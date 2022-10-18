"Сильнейший психологический стресс": Маслов прокомментировал замедление экономических темпов КНР - 18.10.2022 Украина.ру
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"Сильнейший психологический стресс": Маслов прокомментировал замедление экономических темпов КНР
"Сильнейший психологический стресс": Маслов прокомментировал замедление экономических темпов КНР - 18.10.2022 Украина.ру
"Сильнейший психологический стресс": Маслов прокомментировал замедление экономических темпов КНР
Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру поделился наблюдениями о резком замедлении темпов китайской экономики и о том, как это скажется на развитии КНР
2022-10-18T06:30
2022-10-18T06:30
новости
китай
экономика
население
уровень жизни
китайцы
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По его словам, китайская экономика в постковидный период резко замедлила темпы своего развития. Однако, если сравнивать положение с другими странами, то для КНР это далеко не трагедия. Он также отметил, что с учетом экономических показателей, Пекин боится, что люди не будут богатеть, а для некоторых граждан это может стать "сильнейшим психологическим стрессом".Полное интервью с Алексеем Масловым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220811/1037560263.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, китай, экономика, население, уровень жизни, китайцы
Новости, Китай, экономика, население, уровень жизни, китайцы

"Сильнейший психологический стресс": Маслов прокомментировал замедление экономических темпов КНР

06:30 18.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкГорода мира. Пекин
Города мира. Пекин - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Алексей Бабушкин
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Читать в
Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру поделился наблюдениями о резком замедлении темпов китайской экономики и о том, как это скажется на развитии КНР
По его словам, китайская экономика в постковидный период резко замедлила темпы своего развития. Однако, если сравнивать положение с другими странами, то для КНР это далеко не трагедия.
Но вот по этому году – 2022-му, скорее всего, Китай покажет рост ВВП от 2.5 до 3.2 процентов, это ниже, чем было, потому что последние годы было около 6 процентов. В любом случае, это рост, но для Китая – это серьёзное замедление, потому что формально это сказывается и на благосостоянии граждан в прямом смысле этого слова.
Алексей Маслов
Алексей Маслов
Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН
Он также отметил, что с учетом экономических показателей, Пекин боится, что люди не будут богатеть, а для некоторых граждан это может стать "сильнейшим психологическим стрессом".
Полное интервью с Алексеем Масловым читайте на сайте Украина.ру.
11 августа, 16:54
Готов ли Китай на силовой сценарий? Маслов об обрушении экономики и большой войне. ВИДЕОВостоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в эфире Украина.ру рассказал, о чем Пекин предупредил Вашингтон после визита Нэнси Пелоси в Тайбэй, как США пытаются окружить Китай, к чему приведет обострение кризиса с микрочипами, а также готов ли Пекин на силовой сценарий
 
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