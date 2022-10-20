Политолог рассказал, закончится ли противостояние Москвы и Вашингтона вместе с конфликтом на Украине - 20.10.2022 Украина.ру
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Политолог рассказал, закончится ли противостояние Москвы и Вашингтона вместе с конфликтом на Украине
Политолог рассказал, закончится ли противостояние Москвы и Вашингтона вместе с конфликтом на Украине - 20.10.2022 Украина.ру
Политолог рассказал, закончится ли противостояние Москвы и Вашингтона вместе с конфликтом на Украине
Военные действия на Украине могут закончиться перемирием, однако стратегическое противостояние Москвы и Вашингтона продолжится. Такой прогноз в интервью Украина.ру высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров
2022-10-20T05:45
2022-10-20T05:45
новости
политолог
спецоперация
сша
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Он отметил, что конфликт на Украине "меняет порядок мироустройства", и США тоже меняются. Поэтому сейчас сложно прогнозировать, как Россия и США будут выстраивать с ними отношения по завершению конфликта, считает Шатров.По мнению политолога, нынешний конфликт является "не последней схваткой Москвы с Америкой".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, политолог, спецоперация, сша
Новости, политолог, Спецоперация, США

Политолог рассказал, закончится ли противостояние Москвы и Вашингтона вместе с конфликтом на Украине

05:45 20.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Военные действия на Украине могут закончиться перемирием, однако стратегическое противостояние Москвы и Вашингтона продолжится. Такой прогноз в интервью Украина.ру высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров
Он отметил, что конфликт на Украине "меняет порядок мироустройства", и США тоже меняются. Поэтому сейчас сложно прогнозировать, как Россия и США будут выстраивать с ними отношения по завершению конфликта, считает Шатров.

Вашингтон может озлобиться из-за того, что потеряет рычаги управления миром или затаится, поднаберёт сил и опять ударит. Например, США могут разжечь костер на Кавказе или в Центральной Азии

По мнению политолога, нынешний конфликт является "не последней схваткой Москвы с Америкой".
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
23 июля, 15:01
Американское издание: США не удалось изолировать РФ на Ближнем ВостокеПоездки президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток показали, что, попытки Вашингтона изолировать Москву проваливаются, и она находит в регионе понимание в вопросе формирования многополярного мира. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях в журнале Foreign Policy.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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