https://ukraina.ru/20221018/1039816310.html
"Жестокое разочарование": Стариков рассказал о тактике США в конфликте на Украине
"Жестокое разочарование": Стариков рассказал о тактике США в конфликте на Украине - 18.10.2022 Украина.ру
"Жестокое разочарование": Стариков рассказал о тактике США в конфликте на Украине
Американцы свое участие в конфликте на Украине хотят ограничить определенной информационной зоной и когда киевский режим падет, то они все свалят на него, считает политолог-публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия. За правду" Николай Стариков в интервью Украина.ру
2022-10-18T07:00
2022-10-18T07:00
2022-10-18T07:00
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Газета New York Times ранее сообщила со ссылкой на анонимные источники в американских спецслужбах, что, по мнению разведки США, недавний подрыв автомобиля дочери прокремлевского идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи был санкционирован представителями правительства Украины.По его словам, победа РФ на поле боя, усиление экономики, победа в информационной сфере подтолкнет американцев к переговорам, потому что только с ними можно договариваться о ситуации на Украине.Но упираться США будут до последнего, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221017/1039808635.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, россия
Новости, США, Украина, Россия
"Жестокое разочарование": Стариков рассказал о тактике США в конфликте на Украине
Американцы свое участие в конфликте на Украине хотят ограничить определенной информационной зоной и когда киевский режим падет, то они все свалят на него, считает политолог-публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия. За правду" Николай Стариков в интервью Украина.ру
Газета New York Times ранее сообщила со ссылкой на анонимные источники в американских спецслужбах, что, по мнению разведки США, недавний подрыв автомобиля дочери прокремлевского идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи был санкционирован представителями правительства Украины.
Они свое участие в конфликте хотят ограничить определенной информационной зоной. А дальше – это не мы. Ну и потом, когда киевский режим падет, они все перепишут на него. Это не они. Они заблуждались, они думали, что это демократы, а оказалось, что это коррупционеры, убийцы и террористы. Представляете, как бывает? Жестокое разочарование!
Николай Стариков
политолог-публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия. За правду"
По его словам, победа РФ на поле боя, усиление экономики, победа в информационной сфере подтолкнет американцев к переговорам, потому что только с ними можно договариваться о ситуации на Украине.
Но упираться США будут до последнего, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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