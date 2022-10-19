Мизулина рассказала об "идейной войне" с традиционной семьей во время СВО - 19.10.2022 Украина.ру
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Мизулина рассказала об "идейной войне" с традиционной семьей во время СВО
Мизулина рассказала об "идейной войне" с традиционной семьей во время СВО - 19.10.2022 Украина.ру
Мизулина рассказала об "идейной войне" с традиционной семьей во время СВО
Во время специальной военной операции идет тихая идейная война с традиционной российской семьей, заявила сенатор Елена Мизулина на 531-м заседании Совета Федерации
2022-10-19T10:34
2022-10-19T10:34
новости
сенатор
спецоперация
дети
закон
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Мизулина рассказала, что готовился законопроект, который защищает традиционную семью, в частности о праве воспитывать ребёнка в российских традициях - и он набрал негативные отзывы. Когда ребенок учится уважению к родителям, он уважение в качестве привычки способен переносить на других. Семья - первооснова Родины, сказала Мизулина. Традиционная семья - то, что в современных условиях очень важно, добавила сенатор. По ее словам, патриот воспитывается в той семье, в которой есть уважение. Если ребенок не научится уважать родителей, он не научится уважать учителей или представителей власти. Мизулина рассказала о негативных отзывах на законопроект, но, по ее словам, они в меньшинстве. "Фактически [законопроектом] мы будем защищать тех защитников Отечества, которые сейчас добровольно пошли защищать страну", - заключила Мизулина.Елена Мизулина выступает одним из авторов поправок в Семейный кодекс, законопроекта о защите интересов детей. Поправки предполагали возможность изъятия детей у родителей только по решению суда, вводили механизм передачи детей родственникам и "презумпцию добросовестности" родителей. Эксперты президентского совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства выступили против.
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новости, сенатор, спецоперация, дети, закон
Новости, сенатор, Спецоперация, дети, Закон

Мизулина рассказала об "идейной войне" с традиционной семьей во время СВО

10:34 19.10.2022
 
© пресс-служба Совета ФедерацииСенатор Елена Мизулина
Сенатор Елена Мизулина
© пресс-служба Совета Федерации
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Во время специальной военной операции идет тихая идейная война с традиционной российской семьей, заявила сенатор Елена Мизулина на 531-м заседании Совета Федерации
Мизулина рассказала, что готовился законопроект, который защищает традиционную семью, в частности о праве воспитывать ребёнка в российских традициях - и он набрал негативные отзывы.
Когда ребенок учится уважению к родителям, он уважение в качестве привычки способен переносить на других. Семья - первооснова Родины, сказала Мизулина.
Традиционная семья - то, что в современных условиях очень важно, добавила сенатор. По ее словам, патриот воспитывается в той семье, в которой есть уважение. Если ребенок не научится уважать родителей, он не научится уважать учителей или представителей власти.
Мизулина рассказала о негативных отзывах на законопроект, но, по ее словам, они в меньшинстве.
"Фактически [законопроектом] мы будем защищать тех защитников Отечества, которые сейчас добровольно пошли защищать страну", - заключила Мизулина.
Елена Мизулина выступает одним из авторов поправок в Семейный кодекс, законопроекта о защите интересов детей. Поправки предполагали возможность изъятия детей у родителей только по решению суда, вводили механизм передачи детей родственникам и "презумпцию добросовестности" родителей. Эксперты президентского совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства выступили против.
Визит уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка М. Львовой-Беловой в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 08:08
Российский уполномоченный по правам ребенка поможет детям в Запорожской областиУполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова с командой специалистов в ближайшее время отправится в Херсонскую и Запорожскую области для изучения на месте ситуации с беспризорными и оставшимися без родителей детьми, передает 13 октября РИА Новости
 
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