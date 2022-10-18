https://ukraina.ru/20221018/1039804656.html
"Как только выгода появится": политолог Чадаев о том, будет ли Анкара выступать в качестве посредника
"Как только выгода появится": политолог Чадаев о том, будет ли Анкара выступать в качестве посредника - 18.10.2022 Украина.ру
"Как только выгода появится": политолог Чадаев о том, будет ли Анкара выступать в качестве посредника
Отсутствие украинской темы на переговорах президентов Турции и России означает то, что Анкара не видит собственного выгоды от очередной посреднической инициативы, сказал философ и политолог, директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев в интервью Украина.ру
2022-10-18T05:30
2022-10-18T05:30
2022-10-18T05:30
новости
владимир путин
эрдоган
турция
россия
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Ранее президент РФ Владимир Путин встретился в Астане с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на встрече не обсуждали тему российско-украинского урегулирования.По его мнению, как только выгода для Эрдогана появится, "то он появится, будьте уверены, он тут же нарисуется с этой темой вновь, он никогда далеко от нее не отъезжал".Анкара регулярно будет выступать в качестве посредника, где у нее появится возможность с этого "наварить что-то для себя, как, например, было в случае с зерновой сделкой", заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221017/1039786280.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, эрдоган, турция, россия
"Как только выгода появится": политолог Чадаев о том, будет ли Анкара выступать в качестве посредника
Отсутствие украинской темы на переговорах президентов Турции и России означает то, что Анкара не видит собственного выгоды от очередной посреднической инициативы, сказал философ и политолог, директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев в интервью Украина.ру
Ранее президент РФ Владимир Путин встретился в Астане с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на встрече не обсуждали тему российско-украинского урегулирования.
Отсутствие украинской темы на двусторонке Путин-Эрдоган означает только то, что прямо сейчас, на данный момент у Эрдогана не видно какого-то собственного гешефта от очередной посреднической инициативы.
Алексей Чадаев
философ и политолог, директор Института развития парламентаризма
По его мнению, как только выгода для Эрдогана появится, "то он появится, будьте уверены, он тут же нарисуется с этой темой вновь, он никогда далеко от нее не отъезжал".
Анкара регулярно будет выступать в качестве посредника, где у нее появится возможность с этого "наварить что-то для себя, как, например, было в случае с зерновой сделкой", заключил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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