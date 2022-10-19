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Путин объявил о размере минимального денежного довольствия мобилизованных

Путин объявил о размере минимального денежного довольствия мобилизованных - 19.10.2022 Украина.ру

Путин объявил о размере минимального денежного довольствия мобилизованных

Ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть должно составлять не менее 195 тыс. рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 19 октября, выступая на совещании Совета Безопасности России

2022-10-19T15:17

2022-10-19T15:17

2022-10-19T15:17

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Он указал, что в этот же день им было подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров этих выплат.Президент РФ также получил главам регионов взять под контроль вопрос оказания поддержки семьям призванных военнослужащих.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, владимир путин, совбез, выплаты, мобилизация