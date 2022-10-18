https://ukraina.ru/20221018/1039804656.html

"Как только выгода появится": политолог Чадаев о том, будет ли Анкара выступать в качестве посредника

"Как только выгода появится": политолог Чадаев о том, будет ли Анкара выступать в качестве посредника - 18.10.2022 Украина.ру

"Как только выгода появится": политолог Чадаев о том, будет ли Анкара выступать в качестве посредника

Отсутствие украинской темы на переговорах президентов Турции и России означает то, что Анкара не видит собственного выгоды от очередной посреднической инициативы, сказал философ и политолог, директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев в интервью Украина.ру

2022-10-18T05:30

2022-10-18T05:30

2022-10-18T05:30

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Ранее президент РФ Владимир Путин встретился в Астане с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на встрече не обсуждали тему российско-украинского урегулирования.По его мнению, как только выгода для Эрдогана появится, "то он появится, будьте уверены, он тут же нарисуется с этой темой вновь, он никогда далеко от нее не отъезжал".Анкара регулярно будет выступать в качестве посредника, где у нее появится возможность с этого "наварить что-то для себя, как, например, было в случае с зерновой сделкой", заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221017/1039786280.html

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новости, владимир путин, эрдоган, турция, россия