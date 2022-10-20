"Довести противника": военный эксперт рассказал, какую возможно нужно использовать войскам РФ на фронте - 20.10.2022 Украина.ру
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"Довести противника": военный эксперт рассказал, какую возможно нужно использовать войскам РФ на фронте
"Довести противника": военный эксперт рассказал, какую возможно нужно использовать войскам РФ на фронте - 20.10.2022 Украина.ру
"Довести противника": военный эксперт рассказал, какую возможно нужно использовать войскам РФ на фронте
У Украины еще недавно было окно возможностей на фронте до момента, как российские мобилизованные начали поступать в армию, а сейчас ситуация изменилась в пользу РФ и этим надо пользоваться, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-10-20T07:45
2022-10-20T07:45
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Он рассказал, что в Артемовске и Соледаре ВСУ подтягивают резервы, сдаваться просто так не будут и их придется оттуда выбивать.По его мнению, у противника ресурсов и резервов еще много, поэтому наиболее эффективный вариант – не убивать по одиночке спрятавшихся в окопах украинцев, а "довести противника до ситуации, когда он не сможет вводить в бой новые юниты".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221019/1039908163.html
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новости, всу, вс рф, украина, россия
Новости, ВСУ, ВС РФ, Украина, Россия

"Довести противника": военный эксперт рассказал, какую возможно нужно использовать войскам РФ на фронте

07:45 20.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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У Украины еще недавно было окно возможностей на фронте до момента, как российские мобилизованные начали поступать в армию, а сейчас ситуация изменилась в пользу РФ и этим надо пользоваться, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
Он рассказал, что в Артемовске и Соледаре ВСУ подтягивают резервы, сдаваться просто так не будут и их придется оттуда выбивать.
Дело в том, что у Украины еще недавно было окно возможностей до момента, как российские мобилизованные начали поступать в армию. Сейчас уже у нас есть окно возможностей за время, когда в ВСУ начнут поступать переподготовленные в Евросоюзе и Великобритании войска противника. Эту возможность нужно использовать по-максимуму.
Евгений Норин интервью
Евгений Норин
военный историк
По его мнению, у противника ресурсов и резервов еще много, поэтому наиболее эффективный вариант – не убивать по одиночке спрятавшихся в окопах украинцев, а "довести противника до ситуации, когда он не сможет вводить в бой новые юниты".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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