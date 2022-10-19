https://ukraina.ru/20221019/1039851725.html
"Расправиться с Белоруссией, а потом и с Россией": эксперт раскрыл план США
"Расправиться с Белоруссией, а потом и с Россией": эксперт раскрыл план США - 19.10.2022 Украина.ру
"Расправиться с Белоруссией, а потом и с Россией": эксперт раскрыл план США
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин рассказал в интервью Украина.ру, с чего, по его мнению, США начнут уничтожение союзного государства России и Белоруссии
2022-10-19T06:00
2022-10-19T06:00
2022-10-19T06:00
новости
сша
белоруссия
россия
союзное государство
война
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Чтобы уничтожить союзное государство, США нужно втянуть Белоруссию в серьезный вооруженный конфликт, считает эксперт.При этом политолог напомнил историю с мигрантами, тогда 26 тысяч силовиков стянули поляки на границу Польши и Белоруссии.По мнению Кошкина, также весьма активно и агрессивно ведут себя по отношению к Белоруссии Латвия, Литва, комплекс государств, которые являются "санитарным шлейфом" против Российской Федерации, созданный коллективным Западом, сегодня активизируются в интересах втягивания Белоруссии в вооруженный конфликт. Для того, чтобы затем и с ней расправиться, как они хотели расправиться с Россией, считает Кошкин.Полное интервью с военным политологом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221017/1039829745.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, белоруссия, россия, союзное государство, война
"Расправиться с Белоруссией, а потом и с Россией": эксперт раскрыл план США
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин рассказал в интервью Украина.ру, с чего, по его мнению, США начнут уничтожение союзного государства России и Белоруссии
Чтобы уничтожить союзное государство, США нужно втянуть Белоруссию в серьезный вооруженный конфликт, считает эксперт.
Для этого и концентрируются силы на границе Белоруссии с Украиной, со стороны Украины - порядка двух дивизий. Сегодня довольно масштабные мероприятия проводят и в Польше, как раз на границе с Белоруссией.
Андрей Кошкин
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов
При этом политолог напомнил историю с мигрантами, тогда 26 тысяч силовиков стянули поляки на границу Польши и Белоруссии.
По мнению Кошкина, также весьма активно и агрессивно ведут себя по отношению к Белоруссии Латвия, Литва, комплекс государств, которые являются "санитарным шлейфом" против Российской Федерации, созданный коллективным Западом, сегодня активизируются в интересах втягивания Белоруссии в вооруженный конфликт.
Для того, чтобы затем и с ней расправиться, как они хотели расправиться с Россией, считает Кошкин.
Полное интервью с военным политологом читайте
на сайте Украина.ру.