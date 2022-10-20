https://ukraina.ru/20221020/1039933228.html

Датский специалист рассказал, как починить взорванный "Северный поток"

Датский специалист рассказал, как починить взорванный "Северный поток" - 20.10.2022 Украина.ру

Датский специалист рассказал, как починить взорванный "Северный поток"

Взорванный российский трубопровод "Северный поток" подлежит ремонту. Об этом на днях заявил главный специалист датской инженерной компании COWI Стен Уссинг в интервью Danmarks Radio

2022-10-20T08:19

2022-10-20T08:19

2022-10-20T08:19

северный поток

взрыв

дания

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036260293_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_5abe7fc4d3d97f13838257fc540f9874.jpg

После изучения кадров повреждений, опубликованных шведской газетой Expressen, эксперт допустил, что труба не покроется ржавчиной, поскольку в воде на глубине 80 метров содержится не так много кислорода.Также он обратил внимание на поверхности излома, которые, по его словам, выглядят "очень чистыми и почти блестящими".Инженер предположил, что взрыв вызвал скачок давления, что, в свою очередь, могло привести к повреждениям на участках "Северного потока", расположенных на некотором расстоянии от места происшествия. Однако, по его мнению, их можно устранить, немного приподняв трубопровод над морским дном.После этого в дело вступят водолазы-сварщики, которым предстоит приварить новый кусок трубы."Наконец, трубопровод опорожняют, отводы чистят от грязи и сажи, продувают и сушат — и все, можно снова подавать газ", — объяснил инженер.По его прогнозам, на реализацию ремонтных работ уйдет несколько месяцев.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

северный поток, взрыв, дания, новости