https://ukraina.ru/20221019/1039844405.html

"Не конечный результат": Леонков предположил, в каком состоянии находится сейчас украинская энергосистема

"Не конечный результат": Леонков предположил, в каком состоянии находится сейчас украинская энергосистема - 19.10.2022 Украина.ру

"Не конечный результат": Леонков предположил, в каком состоянии находится сейчас украинская энергосистема

Сейчас украинская энергосистема работает с пятидесятипроцентной эффективностью, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру

2022-10-19T05:00

2022-10-19T05:00

2022-10-19T05:00

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Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.По его словам, Украина может дойти до такого состояния, когда урон, нанесенный энергосистеме, получит лавинообразный эффект, и останется только возможность поддерживать некое жизнеобеспечение в городах.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221017/1039786689.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, энергетика