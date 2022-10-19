Компания Lockheed Martin заявила о планах увеличить производство Javelin и HIMARS, поставляемых Украине - 19.10.2022 Украина.ру
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Компания Lockheed Martin заявила о планах увеличить производство Javelin и HIMARS, поставляемых Украине
Компания Lockheed Martin заявила о планах увеличить производство Javelin и HIMARS, поставляемых Украине - 19.10.2022 Украина.ру
Компания Lockheed Martin заявила о планах увеличить производство Javelin и HIMARS, поставляемых Украине
Американская оборонная компания Lockheed Martin планирует увеличить производство переносных зенитно-ракетных комплексов Javelin и реактивных систем залпового огня HIMARS, поставляемых Украине, заявил глава компании Джим Тайклет на встрече с инвесторами во время публичной презентации отчета Lockheed Martin за третий квартал
2022-10-19T07:29
2022-10-19T07:29
новости
украина
оружие
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Сейчас объем производства РСЗО составляет порядка 60 пусковых установок в год.По словам главы, также будет наращиваться производство истребителей F-35, ПЗРК Javelin.Согласно отчету, чистая прибыль компании с июля по сентябрь выросла до почти $1,8 млрд по сравнению с $614 млн за аналогичный период 2021 года.
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новости, украина, оружие, himars
Новости, Украина, оружие, HIMARS

Компания Lockheed Martin заявила о планах увеличить производство Javelin и HIMARS, поставляемых Украине

07:29 19.10.2022
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Американская оборонная компания Lockheed Martin планирует увеличить производство переносных зенитно-ракетных комплексов Javelin и реактивных систем залпового огня HIMARS, поставляемых Украине, заявил глава компании Джим Тайклет на встрече с инвесторами во время публичной презентации отчета Lockheed Martin за третий квартал
"Что касается HIMARS, то мы уже встречались с нашими долгосрочными поставщиками с целью запланировать рост производства до 96 единиц в год", - сказал он.
Сейчас объем производства РСЗО составляет порядка 60 пусковых установок в год.
По словам главы, также будет наращиваться производство истребителей F-35, ПЗРК Javelin.
Согласно отчету, чистая прибыль компании с июля по сентябрь выросла до почти $1,8 млрд по сравнению с $614 млн за аналогичный период 2021 года.
- РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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