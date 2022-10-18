https://ukraina.ru/20221018/1039816310.html

"Жестокое разочарование": Стариков рассказал о тактике США в конфликте на Украине

"Жестокое разочарование": Стариков рассказал о тактике США в конфликте на Украине - 18.10.2022 Украина.ру

"Жестокое разочарование": Стариков рассказал о тактике США в конфликте на Украине

Американцы свое участие в конфликте на Украине хотят ограничить определенной информационной зоной и когда киевский режим падет, то они все свалят на него, считает политолог-публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия. За правду" Николай Стариков в интервью Украина.ру

2022-10-18T07:00

2022-10-18T07:00

2022-10-18T07:00

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Газета New York Times ранее сообщила со ссылкой на анонимные источники в американских спецслужбах, что, по мнению разведки США, недавний подрыв автомобиля дочери прокремлевского идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи был санкционирован представителями правительства Украины.По его словам, победа РФ на поле боя, усиление экономики, победа в информационной сфере подтолкнет американцев к переговорам, потому что только с ними можно договариваться о ситуации на Украине.Но упираться США будут до последнего, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221017/1039808635.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, россия