https://ukraina.ru/20221020/1039905864.html

Политолог рассказал, закончится ли противостояние Москвы и Вашингтона вместе с конфликтом на Украине

Политолог рассказал, закончится ли противостояние Москвы и Вашингтона вместе с конфликтом на Украине - 20.10.2022 Украина.ру

Политолог рассказал, закончится ли противостояние Москвы и Вашингтона вместе с конфликтом на Украине

Военные действия на Украине могут закончиться перемирием, однако стратегическое противостояние Москвы и Вашингтона продолжится. Такой прогноз в интервью Украина.ру высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров

2022-10-20T05:45

2022-10-20T05:45

2022-10-20T05:45

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Он отметил, что конфликт на Украине "меняет порядок мироустройства", и США тоже меняются. Поэтому сейчас сложно прогнозировать, как Россия и США будут выстраивать с ними отношения по завершению конфликта, считает Шатров.По мнению политолога, нынешний конфликт является "не последней схваткой Москвы с Америкой".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220723/1036794474.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, политолог, спецоперация, сша