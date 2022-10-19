https://ukraina.ru/20221019/1039851725.html

"Расправиться с Белоруссией, а потом и с Россией": эксперт раскрыл план США

"Расправиться с Белоруссией, а потом и с Россией": эксперт раскрыл план США - 19.10.2022 Украина.ру

"Расправиться с Белоруссией, а потом и с Россией": эксперт раскрыл план США

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин рассказал в интервью Украина.ру, с чего, по его мнению, США начнут уничтожение союзного государства России и Белоруссии

2022-10-19T06:00

2022-10-19T06:00

2022-10-19T06:00

новости

сша

белоруссия

россия

союзное государство

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102744/92/1027449275_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_4c777bef9a94b3cfadf0151ae70541ab.jpg.webp

Чтобы уничтожить союзное государство, США нужно втянуть Белоруссию в серьезный вооруженный конфликт, считает эксперт.При этом политолог напомнил историю с мигрантами, тогда 26 тысяч силовиков стянули поляки на границу Польши и Белоруссии.По мнению Кошкина, также весьма активно и агрессивно ведут себя по отношению к Белоруссии Латвия, Литва, комплекс государств, которые являются "санитарным шлейфом" против Российской Федерации, созданный коллективным Западом, сегодня активизируются в интересах втягивания Белоруссии в вооруженный конфликт. Для того, чтобы затем и с ней расправиться, как они хотели расправиться с Россией, считает Кошкин.Полное интервью с военным политологом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221017/1039829745.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, белоруссия, россия, союзное государство, война