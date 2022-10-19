https://ukraina.ru/20221019/1039890316.html

Компания Lockheed Martin заявила о планах увеличить производство Javelin и HIMARS, поставляемых Украине

Компания Lockheed Martin заявила о планах увеличить производство Javelin и HIMARS, поставляемых Украине - 19.10.2022 Украина.ру

Компания Lockheed Martin заявила о планах увеличить производство Javelin и HIMARS, поставляемых Украине

Американская оборонная компания Lockheed Martin планирует увеличить производство переносных зенитно-ракетных комплексов Javelin и реактивных систем залпового огня HIMARS, поставляемых Украине, заявил глава компании Джим Тайклет на встрече с инвесторами во время публичной презентации отчета Lockheed Martin за третий квартал

2022-10-19T07:29

2022-10-19T07:29

2022-10-19T07:29

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Сейчас объем производства РСЗО составляет порядка 60 пусковых установок в год.По словам главы, также будет наращиваться производство истребителей F-35, ПЗРК Javelin.Согласно отчету, чистая прибыль компании с июля по сентябрь выросла до почти $1,8 млрд по сравнению с $614 млн за аналогичный период 2021 года.

https://ukraina.ru/20221018/1039871634.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, оружие, himars