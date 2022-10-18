https://ukraina.ru/20221018/1039832353.html

Трасс заявила, что не собирается подавать в отставку и уходить с поста премьера Великобритании

Трасс заявила, что не собирается подавать в отставку и уходить с поста премьера Великобритании - 18.10.2022 Украина.ру

Трасс заявила, что не собирается подавать в отставку и уходить с поста премьера Великобритании

Премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс в интервью телеканалу Би-би-си заявила, что не собирается уходить в отставку, несмотря на недовольство ею среди некоторых депутатов правящей Консервативной партии

2022-10-18T07:33

2022-10-18T07:33

2022-10-18T07:33

новости

трасс (лиз трасс)

великобритания

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Она добавила, что принимает на себя ответственность за "совершенные ошибки" и хочет принести извинения."Я хотела помочь людям справиться со счетами на энергию, с проблемой больших налогов, но мы зашли слишком далеко и слишком быстро, я это признала", - заявила Трасс.Ранее парламентарии от консервативной партии Великобритании Криспин Блант, Эндрю Бриджен и Джейми Уоллис заявили, что Трасс должна покинуть свой пост. Отмечается, что Блант стал первым членом тори, который публично потребовал отставки Трасс.

https://ukraina.ru/20221017/1039818815.html

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новости, трасс (лиз трасс), великобритания