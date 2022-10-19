"Россия - первая в списке": эксперт рассказал, против кого воюет США - 19.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221019/1039848600.html
"Россия - первая в списке": эксперт рассказал, против кого воюет США
"Россия - первая в списке": эксперт рассказал, против кого воюет США - 19.10.2022 Украина.ру
"Россия - первая в списке": эксперт рассказал, против кого воюет США
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в интервью изданию Украина.ру объяснил, в чем заключается гибридная война между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией
2022-10-19T05:45
2022-10-19T05:45
новости
украина
эксперт
сша
россия
гибридная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0c/1038648821_0:37:3234:1856_1920x0_80_0_0_8019653f93f1e68c9fa0b8fdfd0440c6.jpg
По словам эксперта, это заметно по всем происходящим признакам. Суть гибридной войны и заключается в устремлении обеспечить доминирование в мире, при этом осуществляя все виды давления, отмечает онВ этом списке стоит Россия - в числе первых. И не случайно против нее применяются пакеты санкций, это попытка и экономически уничтожить ее, ну, и измотать на поле боя на Украине, заключает эксперт.Полную версию интервью с военным политологом Андреем Кошкиным читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220910/1038613760.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0c/1038648821_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_939303d34a32f8310ffcf6afab1e3357.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, эксперт, сша, россия, гибридная война
Новости, Украина, эксперт, США, Россия, гибридная война

"Россия - первая в списке": эксперт рассказал, против кого воюет США

05:45 19.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПразднование Дня России в Мелитополе
Празднование Дня России в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в интервью изданию Украина.ру объяснил, в чем заключается гибридная война между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией
По словам эксперта, это заметно по всем происходящим признакам. Суть гибридной войны и заключается в устремлении обеспечить доминирование в мире, при этом осуществляя все виды давления, отмечает он
Какие виды давления? Это, прежде всего, военно-политические, информационно-идеологические, финансово-экономические, и т.д. В этой гибридной войне необходимо уничтожить один из центров, которые сегодня формируются, центр военной, финансовой, энергетической силы.
Андрей Кошкин
Андрей Кошкин
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов
В этом списке стоит Россия - в числе первых. И не случайно против нее применяются пакеты санкций, это попытка и экономически уничтожить ее, ну, и измотать на поле боя на Украине, заключает эксперт.
Полную версию интервью с военным политологом Андреем Кошкиным читайте на сайте Украина.ру.
ВСУ самолет оружие поставки украинский военнослужащий бтр аэродром - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
10 сентября, 12:45
Все кончится мировой войной, не гибридной, а настоящей – МартыновБольшая часть западного оружия, которое отправляют Киеву, не доезжает до пункта назначения, оно в полцены разлетается по разным горячим точкам мира, сказал политолог Алексей Мартынов в интервью Украина.ру
 
НовостиУкраинаэкспертСШАРоссиягибридная война
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:15Постпред США при НАТО Смит: альянс не намерен вмешиваться в конфликт на Украине
08:15"Всем опасно": эксперт оценил степень риска при вывозе мирного населения из зоны боевых действий
08:07Представитель МИД Воронцов: Россия Киеву ядерным оружием не угрожала и не угрожает
08:00"Эквивалент СС": иностранный военкор о роли "Азова"* в пропаганде киевского режима
07:57Главу МАГАТЭ Гросси поразили знания Путина про Запорожскую АЭС
07:50Пленные рассказали, что военные ВСУ шли на боевые задания под воздействием амфетамина
07:45"Высокая степень маневренности": эксперт о том, для чего жителей Херсонской области вывозят в Россию
07:40В Китае рассказали, когда Вашингтон купил Европу
07:30Эксперт объяснил, как выезд населения Херсонской области поспособствует продвижению СВО
07:29Компания Lockheed Martin заявила о планах увеличить производство Javelin и HIMARS, поставляемых Украине
07:15"Русская рулетка": военкор поделился подробностями своего ранения в Донецке
07:00Военный эксперт рассказал, какой эффект на фронте дало назначение Суровикина
07:00Украина – не последняя точка для России, как и Тайвань для Китая - Дмитрий Дробницкий
06:45Журналист Кирк рассказал об "огромной разнице" между боевиками "Азова"* и обычными бойцами ВСУ
06:30Военный эксперт Леонков рассказал, на каком направлении будут сейчас самые активные боевые действия
06:15Чилийский корреспондент рассказал о преступлениях "Азова"* в Мариуполе
06:12Кирилл Аверьянов: Новый поход на Киев через Белоруссию может вылиться в новые "жесты доброй воли"
06:00"Расправиться с Белоруссией, а потом и с Россией": эксперт раскрыл план США
05:45"Россия - первая в списке": эксперт рассказал, против кого воюет США
05:30"Они теряют технику и личный состав": военный эксперт рассказал, какая сейчас обстановка на фронте
Лента новостейМолния