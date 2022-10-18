Трасс заявила, что не собирается подавать в отставку и уходить с поста премьера Великобритании - 18.10.2022 Украина.ру
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Трасс заявила, что не собирается подавать в отставку и уходить с поста премьера Великобритании
Трасс заявила, что не собирается подавать в отставку и уходить с поста премьера Великобритании - 18.10.2022 Украина.ру
Трасс заявила, что не собирается подавать в отставку и уходить с поста премьера Великобритании
Премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс в интервью телеканалу Би-би-си заявила, что не собирается уходить в отставку, несмотря на недовольство ею среди некоторых депутатов правящей Консервативной партии
2022-10-18T07:33
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Она добавила, что принимает на себя ответственность за "совершенные ошибки" и хочет принести извинения."Я хотела помочь людям справиться со счетами на энергию, с проблемой больших налогов, но мы зашли слишком далеко и слишком быстро, я это признала", - заявила Трасс.Ранее парламентарии от консервативной партии Великобритании Криспин Блант, Эндрю Бриджен и Джейми Уоллис заявили, что Трасс должна покинуть свой пост. Отмечается, что Блант стал первым членом тори, который публично потребовал отставки Трасс.
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Новости, Трасс (Лиз Трасс), Великобритания

Трасс заявила, что не собирается подавать в отставку и уходить с поста премьера Великобритании

07:33 18.10.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк
© Пресс-служба МИД РФ
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Премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс в интервью телеканалу Би-би-си заявила, что не собирается уходить в отставку, несмотря на недовольство ею среди некоторых депутатов правящей Консервативной партии
"Я остаюсь, потому меня выбрали работать на благо этой страны, и это то, что я намерена делать. Я буду во главе Консервативной партии на следующих всеобщих выборах... Мы сейчас переживаем очень трудные времена и просто не можем тратить время на разговоры о Консервативной партии вместо того, чтобы делать то, что мы должны. Это мое послание коллегам", - сказала Трасс.
Она добавила, что принимает на себя ответственность за "совершенные ошибки" и хочет принести извинения.
"Я хотела помочь людям справиться со счетами на энергию, с проблемой больших налогов, но мы зашли слишком далеко и слишком быстро, я это признала", - заявила Трасс.
Ранее парламентарии от консервативной партии Великобритании Криспин Блант, Эндрю Бриджен и Джейми Уоллис заявили, что Трасс должна покинуть свой пост. Отмечается, что Блант стал первым членом тори, который публично потребовал отставки Трасс.
- РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 16:59
Проблемы лучшего друга Украины. Лиз Трасс оказалась на грани отставки
 
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