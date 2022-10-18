https://ukraina.ru/20221018/1039832353.html
Трасс заявила, что не собирается подавать в отставку и уходить с поста премьера Великобритании
Трасс заявила, что не собирается подавать в отставку и уходить с поста премьера Великобритании - 18.10.2022 Украина.ру
Трасс заявила, что не собирается подавать в отставку и уходить с поста премьера Великобритании
Премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс в интервью телеканалу Би-би-си заявила, что не собирается уходить в отставку, несмотря на недовольство ею среди некоторых депутатов правящей Консервативной партии
2022-10-18T07:33
2022-10-18T07:33
2022-10-18T07:33
новости
трасс (лиз трасс)
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036926832_0:471:2047:1622_1920x0_80_0_0_3f12c53a705cc48fc9cf3cae3ebb948e.jpg
Она добавила, что принимает на себя ответственность за "совершенные ошибки" и хочет принести извинения."Я хотела помочь людям справиться со счетами на энергию, с проблемой больших налогов, но мы зашли слишком далеко и слишком быстро, я это признала", - заявила Трасс.Ранее парламентарии от консервативной партии Великобритании Криспин Блант, Эндрю Бриджен и Джейми Уоллис заявили, что Трасс должна покинуть свой пост. Отмечается, что Блант стал первым членом тори, который публично потребовал отставки Трасс.
https://ukraina.ru/20221017/1039818815.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036926832_0:279:2047:1814_1920x0_80_0_0_43c4ac8834bdfff953b94099cc46a257.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, трасс (лиз трасс), великобритания
Трасс заявила, что не собирается подавать в отставку и уходить с поста премьера Великобритании
Премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс в интервью телеканалу Би-би-си заявила, что не собирается уходить в отставку, несмотря на недовольство ею среди некоторых депутатов правящей Консервативной партии
"Я остаюсь, потому меня выбрали работать на благо этой страны, и это то, что я намерена делать. Я буду во главе Консервативной партии на следующих всеобщих выборах... Мы сейчас переживаем очень трудные времена и просто не можем тратить время на разговоры о Консервативной партии вместо того, чтобы делать то, что мы должны. Это мое послание коллегам", - сказала Трасс.
Она добавила, что принимает на себя ответственность за "совершенные ошибки" и хочет принести извинения.
"Я хотела помочь людям справиться со счетами на энергию, с проблемой больших налогов, но мы зашли слишком далеко и слишком быстро, я это признала", - заявила Трасс.
Ранее парламентарии от консервативной партии Великобритании Криспин Блант, Эндрю Бриджен и Джейми Уоллис заявили, что Трасс должна покинуть свой пост. Отмечается, что Блант стал первым членом тори, который публично потребовал отставки Трасс.