https://ukraina.ru/20221019/1039873997.html

Тероборона Киева следит, чтобы не снимали прилёты, а горожане обсуждают, где купить топливо и генераторы

Тероборона Киева следит, чтобы не снимали прилёты, а горожане обсуждают, где купить топливо и генераторы - 19.10.2022 Украина.ру

Тероборона Киева следит, чтобы не снимали прилёты, а горожане обсуждают, где купить топливо и генераторы

Украина.ру, 19.10.2022

2022-10-19T04:37

2022-10-19T04:37

2022-10-19T04:37

эксклюзив

киев

спецслужбы

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/12/1039875173_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_e71ba9e9b00ffe06701e63949f85c453.jpg

Неделю как армия России в ответ на террористический акт на Крымском мосту наносит удары по инфраструктурным объектам по всей территории Украины. Бьют ракетами и иранскими дронами-камикадзе, в том числе и по Киеву.Украина.ру поговорила с киевлянами, которые рассказали, каковы сейчас настроения в городе.Так киевский журналист Сергей Марцоха, делясь своими наблюдениями над изменениями настроениями и психологическим состоянием киевлян после начала массированных ударов, заметил, что у них началось "обострение социальной шизофрении". С одной стороны, они массово боятся, что будет еще хуже, а с другой – также массово верят в перемогу. Подобное состояние у них, по его мнению, уже было в феврале и в первой половине марта."Теробороновцы снова ощущают свою нужность. Бдят, чтобы граждане не снимали прилёты. Многие патриотические киевляне верят, что купол ПВО вот-вот накроет город и можно будет снова нормально жить. Заграница нам поможет.Простые киевляне, прячась от обстрелов в подвалах, по-деловому обсуждают покупку генераторов и топлива, чтобы мобильники заряжать.Самые трусливые - это граждане западных регионов, и представители иносми. Эти жидко поливают при каждом техническом шуме типа упавшего ящика во дворе гипермаркета.В целом эффект от ударов ракет и дронов все-таки понемногу начинает проявляться в головах".Хоть оптимизма, по словам Марцохи, поубавилось, но в войну до победного конца пока верят. Считают, что у "Путина ракеты кончились, поэтому он БПЛА покупает". Так что пока голод и холод не настанут, пока полгорода не разнесут, будут продолжать верить. Да и гробы пока в Киев не особо везут.В городе серьезные перебои со светом и водой, но локально. Пока стоит теплая погода, это ощущается не так критично."Счастливые обладатели электрических машин сейчас думают о том, как заряжаться. Автолюбители с ДВС снова смотрят на них свысока.Все ходят на работу, доллар колеблется не сильно. Сейчас не так страшно, как это было ранней весной, так как нет стрелкового шума и реже стреляет ПВО. Самые продвинутые граждане спокойны. Ибо всё, куда прилетает, создано в то время, когда строили с учётом военного времени и имеет запасы прочности троекратные.К власти пока отношение ровное. Запас прочности у Зеленского пока есть. Арестовича слушают и кивают. Во всем винят русских и Иран", - констатирует журналист.Пока апокалиптической картины в Киеве, по мнению Марцохи, не наблюдается. Он предполагает, что Киев будет снабжаться всем до последнего. Да, с перебоями, но тянуть сюда будут все по-максимуму.Ситуация в Киеве пока, скорее, сюрреалистическая, чем апокалиптическая, а значит – жить можно. Так считает наша собеседница Татьяна Крикун, которая работает в Киеве инженером."Сюрреалистическая, потому что за день ощущения и картинки могут поменяться несколько раз. Если тревога и обстрел, то все спускаются в подвалы и бомбоубежища, улицы сразу становятся пустыми. Как только все закончилось, людей снова полно: все магазины и кафешки полны народу. Перебоев с продуктами нет.Если утром была тревога – детей в школу не ведем, они занимаются в онлайн – режиме. Если не было, и если есть электричество, то дети в школе. Звучит тревога – все спускаются в бомбоубежище.До начала обстрелов все расслабились, считали, что больше ничего такого не будет. Теперь все изменилось, но пока все терпимо. Чего-то критического в городе нет", - рассказывает Татьяна.

https://ukraina.ru/20221013/1039700755.html

https://ukraina.ru/20221015/1039743796.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Александр Чаленко

Александр Чаленко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, киев, спецслужбы, спецоперация