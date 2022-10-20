https://ukraina.ru/20221020/1039933228.html
Датский специалист рассказал, как починить взорванный "Северный поток"
Датский специалист рассказал, как починить взорванный "Северный поток" - 20.10.2022 Украина.ру
Датский специалист рассказал, как починить взорванный "Северный поток"
Взорванный российский трубопровод "Северный поток" подлежит ремонту. Об этом на днях заявил главный специалист датской инженерной компании COWI Стен Уссинг в интервью Danmarks Radio
2022-10-20T08:19
2022-10-20T08:19
2022-10-20T08:19
северный поток
взрыв
дания
новости
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После изучения кадров повреждений, опубликованных шведской газетой Expressen, эксперт допустил, что труба не покроется ржавчиной, поскольку в воде на глубине 80 метров содержится не так много кислорода.Также он обратил внимание на поверхности излома, которые, по его словам, выглядят "очень чистыми и почти блестящими".Инженер предположил, что взрыв вызвал скачок давления, что, в свою очередь, могло привести к повреждениям на участках "Северного потока", расположенных на некотором расстоянии от места происшествия. Однако, по его мнению, их можно устранить, немного приподняв трубопровод над морским дном.После этого в дело вступят водолазы-сварщики, которым предстоит приварить новый кусок трубы."Наконец, трубопровод опорожняют, отводы чистят от грязи и сажи, продувают и сушат — и все, можно снова подавать газ", — объяснил инженер.По его прогнозам, на реализацию ремонтных работ уйдет несколько месяцев.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
северный поток, взрыв, дания, новости
Датский специалист рассказал, как починить взорванный "Северный поток"
Взорванный российский трубопровод "Северный поток" подлежит ремонту. Об этом на днях заявил главный специалист датской инженерной компании COWI Стен Уссинг в интервью Danmarks Radio
После изучения кадров повреждений, опубликованных шведской газетой Expressen, эксперт допустил, что труба не покроется ржавчиной, поскольку в воде на глубине 80 метров содержится не так много кислорода.
Также он обратил внимание на поверхности излома, которые, по его словам, выглядят "очень чистыми и почти блестящими".
"Это подсказывает, что через несколько недель труба не покроется ржавчиной, как можно было бы ожидать в среде, более насыщенной кислородом. С некоторой оговоркой можно рассчитывать, что внутри трубы коррозия тоже окажется ограниченной", — отметил Уссинг.
Инженер предположил, что взрыв вызвал скачок давления, что, в свою очередь, могло привести к повреждениям на участках "Северного потока", расположенных на некотором расстоянии от места происшествия. Однако, по его мнению, их можно устранить, немного приподняв трубопровод над морским дном.
После этого в дело вступят водолазы-сварщики, которым предстоит приварить новый кусок трубы.
"Наконец, трубопровод опорожняют, отводы чистят от грязи и сажи, продувают и сушат — и все, можно снова подавать газ", — объяснил инженер.
По его прогнозам, на реализацию ремонтных работ уйдет несколько месяцев.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. О
ператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма.