морских мин против Каховской ГЭС в комментарии РИА Новости заявил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев."Это не преувеличение, а достоверная информация. Эта информация была и раньше, а сейчас это вполне вероятно, особенно с учетом того, что течение усилилось из-за увеличения потока воды, сброс воды осуществляется, поэтому, конечно, риск (использования морских мин. — Ред.) существует", — отметил Леонтьев.По его словам, данные об использовании украинской стороной морских мин, которые можно запустить по течению Днепра в направлении Каховской ГЭС для подрыва плотины, поступали также весной — в марте-апреле."Мы контролируем ситуацию в городе и окрестностях. Охрана и оборона стратегических объектов усилена", — заявил глава администрации.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска продолжают наносить ракетные удары по шлюзам электростанции с целью подтопления территорий ниже по Днепру."Каховская ГЭС и её шлюзовое хозяйство, по которому продолжают наносить удары с целью разрушить шлюзы", — заявил Сальдо.Он отметил, что в случае разрушения шлюзов "вода поднимется, по расчётам специалистов, где-то на один — максимум полтора метра".Он подчеркнул, что власти региона принимают меры, чтобы не допустить большого подъема воды.До этого командующий российскими войсками спецоперации генерал Сергей Суровикин заявил, что у него есть данные о подготовке Украиной массированного удара по плотине Каховской ГЭС."У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесение массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей", - заявил он в интервью "Россия-24".По его словам, возможные действия с украинской стороны могут привести к уничтожению крупного промышленного центра и жертвам.Утром 20 октября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о том, как проходит эвакуация из правобережной части региона."Эвакуация мирного населения правобережной части Херсонской области Российской Федерации продолжается. Это вынужденная мера прежде всего для всех жителей Херсонской области. Мы хотим сохранить ваши жизни, дорогие наши земляки. Спасибо что вы нас поддерживаете и слышите", - заявил Стремоусов в обращении к землякам.Он также призвал не слушать украинскую пропаганду и не мешать российским военным."Мы гражданские не должны мешать военным делать своё дело - защищать наше мирное будущее, ведь вся эта история уже скоро закончится нашей победой. Не слушайте укронацистскую пропаганду. Армия России уверенно уничтожает любые попытки прорваться к Херсону карателям и наёмникам. Ночь прошла без изменений. Линии фронтов неприкосновенны", - заявил Стремоусов.Уже в комментарии РИА Новости Стремоусов заявил, что после отражения атаки на Херсон планируется освобождение других регионов."Мы планируем после отражения атаки на Херсон перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск", - отметил Стремоусов.Тем временем обстановка в Херсонской области остаётся напряжённой.Шок для украинских чиновниковАмериканское издание Financial Times сообщило шоке украинских политиков, узнавших о предложении ряда республиканцев сократить американскую финансовую помощь Украине. Ранее с таким предложением выступил лидер республиканского меньшинства палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти."Честно говоря, мы были шокированы, услышав эти комментарии мистера Маккарти", — заявил в комментарии изданию глава фракции партия "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия.Он добавил, что был удивлен таким заявлением, потому что встречался с Маккарти во время недавнего визита в Вашингтон и был убежден, что Киеву продолжат помогать.Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что страна рассчитывает на "постоянную двухпартийную поддержку" со стороны США.Ранее лидер республиканского меньшинства в палате представителей Маккарти, которого называют вероятным спикером этой палаты Конгресса США, заявил, что сократить американское финансирование Украины. До его заявления также звучали голоса о необходимости такого шага.В то же время, как отмечает издание Politico, для многих в Конгрессе, в том числе и для некоторых республиканцев, комментарии Маккарти лишь усилили настоятельную необходимость принятия пакета помощи Украине в декабре, прежде Маккарти станет спикером.При этом, как сообщает издание, помощники Байдена считают, что Маккарти оставит возможность помощи для Украины открытой, по крайней мере на некоторое время, хотя и может настаивать на меньших объемах помощи. Они также прогнозируют внутреннее давление со стороны республиканцев, таких как Брайан Фитцпатрик и Митч Макконнелл, выступающих за продолжение финансирование Украины.По мнению Фитцпатрика и Макконнела, поражение Украины нанесёт политический удар и по Республиканской партии.В целом, издание отмечает, что сегодня можно говорить о двух лагерях — Маккарти и Макконнелла. Сторонники первого сомневаются в предоставлении Украине многомиллиардных дотаций, особенно с учётом того, что экономика США движется к рецессии.При этом, по информации Politico, и республиканцы, и демократы хотят видеть дополнительный надзор и подотчётность, когда речь идет об оружии и оборудовании, которые США посылают на Украину. Они также хотят, чтобы европейские страны оказали большую поддержку, чтобы США не несли всё бремя на себя.Также издание сообщило, что Белый дом не предупреждал о Офис президента Украины возможности прекращения помощи, если республиканцы возьмут под контроль хотя бы одну палату Конгресса. Однако помощники президента США заявили, что Украина хорошо осведомлена о такой вероятности.

https://ukraina.ru/20221019/1039927680.html

https://ukraina.ru/20221019/1039917529.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив