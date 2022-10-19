https://ukraina.ru/20221019/1039848600.html

"Россия - первая в списке": эксперт рассказал, против кого воюет США

"Россия - первая в списке": эксперт рассказал, против кого воюет США - 19.10.2022 Украина.ру

"Россия - первая в списке": эксперт рассказал, против кого воюет США

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в интервью изданию Украина.ру объяснил, в чем заключается гибридная война между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией

2022-10-19T05:45

2022-10-19T05:45

2022-10-19T05:45

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украина

эксперт

сша

россия

гибридная война

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По словам эксперта, это заметно по всем происходящим признакам. Суть гибридной войны и заключается в устремлении обеспечить доминирование в мире, при этом осуществляя все виды давления, отмечает онВ этом списке стоит Россия - в числе первых. И не случайно против нее применяются пакеты санкций, это попытка и экономически уничтожить ее, ну, и измотать на поле боя на Украине, заключает эксперт.Полную версию интервью с военным политологом Андреем Кошкиным читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220910/1038613760.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, эксперт, сша, россия, гибридная война