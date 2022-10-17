https://ukraina.ru/20221017/1039799317.html

Пушилин пообещал сократить переходный период интеграции ДНР с Россией

Пушилин пообещал сократить переходный период интеграции ДНР с Россией - 17.10.2022 Украина.ру

Пушилин пообещал сократить переходный период интеграции ДНР с Россией

Врио главы ДНР Денис Пушилин пообещал ускорить некоторые процессы интеграции республики с Россией. Об этом он сообщил во время трансляции 17 октября в своем Telegram-канале

2022-10-17T12:23

2022-10-17T12:23

2022-10-17T12:23

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Пушилин пообещал сократить переходный период интеграции ДНР с Россией. Федеральным законом этот период завершится 1 января 2026 года, но за это время местные власти постараются привести к российским стандартам разные сферы жизнедеятельности. В ДНР запустили чат-бот для вопросов жителей о переходном периоде. На данный момент в адрес Пушилина поступило около 700 вопросов. В основном, граждан интересует, как в ДНР можно получить паспорт гражданина РФ.

https://ukraina.ru/20221016/1039775534.html

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новости, денис пушилин, днр, россия, интеграция