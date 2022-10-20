Датский специалист рассказал, как починить взорванный "Северный поток" - 20.10.2022 Украина.ру
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Датский специалист рассказал, как починить взорванный "Северный поток"
Датский специалист рассказал, как починить взорванный "Северный поток" - 20.10.2022 Украина.ру
Датский специалист рассказал, как починить взорванный "Северный поток"
Взорванный российский трубопровод "Северный поток" подлежит ремонту. Об этом на днях заявил главный специалист датской инженерной компании COWI Стен Уссинг в интервью Danmarks Radio
2022-10-20T08:19
2022-10-20T08:19
северный поток
взрыв
дания
новости
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После изучения кадров повреждений, опубликованных шведской газетой Expressen, эксперт допустил, что труба не покроется ржавчиной, поскольку в воде на глубине 80 метров содержится не так много кислорода.Также он обратил внимание на поверхности излома, которые, по его словам, выглядят "очень чистыми и почти блестящими".Инженер предположил, что взрыв вызвал скачок давления, что, в свою очередь, могло привести к повреждениям на участках "Северного потока", расположенных на некотором расстоянии от места происшествия. Однако, по его мнению, их можно устранить, немного приподняв трубопровод над морским дном.После этого в дело вступят водолазы-сварщики, которым предстоит приварить новый кусок трубы."Наконец, трубопровод опорожняют, отводы чистят от грязи и сажи, продувают и сушат — и все, можно снова подавать газ", — объяснил инженер.По его прогнозам, на реализацию ремонтных работ уйдет несколько месяцев.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма.
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северный поток, взрыв, дания, новости
Северный поток, взрыв, Дания, Новости

Датский специалист рассказал, как починить взорванный "Северный поток"

08:19 20.10.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
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Взорванный российский трубопровод "Северный поток" подлежит ремонту. Об этом на днях заявил главный специалист датской инженерной компании COWI Стен Уссинг в интервью Danmarks Radio
После изучения кадров повреждений, опубликованных шведской газетой Expressen, эксперт допустил, что труба не покроется ржавчиной, поскольку в воде на глубине 80 метров содержится не так много кислорода.
Также он обратил внимание на поверхности излома, которые, по его словам, выглядят "очень чистыми и почти блестящими".

"Это подсказывает, что через несколько недель труба не покроется ржавчиной, как можно было бы ожидать в среде, более насыщенной кислородом. С некоторой оговоркой можно рассчитывать, что внутри трубы коррозия тоже окажется ограниченной", — отметил Уссинг.

Инженер предположил, что взрыв вызвал скачок давления, что, в свою очередь, могло привести к повреждениям на участках "Северного потока", расположенных на некотором расстоянии от места происшествия. Однако, по его мнению, их можно устранить, немного приподняв трубопровод над морским дном.
После этого в дело вступят водолазы-сварщики, которым предстоит приварить новый кусок трубы.
"Наконец, трубопровод опорожняют, отводы чистят от грязи и сажи, продувают и сушат — и все, можно снова подавать газ", — объяснил инженер.
По его прогнозам, на реализацию ремонтных работ уйдет несколько месяцев.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. О
ператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма.
 
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