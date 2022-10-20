https://ukraina.ru/20221020/1039916456.html
"Довести противника": военный эксперт рассказал, какую возможно нужно использовать войскам РФ на фронте
"Довести противника": военный эксперт рассказал, какую возможно нужно использовать войскам РФ на фронте - 20.10.2022 Украина.ру
"Довести противника": военный эксперт рассказал, какую возможно нужно использовать войскам РФ на фронте
У Украины еще недавно было окно возможностей на фронте до момента, как российские мобилизованные начали поступать в армию, а сейчас ситуация изменилась в пользу РФ и этим надо пользоваться, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-10-20T07:45
2022-10-20T07:45
2022-10-20T07:45
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Он рассказал, что в Артемовске и Соледаре ВСУ подтягивают резервы, сдаваться просто так не будут и их придется оттуда выбивать.По его мнению, у противника ресурсов и резервов еще много, поэтому наиболее эффективный вариант – не убивать по одиночке спрятавшихся в окопах украинцев, а "довести противника до ситуации, когда он не сможет вводить в бой новые юниты".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221019/1039908163.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, вс рф, украина, россия
"Довести противника": военный эксперт рассказал, какую возможно нужно использовать войскам РФ на фронте
У Украины еще недавно было окно возможностей на фронте до момента, как российские мобилизованные начали поступать в армию, а сейчас ситуация изменилась в пользу РФ и этим надо пользоваться, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру