"Не конечный результат": Леонков предположил, в каком состоянии находится сейчас украинская энергосистема - 19.10.2022 Украина.ру
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"Не конечный результат": Леонков предположил, в каком состоянии находится сейчас украинская энергосистема
"Не конечный результат": Леонков предположил, в каком состоянии находится сейчас украинская энергосистема - 19.10.2022 Украина.ру
"Не конечный результат": Леонков предположил, в каком состоянии находится сейчас украинская энергосистема
Сейчас украинская энергосистема работает с пятидесятипроцентной эффективностью, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-10-19T05:00
2022-10-19T05:00
новости
украина
россия
энергетика
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Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.По его словам, Украина может дойти до такого состояния, когда урон, нанесенный энергосистеме, получит лавинообразный эффект, и останется только возможность поддерживать некое жизнеобеспечение в городах.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221017/1039786689.html
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новости, украина, россия, энергетика
Новости, Украина, Россия, энергетика

"Не конечный результат": Леонков предположил, в каком состоянии находится сейчас украинская энергосистема

05:00 19.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУкраина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии
Украина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Сейчас украинская энергосистема работает с пятидесятипроцентной эффективностью, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.
Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.
Если осторожно так сказать, то она работает с пятидесятипроцентной эффективностью. И этот результат не окончательный, потому что они думали, что удары будут наноситься дня два-три, а они уже наносятся неделю на регулярной основе.
Алексей Леонков
Алексей Леонков
военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"
По его словам, Украина может дойти до такого состояния, когда урон, нанесенный энергосистеме, получит лавинообразный эффект, и останется только возможность поддерживать некое жизнеобеспечение в городах.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 07:54
Неделя настоящей войны. Причины, цели и последствия ударов по объектам электроэнергетики Украины
 
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