Пушилин пообещал сократить переходный период интеграции ДНР с Россией - 17.10.2022 Украина.ру
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Пушилин пообещал сократить переходный период интеграции ДНР с Россией
Пушилин пообещал сократить переходный период интеграции ДНР с Россией - 17.10.2022 Украина.ру
Пушилин пообещал сократить переходный период интеграции ДНР с Россией
Врио главы ДНР Денис Пушилин пообещал ускорить некоторые процессы интеграции республики с Россией. Об этом он сообщил во время трансляции 17 октября в своем Telegram-канале
2022-10-17T12:23
2022-10-17T12:23
новости
денис пушилин
днр
россия
интеграция
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Пушилин пообещал сократить переходный период интеграции ДНР с Россией. Федеральным законом этот период завершится 1 января 2026 года, но за это время местные власти постараются привести к российским стандартам разные сферы жизнедеятельности. В ДНР запустили чат-бот для вопросов жителей о переходном периоде. На данный момент в адрес Пушилина поступило около 700 вопросов. В основном, граждан интересует, как в ДНР можно получить паспорт гражданина РФ.
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новости, денис пушилин, днр, россия, интеграция
Новости, Денис Пушилин, ДНР, Россия, интеграция

Пушилин пообещал сократить переходный период интеграции ДНР с Россией

12:23 17.10.2022
 
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
Читать в
Врио главы ДНР Денис Пушилин пообещал ускорить некоторые процессы интеграции республики с Россией. Об этом он сообщил во время трансляции 17 октября в своем Telegram-канале
Пушилин пообещал сократить переходный период интеграции ДНР с Россией. Федеральным законом этот период завершится 1 января 2026 года, но за это время местные власти постараются привести к российским стандартам разные сферы жизнедеятельности.
"Существует задача, наша цель - сократить этот этап. Согласно Федеральному закону №5 от 4 октября переходный период обозначен до 1 января 2026 года. Это не значит, что все процессы будут растянуты на более, чем три года. Некоторые параметры - например, система ЖКХ - [осуществим] целый спектр действий, который потом может вывести нас уже на все стандарты услуг", - сказал Пушилин.
В ДНР запустили чат-бот для вопросов жителей о переходном периоде. На данный момент в адрес Пушилина поступило около 700 вопросов. В основном, граждан интересует, как в ДНР можно получить паспорт гражданина РФ.
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