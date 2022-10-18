https://ukraina.ru/20221018/1039806771.html

"Сильнейший психологический стресс": Маслов прокомментировал замедление экономических темпов КНР

"Сильнейший психологический стресс": Маслов прокомментировал замедление экономических темпов КНР - 18.10.2022 Украина.ру

"Сильнейший психологический стресс": Маслов прокомментировал замедление экономических темпов КНР

Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру поделился наблюдениями о резком замедлении темпов китайской экономики и о том, как это скажется на развитии КНР

2022-10-18T06:30

2022-10-18T06:30

2022-10-18T06:30

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китай

экономика

население

уровень жизни

китайцы

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По его словам, китайская экономика в постковидный период резко замедлила темпы своего развития. Однако, если сравнивать положение с другими странами, то для КНР это далеко не трагедия. Он также отметил, что с учетом экономических показателей, Пекин боится, что люди не будут богатеть, а для некоторых граждан это может стать "сильнейшим психологическим стрессом".Полное интервью с Алексеем Масловым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220811/1037560263.html

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новости, китай, экономика, население, уровень жизни, китайцы