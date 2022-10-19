https://ukraina.ru/20221019/1039844405.html
"Не конечный результат": Леонков предположил, в каком состоянии находится сейчас украинская энергосистема
"Не конечный результат": Леонков предположил, в каком состоянии находится сейчас украинская энергосистема - 19.10.2022 Украина.ру
"Не конечный результат": Леонков предположил, в каком состоянии находится сейчас украинская энергосистема
Сейчас украинская энергосистема работает с пятидесятипроцентной эффективностью, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-10-19T05:00
2022-10-19T05:00
2022-10-19T05:00
новости
украина
россия
энергетика
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Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.По его словам, Украина может дойти до такого состояния, когда урон, нанесенный энергосистеме, получит лавинообразный эффект, и останется только возможность поддерживать некое жизнеобеспечение в городах.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221017/1039786689.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, энергетика
"Не конечный результат": Леонков предположил, в каком состоянии находится сейчас украинская энергосистема
Сейчас украинская энергосистема работает с пятидесятипроцентной эффективностью, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.
Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.
Если осторожно так сказать, то она работает с пятидесятипроцентной эффективностью. И этот результат не окончательный, потому что они думали, что удары будут наноситься дня два-три, а они уже наносятся неделю на регулярной основе.
Алексей Леонков
военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"
По его словам, Украина может дойти до такого состояния, когда урон, нанесенный энергосистеме, получит лавинообразный эффект, и останется только возможность поддерживать некое жизнеобеспечение в городах.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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