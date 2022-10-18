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Арестович заявил, что Россия нашла "ключик" к ПВО Украины

Арестович заявил, что Россия нашла "ключик" к ПВО Украины - 18.10.2022 Украина.ру

Арестович заявил, что Россия нашла "ключик" к ПВО Украины

РФ нашла "ключик" к противовоздушной обороне Украины, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина*

2022-10-18T07:25

2022-10-18T07:25

2022-10-18T07:25

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Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ВС РФ за 10 и 11 октября поразили около 30 процентов энергетической инфраструктуры Украины.* Внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов.

https://ukraina.ru/20221017/1039786689.html

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2022

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новости, алексей арестович, украина, пво, россия