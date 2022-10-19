"Они теряют технику и личный состав": военный эксперт рассказал, какая сейчас обстановка на фронте - 19.10.2022 Украина.ру
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"Они теряют технику и личный состав": военный эксперт рассказал, какая сейчас обстановка на фронте
"Они теряют технику и личный состав": военный эксперт рассказал, какая сейчас обстановка на фронте - 19.10.2022 Украина.ру
"Они теряют технику и личный состав": военный эксперт рассказал, какая сейчас обстановка на фронте
Украинские ротно-тактические группы численностью 100-120 человек ищут точки входа и прорыва на фронте, чтобы за собой втянуть более мощные батальонно-тактические группы, но у них не получится это сделать, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-10-19T05:30
2022-10-19T05:30
новости
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Он рассказал, что сейчас идут активные позиционные бои, если в сентябре инициатива наступления принадлежала Украине, то сейчас эти наступления остановлены по линии боевого соприкосновения.По его словам, ВСУ дается все труднее найти "бреши в линии боевого соприкосновения", они теряют технику и личный состав.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221018/1039823797.html
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новости, украина, россия, всу
Новости, Украина, Россия, ВСУ

"Они теряют технику и личный состав": военный эксперт рассказал, какая сейчас обстановка на фронте

05:30 19.10.2022
 
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військадесантники ВСУ
десантники ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Читать в
Украинские ротно-тактические группы численностью 100-120 человек ищут точки входа и прорыва на фронте, чтобы за собой втянуть более мощные батальонно-тактические группы, но у них не получится это сделать, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
Он рассказал, что сейчас идут активные позиционные бои, если в сентябре инициатива наступления принадлежала Украине, то сейчас эти наступления остановлены по линии боевого соприкосновения.
И теперь противник ищет точки входа и прорыва, которые, например, малые инициативные ротно-тактические группы численностью 100-120 человек, оснащенные техникой, скажем так, ищут бреши в линии боевого соприкосновения. Чтобы за собой втянуть более мощные батальонно-тактические группы.
Алексей Леонков
Алексей Леонков
По его словам, ВСУ дается все труднее найти "бреши в линии боевого соприкосновения", они теряют технику и личный состав.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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