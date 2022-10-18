"Сильнейший психологический стресс": Маслов прокомментировал замедление экономических темпов КНР
Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру поделился наблюдениями о резком замедлении темпов китайской экономики и о том, как это скажется на развитии КНР
По его словам, китайская экономика в постковидный период резко замедлила темпы своего развития. Однако, если сравнивать положение с другими странами, то для КНР это далеко не трагедия.
Но вот по этому году – 2022-му, скорее всего, Китай покажет рост ВВП от 2.5 до 3.2 процентов, это ниже, чем было, потому что последние годы было около 6 процентов. В любом случае, это рост, но для Китая – это серьёзное замедление, потому что формально это сказывается и на благосостоянии граждан в прямом смысле этого слова.
Он также отметил, что с учетом экономических показателей, Пекин боится, что люди не будут богатеть, а для некоторых граждан это может стать "сильнейшим психологическим стрессом".
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11 августа, 16:54Готов ли Китай на силовой сценарий? Маслов об обрушении экономики и большой войне. ВИДЕОВостоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в эфире Украина.ру рассказал, о чем Пекин предупредил Вашингтон после визита Нэнси Пелоси в Тайбэй, как США пытаются окружить Китай, к чему приведет обострение кризиса с микрочипами, а также готов ли Пекин на силовой сценарий