https://ukraina.ru/20221019/1039847249.html

"Они теряют технику и личный состав": военный эксперт рассказал, какая сейчас обстановка на фронте

"Они теряют технику и личный состав": военный эксперт рассказал, какая сейчас обстановка на фронте - 19.10.2022 Украина.ру

"Они теряют технику и личный состав": военный эксперт рассказал, какая сейчас обстановка на фронте

Украинские ротно-тактические группы численностью 100-120 человек ищут точки входа и прорыва на фронте, чтобы за собой втянуть более мощные батальонно-тактические группы, но у них не получится это сделать, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру

2022-10-19T05:30

2022-10-19T05:30

2022-10-19T05:30

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Он рассказал, что сейчас идут активные позиционные бои, если в сентябре инициатива наступления принадлежала Украине, то сейчас эти наступления остановлены по линии боевого соприкосновения.По его словам, ВСУ дается все труднее найти "бреши в линии боевого соприкосновения", они теряют технику и личный состав.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221018/1039823797.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, всу