Арестович заявил, что Россия нашла "ключик" к ПВО Украины - 18.10.2022 Украина.ру
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Арестович заявил, что Россия нашла "ключик" к ПВО Украины
Арестович заявил, что Россия нашла "ключик" к ПВО Украины - 18.10.2022 Украина.ру
Арестович заявил, что Россия нашла "ключик" к ПВО Украины
РФ нашла "ключик" к противовоздушной обороне Украины, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина*
2022-10-18T07:25
2022-10-18T07:25
новости
алексей арестович
украина
пво
россия
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Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ВС РФ за 10 и 11 октября поразили около 30 процентов энергетической инфраструктуры Украины.* Внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов.
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новости, алексей арестович, украина, пво, россия
Новости, Алексей Арестович, Украина, ПВО, Россия

Арестович заявил, что Россия нашла "ключик" к ПВО Украины

07:25 18.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Constantine Romanchukалексей арестович
алексей арестович - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Constantine Romanchuk
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РФ нашла "ключик" к противовоздушной обороне Украины, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина*
"Они нашли ключик к нашей ПВО, и этот ключик заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас, борясь с дронами, которых 2,4 тысячи штук зафрахтовали… Два-три месяца они могут кошмарить нас в таком режиме, как сегодня", — сказал Арестович.
Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.
Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.
Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ВС РФ за 10 и 11 октября поразили около 30 процентов энергетической инфраструктуры Украины.
* Внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов.
- РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 07:54
Неделя настоящей войны. Причины, цели и последствия ударов по объектам электроэнергетики Украины
 
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