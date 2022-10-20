Политолог назвал причину быстрого осуществления крупных российско-турецких проектов - 20.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221020/1039910059.html
Политолог назвал причину быстрого осуществления крупных российско-турецких проектов
Политолог назвал причину быстрого осуществления крупных российско-турецких проектов - 20.10.2022 Украина.ру
Политолог назвал причину быстрого осуществления крупных российско-турецких проектов
Проекты российско-турецкого сотрудничества, такие, как АЭС "Аккую" или "Турецкий поток", реализуются быстро благодаря личным контактам лидеров России и Турции, Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог, эксперт по Турции Иван Стародубцев
2022-10-20T06:00
2022-10-20T06:00
новости
турция
владимир путин
эрдоган
турецкий поток
аэс "аккую"
сотрудничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0d/1039698309_521:277:2516:1399_1920x0_80_0_0_25fd291496eea7748ddebf9aa33a3274.jpg
Он напомнил, что первое предложение по "Аккую" российская сторона подала в 2008 году, а в 2010 году уже две стороны вышли на подписание межправительственного соглашения.Он также напомнил, что с момента договорённости о газопроводе "Турецкий поток" до его запуска прошло максимум два года.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221017/1039781581.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0d/1039698309_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_7964e170aaacea1c9502d8194f4371bf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, турция, владимир путин, эрдоган, турецкий поток, аэс "аккую", сотрудничество
Новости, Турция, Владимир Путин, Эрдоган, турецкий поток, АЭС "Аккую", сотрудничество

Политолог назвал причину быстрого осуществления крупных российско-турецких проектов

06:00 20.10.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Проекты российско-турецкого сотрудничества, такие, как АЭС "Аккую" или "Турецкий поток", реализуются быстро благодаря личным контактам лидеров России и Турции, Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог, эксперт по Турции Иван Стародубцев
Он напомнил, что первое предложение по "Аккую" российская сторона подала в 2008 году, а в 2010 году уже две стороны вышли на подписание межправительственного соглашения.

Благодаря особой линии взаимного доверия между президентами Путиным и Эрдоганом, все эти договорённости не просто реализуются — они реализуются крайне динамично

Иван Стародубцев интервью
Иван Стародубцев
Политолог, эксперт по Турции
Он также напомнил, что с момента договорённости о газопроводе "Турецкий поток" до его запуска прошло максимум два года.
- РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 06:30
Эксперт рассказал о проблеме, которая грозит России из-за ТурцииТурция пытается брать на себя роль медиатора в переговорном процессе между Россией и Украиной. Об этом напомнил подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области разведывательно-диверсионной деятельности на объектах транспорта Сергей Храпач в интервью изданию Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиТурцияВладимир ПутинЭрдогантурецкий потокАЭС "Аккую"сотрудничество
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Чилийский военкор объяснил, почему удары киевского режима по гражданским целям наносятся специально
06:45Эксперт рассказал, будет ли построена новая ветка "Турецкого потока"
06:30Политолог рассказал, почему Турция - более надёжный партнёр России, чем страны ЕС
06:15Военный эксперт Норин: сегодняшние действия российских военных говорят о смене стратегии
06:12"Вы войну объявили им?": Эксперт объяснил, почему Москве сложно убеждать Анкару не сотрудничать с Киевом
06:00Политолог назвал причину быстрого осуществления крупных российско-турецких проектов
05:45Руководитель Херсонской области Владимир Сальдо: Мы проводим добровольную эвакуацию за госсредства
05:45Политолог рассказал, закончится ли противостояние Москвы и Вашингтона вместе с конфликтом на Украине
05:30Эксперт рассказал, как спецоперация РФ повлияла на настроения белорусского общества
05:15"Сдают проекты": эксперт оценил профессионализм команды Зеленского
05:11Коррупция, веерные отключения и вандализм. Чем живет во время СВО Винница
05:00Чилийский военкор рассказал, когда умерла западная журналистика
04:56Битва за Херсон. Подробности и прогнозы
04:45Лукашенко договорился с Путиным, что Белоруссия будет "прикрывать Россию от ударов в спину" - эксперт
04:34От Херсона до Маска. О безответственности современного Олимпа
04:30Политолог рассказал, в каком случае могут иметь смысл переговоры между РФ и США по Украине
04:22"Физические гарантии": Дробницкий назвал условие, при котором возможна сделка России и США по Украине
04:15Одиннадцать лет спустя. Тайна убийства Муаммара Каддафи
04:15Эксперт рассказал, возможно ли прямое участие Белоруссии в спецоперации РФ
04:10Главное на 20 октября: в России и в мире
Лента новостейМолния