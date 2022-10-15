https://ukraina.ru/20221015/1039758107.html

Алексей Чадаев: Украина живет по принципу "пришли сала, здравствуй мама"

Алексей Чадаев: Украина живет по принципу "пришли сала, здравствуй мама" - 15.10.2022 Украина.ру

Алексей Чадаев: Украина живет по принципу "пришли сала, здравствуй мама"

Украина.ру, 15.10.2022

2022-10-15T06:29

2022-10-15T06:29

2022-10-15T06:29

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Удары ВС РФ по украинской инфраструктуре радикально увеличивают стоимость содержания проекта "Украина" для его текущих хозяев, и это та проблема, которую они между собой явно еще только начали обсуждать, считает философ и политолог, директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев.Об этом он рассказал в интервью Украине.ру.– Алексей, МИД России объявил демарш Германии, Дании и Швеции, Владимир Путин встретился в Астане с лидером Турции Эрдоганом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на встрече не обсуждали тему российско-украинского урегулирования. Как вы считаете, Анкара больше не намерена выступать в качестве посредника?– Анкара регулярно будет выступать в качестве посредника - там и тогда, где и когда у нее появится возможность с этого наварить что-то для себя, как, например, было в случае с зерновой сделкой.Заметьте, Путин не упустил сегодня шанс тоже поблагодарить Эрдогана, не просто поблагодарить, но и сказать другим участником этого форума сегодняшнего с пока что малораскрученной аббревиатурой, что, вообще-то, эти страны должны быть благодарны Эрдогану, что с его помощью, при его посредничестве они получили доступ к российскому и украинскому зерну в результате зерновой сделки.Отсутствие украинской темы на двусторонке Путин-Эрдоган означает только то, что прямо сейчас, на данный момент у Эрдогана не видно какого-то собственного гешефта от очередной посреднической инициативы. Как только он появится, будьте уверены, он тут же нарисуется с этой темой вновь, он никогда далеко от нее не отъезжал.– Удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Чего ожидать дальше: полного блэкаута и, вследствие этого - паралича в системе обеспечения военных действий со стороны Украины, или ситуация быстро поменяется?– До полного блэкаута пока далеко. Украинская энергосистема строилась в советское время, строилась в расчете на ядерную войну с Западом, строилась с тройной и четверной защитой, в расчете на самые неординарные случаи, и даже тридцать лет беспрерывного украинского воровства и деградации не привели ее к ситуации легкой добычи. То есть, она все еще прочна. И пусть и такими массированными разовыми ударами, скорее всего, из строя ее вывести запросто не удастся.– Прочитал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Разговор был в ходе беседы с пранкерами Вованом и Лексусом. Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев стоит за взрывами в Крыму и Белгороде? Поменяет ли это ход событий и вообще подход к СВО? Или в принципе все и так все понимали?– Да никак это не поменяет. Я после взрыва моста мониторил ленту точно также, и когда мониторил, поймал следующую динамику. Утром, в шесть утра был взрыв на мосту, где-то с шести до часу дня вылезло несчетное количество украинских и заукраинских западных спикеров с текстом: "да, это сделали мы, так будет всегда". Всех убью, один останусь, "Техасская резня бензопилой", я - главный герой…Эстонцы поздравили, все было по полной программе. Это происходило ровно до того, как в Нью-Йорке и Вашингтоне не начался рабочий день. Как только он начался, тут же пошла вторая волна от тех же спикеров с прямо противоположными тезисами.Стандартно "сами себя обстреляли, да это вообще не мы, да это, скорее всего русские взорвали, чтобы потом обвинить", и т.д. Но делали они это крайне неохотно. Им очень хотелось - и было видно в первые часы, пока старшие товарищи не проснулись, как им хотелось быть брутальными убийцами "всех убью", как им нравилась эта роль.Если вы внимательно вслушаетесь в тембр голоса Кулебы на этой записи, я ее переслушал несколько раз – было видно, как он наслаждается собой в этот момент, как ему кайфово от того, что он такой, от того, что он и его страна – такие вот "всех убью". И как ему обидно, что приходится вместо этого, следуя указке западных шоу-райнеров, играть главную роль в мелодраме "Изображая жертву".– Также Дмитрий Кулеба в этом же разговоре заявил о нехватке средств, выделяемых Евросоюзом и США, и о том, что необходимо порядка пяти миллиардов долларов в месяц, что, в принципе, того, что сейчас выделяют Евросоюз и США, хватит только до конца года... Сможет ли вообще Украина продолжать боевые действия в 2023 году?– Надо различать, телеграмма "пришли сало, здравствуй мама", из советского анекдота, это в некотором смысле стандартная формула. Напоминаю, он же говорил не с пранкерами Вованом и Лексусом, он говорил с бывшим послом Майклом Макфолом. Что он мог транслировать представителю американского истеблишмента? Только одно – дайте денег, вместо "здрасьте", в порядке дежурной фразы в продолжение разговора.Действительно ли это так, действительно ли это на самом деле у них такой дефицит, из этой фразы мы никогда не поймем. Это уже их игра с кураторами по данному вопросу. Но факт, что действительно, удары по инфраструктуре радикально увеличивают стоимость содержания проекта "Украина" для его текущих хозяев, и это та проблема, которую они между собой явно еще только начали обсуждать.

https://ukraina.ru/20221013/1039675582.html

https://ukraina.ru/20221014/1039719797.html

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2022

Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, сво, украина, рф, политика, экономика