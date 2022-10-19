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Путин объявил о размере минимального денежного довольствия мобилизованных
Путин объявил о размере минимального денежного довольствия мобилизованных - 19.10.2022 Украина.ру
Путин объявил о размере минимального денежного довольствия мобилизованных
Ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть должно составлять не менее 195 тыс. рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 19 октября, выступая на совещании Совета Безопасности России
2022-10-19T15:17
2022-10-19T15:17
2022-10-19T15:17
новости
спецоперация
владимир путин
совбез
выплаты
мобилизация
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Он указал, что в этот же день им было подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров этих выплат.Президент РФ также получил главам регионов взять под контроль вопрос оказания поддержки семьям призванных военнослужащих.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, владимир путин, совбез, выплаты, мобилизация
Новости, Спецоперация, Владимир Путин, Совбез, выплаты, мобилизация
Путин объявил о размере минимального денежного довольствия мобилизованных
Ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть должно составлять не менее 195 тыс. рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 19 октября, выступая на совещании Совета Безопасности России
Он указал, что в этот же день им было подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров этих выплат.
"Особо подчеркну: включая период подготовки и обучения личного состава", - заявил Путин
Президент РФ также получил главам регионов взять под контроль вопрос оказания поддержки семьям призванных военнослужащих.