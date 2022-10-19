Путин объявил о размере минимального денежного довольствия мобилизованных - 19.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221019/1039916122.html
Путин объявил о размере минимального денежного довольствия мобилизованных
Путин объявил о размере минимального денежного довольствия мобилизованных - 19.10.2022 Украина.ру
Путин объявил о размере минимального денежного довольствия мобилизованных
Ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть должно составлять не менее 195 тыс. рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 19 октября, выступая на совещании Совета Безопасности России
2022-10-19T15:17
2022-10-19T15:17
новости
спецоперация
владимир путин
совбез
выплаты
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/17/1039022392_0:223:2852:1827_1920x0_80_0_0_40559d7ab8f152f90d84b6704b802986.jpg
Он указал, что в этот же день им было подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров этих выплат.Президент РФ также получил главам регионов взять под контроль вопрос оказания поддержки семьям призванных военнослужащих.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/17/1039022392_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_5ccc1ef144f638d404c21081cfe2b00d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, спецоперация, владимир путин, совбез, выплаты, мобилизация
Новости, Спецоперация, Владимир Путин, Совбез, выплаты, мобилизация

Путин объявил о размере минимального денежного довольствия мобилизованных

15:17 19.10.2022
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Читать в
Ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть должно составлять не менее 195 тыс. рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 19 октября, выступая на совещании Совета Безопасности России
Он указал, что в этот же день им было подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров этих выплат.

"Особо подчеркну: включая период подготовки и обучения личного состава", - заявил Путин

Президент РФ также получил главам регионов взять под контроль вопрос оказания поддержки семьям призванных военнослужащих.
 
НовостиСпецоперацияВладимир ПутинСовбезвыплатымобилизация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:51Битва за Херсон: будет ли сдан город?
16:48Вера Брежнева сменила псевдоним и запела на украинском
16:38Хинштейн предложил новые цели на Украине для российских точечных ударов
16:25Волонтер Алексей Зюбанов о том, как Россия помогает фронту машинами
16:10Всему есть предел. Запад установил "красные линии" в вопросе помощи Украине
16:04Совет безопасности РФ досрочно изменит концепцию государственной миграционной политики
16:00Военное положение, взрывы, уничтожение наемников и техники ВСУ. Главное на Украине на 16:00 19 октября
15:59Жители сообщают о взрывах в районе Бурштынской ТЭС на Западной Украине
15:49Нас могут разрезать. Военный эксперт о том, какое "непопулярное решение" Россия примет под Херсоном
15:38"Ситуация критическая". Алексей Мухин о том, почему Херсон могут затопить, а на ЗАЭС будут проблемы
15:36Военный эксперт объяснил, какие города под Херсоном может оставить Россия в битве с ВСУ
15:30Путин поручил создать координационный совет для работы по укреплению безопасности
15:17Путин объявил о размере минимального денежного довольствия мобилизованных
15:12"Украинский парламент совершил большую ошибку": эксперты о признании независимости Ичкерии*
15:11Путин наделил глав регионов особыми полномочиями
15:03Нарастить или сбить? Военный эксперт о том, как России победить американские спутники над Украиной
14:57Путин подписал Указ о введении военного положения в новых регионах РФ
14:55Военный эксперт объяснил, что начнется, когда Россия окончательно выбьет ВСУ из Артемовска
14:53Киев использует откровенно террористические методы – Путин
14:52Путин объявил военное положение в новых регионах России
Лента новостейМолния