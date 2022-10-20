https://ukraina.ru/20221020/1039910059.html

Политолог назвал причину быстрого осуществления крупных российско-турецких проектов

Политолог назвал причину быстрого осуществления крупных российско-турецких проектов - 20.10.2022 Украина.ру

Политолог назвал причину быстрого осуществления крупных российско-турецких проектов

Проекты российско-турецкого сотрудничества, такие, как АЭС "Аккую" или "Турецкий поток", реализуются быстро благодаря личным контактам лидеров России и Турции, Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог, эксперт по Турции Иван Стародубцев

2022-10-20T06:00

2022-10-20T06:00

2022-10-20T06:00

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сотрудничество

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Он напомнил, что первое предложение по "Аккую" российская сторона подала в 2008 году, а в 2010 году уже две стороны вышли на подписание межправительственного соглашения.Он также напомнил, что с момента договорённости о газопроводе "Турецкий поток" до его запуска прошло максимум два года.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221017/1039781581.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, турция, владимир путин, эрдоган, турецкий поток, аэс "аккую", сотрудничество