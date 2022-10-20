Политолог рассказал, закончится ли противостояние Москвы и Вашингтона вместе с конфликтом на Украине
Военные действия на Украине могут закончиться перемирием, однако стратегическое противостояние Москвы и Вашингтона продолжится. Такой прогноз в интервью Украина.ру высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров
Он отметил, что конфликт на Украине "меняет порядок мироустройства", и США тоже меняются. Поэтому сейчас сложно прогнозировать, как Россия и США будут выстраивать с ними отношения по завершению конфликта, считает Шатров.
Вашингтон может озлобиться из-за того, что потеряет рычаги управления миром или затаится, поднаберёт сил и опять ударит. Например, США могут разжечь костер на Кавказе или в Центральной Азии
По мнению политолога, нынешний конфликт является "не последней схваткой Москвы с Америкой".
23 июля, 15:01Американское издание: США не удалось изолировать РФ на Ближнем ВостокеПоездки президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток показали, что, попытки Вашингтона изолировать Москву проваливаются, и она находит в регионе понимание в вопросе формирования многополярного мира. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях в журнале Foreign Policy.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.