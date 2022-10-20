https://ukraina.ru/20221020/1039936181.html
"Нервная ночь": на Украине заявили о серьезных разрушениях
"Нервная ночь": на Украине заявили о серьезных разрушениях - 20.10.2022 Украина.ру
"Нервная ночь": на Украине заявили о серьезных разрушениях
Промышленное предприятие и объект энергетической инфраструктуры попали под удар в Криворожском районе Днепропетровской области ночью, есть серьезные разрушения. Об этом 20 октября сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Валентин Резниченко
2022-10-20T09:29
2022-10-20T09:29
2022-10-20T09:29
новости
удар
днепропетровская область
разрушения
украина
спецоперация
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"Нервная ночь в Криворожском районе. Россияне нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры. Есть серьезные разрушения. Работают все службы. Предварительно, люди не пострадали", - написал Резниченко.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Ответить за теракт в Крыму было важно, потому что очень многие на Западе и на Украине решили, что Россия уже сдалась, сказал ранее экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью Украина.ру. Надо быть готовым к тому, что "эту войну придется выигрывать на поле боя", полагает он.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, удар, днепропетровская область, разрушения, украина, спецоперация
Новости, удар, Днепропетровская область, разрушения, Украина, Спецоперация
"Нервная ночь": на Украине заявили о серьезных разрушениях
Промышленное предприятие и объект энергетической инфраструктуры попали под удар в Криворожском районе Днепропетровской области ночью, есть серьезные разрушения. Об этом 20 октября сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Валентин Резниченко
"Нервная ночь в Криворожском районе. Россияне нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры. Есть серьезные разрушения. Работают все службы. Предварительно, люди не пострадали", - написал Резниченко.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Ответить за теракт в Крыму было важно, потому что очень многие на Западе и на Украине решили, что Россия уже сдалась, сказал ранее экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью Украина.ру. Надо быть готовым к тому, что "эту войну придется выигрывать на поле боя", полагает он.