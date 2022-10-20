Политолог назвал причину быстрого осуществления крупных российско-турецких проектов
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Проекты российско-турецкого сотрудничества, такие, как АЭС "Аккую" или "Турецкий поток", реализуются быстро благодаря личным контактам лидеров России и Турции, Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог, эксперт по Турции Иван Стародубцев
Он напомнил, что первое предложение по "Аккую" российская сторона подала в 2008 году, а в 2010 году уже две стороны вышли на подписание межправительственного соглашения.
Благодаря особой линии взаимного доверия между президентами Путиным и Эрдоганом, все эти договорённости не просто реализуются — они реализуются крайне динамично
Он также напомнил, что с момента договорённости о газопроводе "Турецкий поток" до его запуска прошло максимум два года.
17 октября, 06:30Эксперт рассказал о проблеме, которая грозит России из-за ТурцииТурция пытается брать на себя роль медиатора в переговорном процессе между Россией и Украиной. Об этом напомнил подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области разведывательно-диверсионной деятельности на объектах транспорта Сергей Храпач в интервью изданию Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.